Кашель с выделением крови: когда не представляет серьезной угрозы, а когда опасен

Кашель с выделением крови (кровохарканье) — симптом, который может напугать любого. Но насколько это действительно опасно?Кровь при кашле может выделяться в разном количестве и варьироваться от небольших прожилок в мокроте до значительных объемов. В отдельных случаях выделение крови не представляет серьезной угрозы для здоровья, но также нередко это сигнализирует о тяжелых заболеваниях, рассказал в беседе с MedikForum.ru оториноларинголог Георгий Абакумов.«При диагностике важно не путать кровохарканье с рвотой, сопровождаемой выделением крови (например, при проблемах с ЖКТ, язве желудка), или с носовым кровотечением, при котором кровь стекает по задней стенке глотки и откашливается с частицами мокроты».Когда пугает, но не представляет серьезной угрозыПо словам врача, у кашля с кровью кашля с кровью могут быть относительно безопасные причины.Разрыв мелкого сосуда в дыхательных путях:Возникает при сильном кашле (например, при бронхите или ОРВИ);Кровь выделяется в виде небольших прожилок.Сухость слизистых оболочек:В сухом воздухе (например, в помещениях с работающим отоплением) слизистая дыхательных путей пересыхает, и капилляры становятся склонными к повреждению, разрывам.Прием некоторых лекарств:Риск различных кровотечений повышается при приме антикоагулянтов (препаратов, разжижающих кровь).Незначительные травмы носоглотки:Они могут возникать после интенсивного откашливания, случайного глотания плодовых косточек, фрагментов костей, других твердых компонентов пищи.«Относительно безопасными бывают случаи, когда кровь при кашле появляется эпизодически, в очень небольших количествах, и состояние человека быстро нормализуется. Но даже в этих случаях рекомендую консультироваться с врачом, его осмотр никогда не бывает лишним».Опасные причины появления крови при кашлеЕсли кашель с кровью повторяется или сопровождается другими симптомами, это может говорить о развитии серьезных патологий.Инфекции дыхательных путей:Туберкулез: сопровождается длительным кашлем, слабостью, ночной потливостью.Пневмония: в ее случае сначала сухой кашель становится влажным, с выделением обильной мокроты и одновременной болью в груди (другие дополнительные признаки – одышка, температура, слабость).Бронхоэктатическая болезнь (расширение бронхов с накоплением гноя и крови): кашель становится хроническим, усиливается по утрам и при изменении положения тела, сопровождается хрипами, одышкой, слабостью.Онкологические заболевания:Рак легких – появление крови в отходящей при кашле мокроте может быть первым видимым признаком этого заболевания, особенно у курильщиков.Метастазы в легкие – выделение крови в процессе кашля сигнализирует о них при раке других органов.Сердечно-сосудистые патологии:Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – опасное состояние, сопровождается одышкой иболью в груди.Митральный стеноз – порок сердца, приводящий к застою крови в легких.Аутоиммунные и системные болезни:Гранулематоз с полиангиитом (Вегенера): поражает сосуды легких и почек.Системная красная волчанка: может вызывать легочные кровотечения.Травмы и инородные тела:Повреждение легкого при аварии, падении;Попадание мелких предметов в дыхательные пути (чаще всего у детей).Когда нужно срочно обратиться к врачу?Немедленно вызывайте скорую, если при кашле:Кровь выделяется в большом количестве (более нескольких чайных ложек);Ощущаются одышка, боль в груди, головокружение;Состояние быстро ухудшается;Кровь начала выделятся после травмы.

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