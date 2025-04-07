Кашель с выделением крови: когда не представляет серьезной угрозы, а когда опасен
Кровь при кашле может выделяться в разном количестве и варьироваться от небольших прожилок в мокроте до значительных объемов. В отдельных случаях выделение крови не представляет серьезной угрозы для здоровья, но также нередко это сигнализирует о тяжелых заболеваниях, рассказал в беседе с MedikForum.ru оториноларинголог Георгий Абакумов.
«При диагностике важно не путать кровохарканье с рвотой, сопровождаемой выделением крови (например, при проблемах с ЖКТ, язве желудка), или с носовым кровотечением, при котором кровь стекает по задней стенке глотки и откашливается с частицами мокроты».
Когда пугает, но не представляет серьезной угрозы
По словам врача, у кашля с кровью кашля с кровью могут быть относительно безопасные причины.
Разрыв мелкого сосуда в дыхательных путях:
Возникает при сильном кашле (например, при бронхите или ОРВИ);
Кровь выделяется в виде небольших прожилок.
Сухость слизистых оболочек:
В сухом воздухе (например, в помещениях с работающим отоплением) слизистая дыхательных путей пересыхает, и капилляры становятся склонными к повреждению, разрывам.
Прием некоторых лекарств:
Риск различных кровотечений повышается при приме антикоагулянтов (препаратов, разжижающих кровь).
Незначительные травмы носоглотки:
Они могут возникать после интенсивного откашливания, случайного глотания плодовых косточек, фрагментов костей, других твердых компонентов пищи.
«Относительно безопасными бывают случаи, когда кровь при кашле появляется эпизодически, в очень небольших количествах, и состояние человека быстро нормализуется. Но даже в этих случаях рекомендую консультироваться с врачом, его осмотр никогда не бывает лишним».
Опасные причины появления крови при кашле
Если кашель с кровью повторяется или сопровождается другими симптомами, это может говорить о развитии серьезных патологий.
Инфекции дыхательных путей:
Туберкулез: сопровождается длительным кашлем, слабостью, ночной потливостью.
Пневмония: в ее случае сначала сухой кашель становится влажным, с выделением обильной мокроты и одновременной болью в груди (другие дополнительные признаки – одышка, температура, слабость).
Бронхоэктатическая болезнь (расширение бронхов с накоплением гноя и крови): кашель становится хроническим, усиливается по утрам и при изменении положения тела, сопровождается хрипами, одышкой, слабостью.
Онкологические заболевания:
Рак легких – появление крови в отходящей при кашле мокроте может быть первым видимым признаком этого заболевания, особенно у курильщиков.
Метастазы в легкие – выделение крови в процессе кашля сигнализирует о них при раке других органов.
Сердечно-сосудистые патологии:
Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – опасное состояние, сопровождается одышкой иболью в груди.
Митральный стеноз – порок сердца, приводящий к застою крови в легких.
Аутоиммунные и системные болезни:
Гранулематоз с полиангиитом (Вегенера): поражает сосуды легких и почек.
Системная красная волчанка: может вызывать легочные кровотечения.
Травмы и инородные тела:
Повреждение легкого при аварии, падении;
Попадание мелких предметов в дыхательные пути (чаще всего у детей).
Когда нужно срочно обратиться к врачу?
Немедленно вызывайте скорую, если при кашле:
Кровь выделяется в большом количестве (более нескольких чайных ложек);
Ощущаются одышка, боль в груди, головокружение;
Состояние быстро ухудшается;
Кровь начала выделятся после травмы.
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