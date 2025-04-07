Почему женщины легче переносят боль, чем мужчины: теперь ученые знают ответ

Мужчины — сильный пол. Правда, до тех пор, пока у них что-нибудь не заболит. Так уж вышло, что женщины справляются с болью лучше. И теперь ученые нашли этому объяснение.«Поднялась температура до 36,7. Написал завещание». «Мужчину с температурой 37 легче бросить и забыть, чем вылечить». «Только во время родов женщина может хоть немного понять те муки, которые испытывает мужчина с температурой 37,2». Все это было бы смешно, если бы не было правдой.Ведь как еще объяснить, что женщина с высокой температурой умудряется приготовить ужин, навести порядок в доме, позаниматься с ребенком, а мужчина при легком недомогании сразу превращается в диванного страдальца. Ну а ежемесячные боли при менструации парней бы окончательно добили, не говоря уже про многочасовые адские боли в родах.Но не будем осуждать мужчин за их излишнюю чувствительность и склонность к переживаниям. Недавнее исследование показало, что в борьбе с болью у женщин есть явные преимущества.Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско открыли механизм, который способен снижать боль. Все дело в женских гормонах. Эстроген и прогестерон заставляют иммунные клетки около спинного мозга вырабатывать опиоиды. И это останавливает сигналы боли до того, как они попадут в мозг.Авторов заинтересовала роль Т-регуляторных иммунных клеток (T-reg) в борьбе с болью. Ранее считалась, что основная функция этих клеток — подавлять аутоиммунную реакцию и предотвращать повторное заражение инфекциями. Однако исследователи обнаружили, что большое количество T-reg клеток по какой-то причине находится в оболочках нижней части спинного мозга.Ученые провели опыты на грызунах. С помощью токсинов они вывели из строя эти иммунные клетки. В итоге самки мышей стали гораздо чувствительнее к боли, а вот на чувствительность самцов отсутствие T-reg никак не повлияло. Это означает, что женский организм больше полагается на T-reg для борьбы с болью.«Истощение клеток T-reg приводило к специфической для самок и зависящей от половых гормонов модуляции механической чувствительности, — говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science. — В частности, клетки T-reg вырабатывали эндогенный опиоидный энкефалин (опиоидный пептид, обладающий морфиноподобным действием. — Прим. ред.), который оказывал антиноцицептивное действие (подавление восприятия боли и передачу болевых импульсов. — Прим. ред.)».Открытие ученых объясняет, почему женщины легче переносят боль и почему воздействие некоторых анальгетиков на них более эффективно, чем на мужчин. Кроме того, стало понятно, из-за чего женщины в постменопаузе испытывают больше боли: выработка женских половых гормонов резко снижается.Авторы надеются, что результаты их исследования помогут в разработке новых методов лечения хронической боли в зависимости от пола пациента. Кроме того, в планах ученых выяснить, можно ли как-то изменить иммунные клетки, чтобы они смогли постоянно вырабатывать обезболивающий энкефалин как у женщин, так и у мужчин.«Если этот подход окажется успешным, он действительно может изменить жизнь почти 20% людей, которые испытывают хроническую боль и не получают адекватного лечения», — говорит доктор Аллан Басбаум, один из авторов исследования.

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