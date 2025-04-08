Как улучшить отток желчи с помощью еды и напитков (и почему это важно для здоровья)
Желчь представляет собой состав из желчных кислот, пигментов, солей, холестерина и разных ферментов, выделяемый желчным пузырем для участия в процессе пищеварения — она улучшает перистальтику, помогает пищеварительному тракту расщеплять жиры, выводить токсины и способствует усвоению крайне важных для иммунитета и хорошего самочувствия жирорастворимых витаминов (A, D, E, K). Также благодаря выделению желчи нейтрализуется действие соляной кислоты, содержащейся в желудочном соке, что защищает стенки ЖКТ от разъедания. Процесс производства желчи является постоянным, а во время приема пищи он лишь становится более активным.
«Главная функция желчи — это эмульгирование жиров: без нее организм не может их полноценно переваривать. Если человек здоров, то ему бывает достаточно подумать о еде или посмотреть на нее — и выделение желчи в организме сразу активизируется», - сказала в беседе с MedikForum.ru гастроэнтеролог Александра Алисова.
Врач отметила, что нарушение оттока желчи ведет к возникновению разных проблем, от несварения и запоров до образования камней в желчном пузыре и воспаления в кишечнике.
Признаки нарушения оттока желчи
Если желчь застаивается, возникают следующие неприятные ощущения:
Тяжесть в правом боку;
Вздутие после еды;
Горечь во рту, тошнота;
Более редкий стул или диарея;
Метеоризм.
«Если симптомы возможного застоя желчи (тяжесть, горечь во рту) возникают часто — проверьте печень и желчный пузырь у гастроэнтеролога».
Как улучшить отток желчи естественными способами
С помощью продуктов, стимулирующих желчеотделение:
Употреблять натурально горькую еду:
Редька, хрен, горчица раздражают рецепторы, усиливая секрецию;
Руккола, цикорий, кинза, укроп содержат природные горькие вещества, активирующие выработку желчи;
Имбирь стимулирует работу печени и желчного пузыря;
Употреблять натуральные жиры:
Оливковое, льняное, кокосовое и другие растительные масла запускают выброс желчи в кишечник;
Авокадо, орехи, жирная рыба являются полезными жирами, которые не перегружают печень.
Употреблять клетчатку:
Овсянка, гречка, отруби улучшают моторику кишечника, связывают и выводят излишки желчи;
Свекла, морковь, тыква содержат пектин, очищающий желчные протоки (по ним желчь из пузыря поступает в кишечник);
Яблоки разжижают желчь, препятствуя образованию камней.
Употреблять специи:
Куркума усиливает синтез и текучесть желчи, предотвращает ее застой;
Розмарин, мята расслабляют желчные протоки.
С помощью напитков для улучшения оттока желчи:
Теплая вода с лимоном натощак стимулирует сокращение желчного пузыря;
Зеленый чай содержит катехины, которые поддерживают печень, ответственную за производство желчи;
Цикорий (заменитель кофе) обладает желчегонным эффектом;
Отвар шиповника, богаты витамином C, предотвращает сгущение желчи;
Минеральная вода (Ессентуки №4, №17) — пьют за 30 мин до еды в теплом виде.
Что помогает избежать застоя желчи
Дробное питание: человек принимает пищу небольшими порциями 4–5 раз в день;
Физическая активность: особенно полезны наклоны, скручивания, дыхательные упражнения.
Что ухудшает отток желчи
Избыток сладкого и быстрых углеводов — это провоцирует сгущение желчи;
Пристрастие к жареной и копченой пище — это увеличивает нагрузку на печень;
Длительные перерывы между едой — это ведет к застою желчи, из-за которого образуются камни.
Стресс — он провоцирует спазмы, которые блокируют желчевыводящие протоки.
Когда нужно срочно к врачу?
При появлении острой болт в правом подреберье (может быть признаком колики);
При пожелтении кожи или глаз — это симптом нарушенного оттока желчи.
При осветлении кала и потемнении мочи — это сигнал проблем с печенью или желчными путями.
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