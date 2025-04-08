Названа неожиданная польза семечек

Семена подсолнечника, тыквы, кунжута и чиа содержат вещества, которые защищают клетки от старения, заявила диетолог Джил Нассинов.Диетолог уточнила, что семена помогают продлить молодость не только тела, но и мозга. По ее словам, сохранению когнитивных функций способствуют жирные кислоты омега-3, которые содержатся в семечках.Также полезными, но менее калорийными вариантами перекуса эксперт назвала любые ягоды и водоросли нори. Она пояснила, что ягоды помогают бороться с воспалениями, так как являются мощными источниками антиоксидантов. По ее словам, нори тоже оказывают противовоспалительное действие, а также содержат много йода и других полезных веществ.

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