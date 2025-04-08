Коллаген и кишечник: почему «белок молодости» так нужен нашему кишечному тракту

Обладающий репутацией омолаживающего вещества, коллаген также эффективно защищает наш кишечник от повреждений и опасного истончения стенок.Коллаген — самый распространенный белок в организме: он составляет основу кожи, суставов, костей и соединительной ткани. Обычно о нем упоминают, когда речь заходит о средствах, поддерживающих с возрастом моложавость кожи, но на самом деле его роль не ограничивается поддержанием кожи и суставов. Коллаген также очень важен для хорошего здоровья кишечника, на это обратил внимание диетолог-нутрициолог Игорь Строков.Коллаген и кишечник: какая связь?Кишечник является ключевым органом, ответственным за состояние иммунной системы и обмена веществ. Его стенки состоят из эпителиальных клеток, между которыми присутствуют соединения, регулирующие, какие вещества попадают в кровь, а какие выводятся из организма. Когда этот естественный барьер нарушается, возникает угроза появления «дырявого» кишечника с повышенной проницаемостью стенок. Из-за такой проницаемости в кровь могут проникать токсины, бактерии и непереваренные частицы пищи, провоцируя развитие хронического воспаления, аутоиммунных заболеваний, пищевых аллергий и непереносимости. Коллаген укрепляет стенки кишечника, снижая риск этих проблем«Коллаген играет важную роль в поддержании целостности кишечного барьера. Он укрепляет слизистую оболочку, предотвращая ее повреждение, и снижает проницаемость кишечника, способствует заживлению микротравм».Почему еще важен коллаген, помимо защиты от «дырявого» кишечника:Помогает при воспалительных заболеваниях кишечника (ВЗК):Болезнь Крона и язвенный колит сопровождаются повреждением слизистой. Аминокислоты в составе коллагена (глицин, пролин, глутамин) ускоряют восстановление тканей и снижают воспаление.Улучшает пищеварение и микрофлору:Коллаген содержит глютамин — аминокислоту, которая:снижает окислительный стресс в кишечнике;поддерживает рост полезных бактерий (пробиотиков);уменьшает вздутие и дискомфорт при синдроме раздраженного кишечника (СРК).Снижает риск аутоиммунных реакций:Когда кишечный барьер нарушен, иммунная система начинает атаковать собственные клетки. Коллаген помогает предотвратить эту реакцию, поддерживая целостность слизистой.Как коллаген влияет на общее здоровье через кишечникХотите иметь крепкий иммунитет, поддерживайте здоровье кишечника, ведь именно в нем расположена большая часть (70%) иммунных клеток.«Многие болезни, от артрита до акне, связаны с воспалением, которое начинается в ЖКТ».Коллаген, улучшающий состояние кишечный стенок и положительно влияющий на микробиоту, также улучшает усвоение питательных веществ, поскольку здоровый кишечник эффективнее всасывает витамины и минералы. Это, в свою очередь, укрепляет здоровье и способствует долголетию.Благодаря действию коллагена на кишечник также улучшается состояние кожи — многие кожные проблемы (экзема, акне) связаны с дисбиозом в ЖКТ.Как увеличить уровень коллагена для здоровья кишечникаС помощью питания: для этого полезно употреблятьКостный бульон — натуральный источник коллагена;Жирную рыбу (например, скумбрия) — она дополнительно содержит омега-3, которые снижают воспаление в кишечнике;Яйца, говядину, курицу — эти продукты богаты аминокислотами для синтеза коллагена;Фрукты и овощи с витамином С (цитрусовые, болгарский перец) — он тоже необходим для выработки коллагена.С помощью образа жизни:Нужно избегать стресса и повышать стрессоустойчивость (кортизол разрушает коллаген);Следует отказаться от избытка сахара и алкоголя (это нарушает микрофлору).Важно достаточно спать (во время сна происходит активное восстановление тканей, что помогает коллагену «реанимировать» поврежденные кишечные стенки).

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