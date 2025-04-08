Иммунная система атакует: 10 распространенных аутоиммунных заболеваний — что нужно знать

Аутоиммунные заболевания остаются одной из самых загадочных групп болезней современности. В их основе лежит сбой в работе иммунной системы, которая начинает воспринимать собственные ткани организма как чужеродные и атаковать их.Представьте, что ваша собственная иммунная система внезапно решает, что организм — враг, и начинает методично его уничтожать. Именно в этом состоит суть аутоиммунных заболеваний — загадочных, хронических и часто непредсказуемых. Они могут годами существовать в человеческом теле, маскируясь под другие болезни, а потом внезапно «ударить» и лишить человека возможности вести привычную жизнь. О том, какие аутоиммунные заболевания возникают наиболее часто, в беседе с MedikForum.ru рассказал эпидемиолог Иван Байтяков.«Аутоиммунные заболевания могут поражать практически любые органы и системы, имеют хроническое течение и требуют постоянного контроля. Они возникают в связи с тем, что иммунная система ошибочно атакует собственные здоровые ткани и клетки организма — почему происходит такой сбой, часто бывает непонятно. В отличие от инфекций, при которых иммунитет борется с внешними угрозами, здесь разрушение направлено внутрь. Многие из таких болезней неизлечимы, но при правильной терапии можно добиться стойкой ремиссии — важно вовремя заметить симптомы и обратиться к специалисту».Ревматоидный артрит (РА): когда мишенью становятся суставыЭто хроническое воспалительное заболевание поражает преимущественно мелкие суставы кистей и стоп, хотя может затрагивать и более крупные сочленения. Характерным признаком РА является симметричность поражения — если воспалился сустав на правой руке, то вскоре процесс развивается и на левой.«Утренняя скованность, длящаяся более часа, — типичный симптом, отличающий ревматоидный артрит от других заболеваний суставов».Без лечения болезнь может вести к необратимой деформации суставов и потере их функции. Особую опасность представляет внесуставные поражения, риск которых повышается при РА, — легкие, сердце, почки и другие органы могут пострадать из-за возникающего в них воспаления.Кто подвержен заболеванию:Женщины старше 40 лет;Курильщики;Люди с наследственной предрасположенностью.Системная красная волчанка: отличается многообразием проявленийЭто системное заболевание соединительной ткани может поражать практически все органы — кожу, суставы, почки, сердце, нервную систему (волчанку часто называют «великим имитатором» за способность маскироваться под другие патологии).«Болезнь способна проявляться артритами, поражением почек (люпус-нефрит), неврологическими нарушениями, изменениями со стороны крови».Особенностью волчанки является фоточувствительность — ухудшение самочувствия, возникающее у человека после пребывания на солнце. Характерным симптомом болезни считается появление на лице «бабочки» — красноты такой формы на щеках и переносице. Однако подобный симптом встречается не у всех пациентов. Другие возможные признаки — это боли в суставах, повышенная утомляемость, почечная недостаточность.Кто подвержен заболеванию:Молодые женщины (15–45 лет);Люди с семейной историей аутоиммунных заболеваний.Тиреоидит Хашимото: медленное разрушение щитовидной железыЭто заболевание представляет собой хроническое воспаление щитовидной железы аутоиммунного характера. Иммунная система вырабатывает антитела против тиреоидной пероксидазы и тиреоглобулина, что приводит к постепенному разрушению железистой ткани.Патологический процесс при данном заболевании развивается постепенно, иногда годами оставаясь незамеченным. На первых этапах может наблюдаться повышенная функция щитовидной железы (гипертиреоз), но затем со временем она переходит в стойкий гипотиреоз (пониженная функция). Пациенты жалуются на утомляемость, увеличение веса, сухость кожи, зябкость, депрессивные состояния.Кто подвержен заболеванию:Женщины среднего возраста;Люди с другими аутоиммунными заболеваниями (например, диабетом 1 типа)Люди с наследственной предрасположенностью.Сахарный диабет 1 типа: разрушение поджелудочной железыВ отличие от диабета 2 типа, связанного с инсулинорезистентностью, этот вариант заболевания развивается из-за разрушения бета-клеток поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин. Болезнь чаще дебютирует в детском или молодом возрасте. Для нее характерна триада симптомов: полиурия (учащенное мочеиспускание), полидипсия (сильная жажда) и снижение веса при нормальном или повышенном аппетите. Без своевременного введения инсулина у человека с таким диабетом развивается тяжелая гипергликемия, возможны кома и летальный исход.Кто подвержен заболеваниюДети и молодые люди до 30 лет;Люди 30-45 лет (в этом возрасте возникает так называемый латентный аутоиммунный диабет взрослых).Люди с наследственной предрасположенностью;Люди, тяжело перенесшие вирусную инфекцию.Что нужно знать: диабет 1 типа традиционно считается «детским» заболеванием, однако он может дебютировать и во взрослом возрасте — при этом его отличает постепенное развитие (в детском возрасте он проявляется бурно), из-за чего болезнь могут путать с диабетом 2 типа (это опасно, так как болезни требуют разного лечения).Рассеянный склероз: поражается нервная системаЭто хроническое заболевание центральной нервной системы характеризуется образованием очагов демиелинизации — участков, где разрушается миелиновая оболочка нервных волокон. Клинические проявления чрезвычайно разнообразны и зависят от локализации поражения. Могут наблюдаться нарушения зрения (ретробульбарный неврит), шаткость походки, парезы, расстройства чувствительности (онемение конечностей), нарушения функции тазовых органов (проблемы с мочевым пузырем). Особенностью течения является чередование периодов обострений и ремиссий.Кто подвержен заболеванию:Люди в возрасте 20–40 лет;Женщины;Жители северных регионов.Псориаз: не просто кожное заболеваниеХотя его проявления бывают хорошо заметны на коже в виде характерных чешуйчатых бляшек, псориаз является не кожным, а системным заболеванием, затрагивающим весь организм. У 30% пациентов с ним развивается псориатический артрит, который может привести к инвалидизации. Современные исследования показывают связь псориаза с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Болезнь имеет волнообразное течение с периодами улучшения и ухудшения. Его обострению способствуют стрессы, инфекции, травмы кожи.Кто подвержен заболеванию:Люди 15–35 лет;Люди с наследственной предрасположенностью;Курильщики.Целиакия: непереносимость глютенаВ основе этого заболевания лежит непереносимость глютена — белка, содержащегося в злаках. Пищеварительная система отказывается его усваивать — попадая в кишечник, глютен вызывает иммунную реакцию, ведущую к атрофии ворсинок тонкой кишки и нарушению всасывания питательных веществ. При употреблении продуктов с глютеном человек с его непереносимостью страдает от диареи, вздутия живота, общего плохого самочувствия, непроизвольной потери веса. При неконтролируемой целиакии происходит снижение иммунитета, могут развиться анемия, остеопороз, бесплодие.Кто подвержен заболеванию:Люди с наследственной предрасположенностью;Люди с другими аутоиммунными заболеваниями.Болезнь Грейвса: когда щитовидка работает на износЭто аутоиммунное заболевание является одной из форм воспаления щитовидной железы, ведущим к гиперфункции органа. При болезни Грейвса иммунная система вырабатывает антитела, стимулирующие рецепторы к ТТГ, что и вызывает постоянную активацию железы. Характерными симптомами являются тахикардия, снижение веса при повышенном аппетите, потливость, тремор, эмоциональная неустойчивость. Кроме того, патологию отличает эндокринная офтальмопатия — поражение глаз, проявляющееся экзофтальмом (пучеглазием), отеком век, двоением в глазах.Кто подвержен заболеванию:Женщины 30–50 лет;Курильщики.Аутоиммунный гепатит: воспаление печениЭто хроническое воспалительное заболевание печени, при котором атака иммунной системы направлена на гепатоциты (печеночные клетки). Ему обычно свойственно постепенное начало с проявлением неспецифических симптомов (усталости, дискомфорта с правой стороны тела, общего недомогания, тошноты), хотя в некоторых случаях заболевание проявляется бурно, напоминая вирусный гепатит. Аутоиммунный гепатит может стать причиной цирроза печени и требует пожизненного лечения даже после достижения ремиссии.Кто подвержен заболеванию:Женщины;Люди с другими аутоиммунными заболеваниями.Синдром Шегрена: страдания из-за повышенной сухостиЭто системное аутоиммунное заболевание поражает преимущественно слюнные и слезные железы, что приводит к характерным симптомам сухости — ксеростомии (сухость во рту) и ксерофтальмии (сухость глаз). Однако патологический процесс не ограничивается только этим — у человека также могут поражаться суставы, легкие, почки, сосуды. Синдром Шегрена часто возникает в сочетании с другими аутоиммунными заболеваниями, особенно с ревматоидным артритом.Кто подвержен заболеванию:Женщины старше 40 лет;Пациенты с ревматоидным артритом или волчанкой.Почему возникают аутоиммунные заболевания?Точные причины неизвестны, но выделяют факторы риска:Генетика (наличие родственников с аутоиммунными болезнями);Перенесенные инфекции (например, вирусы Эпштейна-Барр, герпеса);Гормональные изменения в организме (чаще возникают у женщин, что делает их особенно склонными к аутоиммунным болезням);Воздействие токсинов (например, попадающих в организм из окружающей среды или при курении).

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