Иммунная система атакует: 10 распространенных аутоиммунных заболеваний — что нужно знать
Представьте, что ваша собственная иммунная система внезапно решает, что организм — враг, и начинает методично его уничтожать. Именно в этом состоит суть аутоиммунных заболеваний — загадочных, хронических и часто непредсказуемых. Они могут годами существовать в человеческом теле, маскируясь под другие болезни, а потом внезапно «ударить» и лишить человека возможности вести привычную жизнь. О том, какие аутоиммунные заболевания возникают наиболее часто, в беседе с MedikForum.ru рассказал эпидемиолог Иван Байтяков.
«Аутоиммунные заболевания могут поражать практически любые органы и системы, имеют хроническое течение и требуют постоянного контроля. Они возникают в связи с тем, что иммунная система ошибочно атакует собственные здоровые ткани и клетки организма — почему происходит такой сбой, часто бывает непонятно. В отличие от инфекций, при которых иммунитет борется с внешними угрозами, здесь разрушение направлено внутрь. Многие из таких болезней неизлечимы, но при правильной терапии можно добиться стойкой ремиссии — важно вовремя заметить симптомы и обратиться к специалисту».
Ревматоидный артрит (РА): когда мишенью становятся суставы
Это хроническое воспалительное заболевание поражает преимущественно мелкие суставы кистей и стоп, хотя может затрагивать и более крупные сочленения. Характерным признаком РА является симметричность поражения — если воспалился сустав на правой руке, то вскоре процесс развивается и на левой.
«Утренняя скованность, длящаяся более часа, — типичный симптом, отличающий ревматоидный артрит от других заболеваний суставов».
Без лечения болезнь может вести к необратимой деформации суставов и потере их функции. Особую опасность представляет внесуставные поражения, риск которых повышается при РА, — легкие, сердце, почки и другие органы могут пострадать из-за возникающего в них воспаления.
Кто подвержен заболеванию:
Женщины старше 40 лет;
Курильщики;
Люди с наследственной предрасположенностью.
Системная красная волчанка: отличается многообразием проявлений
Это системное заболевание соединительной ткани может поражать практически все органы — кожу, суставы, почки, сердце, нервную систему (волчанку часто называют «великим имитатором» за способность маскироваться под другие патологии).
«Болезнь способна проявляться артритами, поражением почек (люпус-нефрит), неврологическими нарушениями, изменениями со стороны крови».
Особенностью волчанки является фоточувствительность — ухудшение самочувствия, возникающее у человека после пребывания на солнце. Характерным симптомом болезни считается появление на лице «бабочки» — красноты такой формы на щеках и переносице. Однако подобный симптом встречается не у всех пациентов. Другие возможные признаки — это боли в суставах, повышенная утомляемость, почечная недостаточность.
Кто подвержен заболеванию:
Молодые женщины (15–45 лет);
Люди с семейной историей аутоиммунных заболеваний.
Тиреоидит Хашимото: медленное разрушение щитовидной железы
Это заболевание представляет собой хроническое воспаление щитовидной железы аутоиммунного характера. Иммунная система вырабатывает антитела против тиреоидной пероксидазы и тиреоглобулина, что приводит к постепенному разрушению железистой ткани.
Патологический процесс при данном заболевании развивается постепенно, иногда годами оставаясь незамеченным. На первых этапах может наблюдаться повышенная функция щитовидной железы (гипертиреоз), но затем со временем она переходит в стойкий гипотиреоз (пониженная функция). Пациенты жалуются на утомляемость, увеличение веса, сухость кожи, зябкость, депрессивные состояния.
Кто подвержен заболеванию:
Женщины среднего возраста;
Люди с другими аутоиммунными заболеваниями (например, диабетом 1 типа)
Люди с наследственной предрасположенностью.
Сахарный диабет 1 типа: разрушение поджелудочной железы
В отличие от диабета 2 типа, связанного с инсулинорезистентностью, этот вариант заболевания развивается из-за разрушения бета-клеток поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин. Болезнь чаще дебютирует в детском или молодом возрасте. Для нее характерна триада симптомов: полиурия (учащенное мочеиспускание), полидипсия (сильная жажда) и снижение веса при нормальном или повышенном аппетите. Без своевременного введения инсулина у человека с таким диабетом развивается тяжелая гипергликемия, возможны кома и летальный исход.
Кто подвержен заболеванию
Дети и молодые люди до 30 лет;
Люди 30-45 лет (в этом возрасте возникает так называемый латентный аутоиммунный диабет взрослых).
Люди с наследственной предрасположенностью;
Люди, тяжело перенесшие вирусную инфекцию.
Что нужно знать: диабет 1 типа традиционно считается «детским» заболеванием, однако он может дебютировать и во взрослом возрасте — при этом его отличает постепенное развитие (в детском возрасте он проявляется бурно), из-за чего болезнь могут путать с диабетом 2 типа (это опасно, так как болезни требуют разного лечения).
Рассеянный склероз: поражается нервная система
Это хроническое заболевание центральной нервной системы характеризуется образованием очагов демиелинизации — участков, где разрушается миелиновая оболочка нервных волокон. Клинические проявления чрезвычайно разнообразны и зависят от локализации поражения. Могут наблюдаться нарушения зрения (ретробульбарный неврит), шаткость походки, парезы, расстройства чувствительности (онемение конечностей), нарушения функции тазовых органов (проблемы с мочевым пузырем). Особенностью течения является чередование периодов обострений и ремиссий.
Кто подвержен заболеванию:
Люди в возрасте 20–40 лет;
Женщины;
Жители северных регионов.
Псориаз: не просто кожное заболевание
Хотя его проявления бывают хорошо заметны на коже в виде характерных чешуйчатых бляшек, псориаз является не кожным, а системным заболеванием, затрагивающим весь организм. У 30% пациентов с ним развивается псориатический артрит, который может привести к инвалидизации. Современные исследования показывают связь псориаза с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Болезнь имеет волнообразное течение с периодами улучшения и ухудшения. Его обострению способствуют стрессы, инфекции, травмы кожи.
Кто подвержен заболеванию:
Люди 15–35 лет;
Люди с наследственной предрасположенностью;
Курильщики.
Целиакия: непереносимость глютена
В основе этого заболевания лежит непереносимость глютена — белка, содержащегося в злаках. Пищеварительная система отказывается его усваивать — попадая в кишечник, глютен вызывает иммунную реакцию, ведущую к атрофии ворсинок тонкой кишки и нарушению всасывания питательных веществ. При употреблении продуктов с глютеном человек с его непереносимостью страдает от диареи, вздутия живота, общего плохого самочувствия, непроизвольной потери веса. При неконтролируемой целиакии происходит снижение иммунитета, могут развиться анемия, остеопороз, бесплодие.
Кто подвержен заболеванию:
Люди с наследственной предрасположенностью;
Люди с другими аутоиммунными заболеваниями.
Болезнь Грейвса: когда щитовидка работает на износ
Это аутоиммунное заболевание является одной из форм воспаления щитовидной железы, ведущим к гиперфункции органа. При болезни Грейвса иммунная система вырабатывает антитела, стимулирующие рецепторы к ТТГ, что и вызывает постоянную активацию железы. Характерными симптомами являются тахикардия, снижение веса при повышенном аппетите, потливость, тремор, эмоциональная неустойчивость. Кроме того, патологию отличает эндокринная офтальмопатия — поражение глаз, проявляющееся экзофтальмом (пучеглазием), отеком век, двоением в глазах.
Кто подвержен заболеванию:
Женщины 30–50 лет;
Курильщики.
Аутоиммунный гепатит: воспаление печени
Это хроническое воспалительное заболевание печени, при котором атака иммунной системы направлена на гепатоциты (печеночные клетки). Ему обычно свойственно постепенное начало с проявлением неспецифических симптомов (усталости, дискомфорта с правой стороны тела, общего недомогания, тошноты), хотя в некоторых случаях заболевание проявляется бурно, напоминая вирусный гепатит. Аутоиммунный гепатит может стать причиной цирроза печени и требует пожизненного лечения даже после достижения ремиссии.
Кто подвержен заболеванию:
Женщины;
Люди с другими аутоиммунными заболеваниями.
Синдром Шегрена: страдания из-за повышенной сухости
Это системное аутоиммунное заболевание поражает преимущественно слюнные и слезные железы, что приводит к характерным симптомам сухости — ксеростомии (сухость во рту) и ксерофтальмии (сухость глаз). Однако патологический процесс не ограничивается только этим — у человека также могут поражаться суставы, легкие, почки, сосуды. Синдром Шегрена часто возникает в сочетании с другими аутоиммунными заболеваниями, особенно с ревматоидным артритом.
Кто подвержен заболеванию:
Женщины старше 40 лет;
Пациенты с ревматоидным артритом или волчанкой.
Почему возникают аутоиммунные заболевания?
Точные причины неизвестны, но выделяют факторы риска:
Генетика (наличие родственников с аутоиммунными болезнями);
Перенесенные инфекции (например, вирусы Эпштейна-Барр, герпеса);
Гормональные изменения в организме (чаще возникают у женщин, что делает их особенно склонными к аутоиммунным болезням);
Воздействие токсинов (например, попадающих в организм из окружающей среды или при курении).
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий