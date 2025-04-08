Названа альтернатива занятиям в спортзале или пробежке

Занятия в спортзале или пробежку можно заменить походом на танцы. Это более щадящая нагрузка на суставы, которая также помогает выработать гормоны счастья и улучшить работу мозга, рассказала врач-физиотерапевт Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Марья Старцева.«Танцы — это полноценная физическая нагрузка, которая держит тело в тонусе и заменяет скучные тренировки. Они задействуют почти все группы мышц: ноги работают в шагах и прыжках, корпус — в поворотах и наклонах, руки — в выразительных движениях. За час активных танцев, например, хип-хопа, сальсы или зумбы, можно сжечь от 300 до 600 ккал — это как пробежка или интенсивная сессия в зале. При этом суставы нагружаются мягче, чем при беге или занятиях в тренажерном зале, что снижает риск травм и делает танцы подходящими для людей любого возраста и уровня подготовки», — объяснила специалист.По ее словам, регулярные занятия улучшают выносливость, координацию и гибкость, и укрепляют сердце и сосуды.«Танцы напрямую влияют на эмоциональное состояние благодаря выработке эндорфинов — гормонов счастья. Ритмичные движения под музыку активируют центры удовольствия в мозге, снижая уровень стресса и тревоги. Исследования показывают, что даже 20 минут танцев могут улучшить настроение. Связь между движением и эмоциями объясняется тем, что тело «отзеркаливает» ритм и энергию музыки: быстрые танцы бодрят, медленные — успокаивают. Это делает танцы естественным способом эмоциональной регуляции, доступным каждому. Кроме того, танцы — это отличная тренировка для мозга, особенно когда речь идет о запоминании хореографии. Ученые подтверждают, что танцоры в среднем демонстрируют лучшую память в пожилом возрасте по сравнению с теми, кто ведет сидячий образ жизни», — заключила доктор.

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