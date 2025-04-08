Ночная жажда: какие болезни могут скрываться за этим симптомом?

Желание выпить воды в ночное время — не всегда безобидный симптом. Если оно появляется регулярно, стоит проверить здоровье, чтобы исключить опасные проблемы с ним.В норме человек не должен испытывать сильную жажду ночью, так как во время сна обменные процессы в организме замедляются, и потребность в жидкости снижается. Но если за ужином было съедено что-то соленое или острое, употреблялись алкогольные напитки или кофеин, или если человек спит в небольшой комнате с закрытыми окнами, и воздух в ней становится сухим, — желание попить в ночное время может обостриться.Если же эти факторы отсутствуют, а жажда становится резко выраженной или возникает достаточно регулярно, это может указывать на скрытые заболевания, гормональные сбои, — предупредила в разговоре с MedikForum.ru эндокринолог Антонина Гуреева.Какие болезни могут скрываться за возникающей ночью жаждой?Сахарный диабетЕго тревожным признаком может быт сильное чувство жажды по ночам в сочетании с частым мочеиспусканием.Почему это происходит: при диабете в крови повышается содержание глюкозы, и чтобы вывести ее излишки, организм активизирует работу почек, увеличивая производство мочи (вместе с ней выводится избыток сахара). Это вызывает обезвоживание и сильную жажду.Дополнительные симптомы, возникающие при диабете:Сухость во рту;Усталость, слабость;Резкие изменения веса.Что делать? При появлении таких симптомов следует сдать анализ крови на глюкозу и гликированный гемоглобин (HbA1c).Нарушения работы почекПочки регулируют водно-солевой баланс, и если их функция нарушается, ночью может ощущаться довольно сильная жажда.Почему это происходит: развивается хроническая болезнь почек, при которой снижаются фильтрационные способности этого органа, или же возможен несахарный диабет — патология, при котором почки не могут концентрировать мочу, что приводит к обильному мочеиспусканию и жажде.Дополнительные симптомы, которые можно заметить:Отеки по утрам;Изменение мочи (становится мутной, пенистой);Боли в поясницеЧто делать? Выполнить анализ мочи, УЗИ почек, проверить уровень креатинина.Гормональные нарушенияГиперпаратиреоз — одна из возможных причин усиления жажды по ночам. Это эндокринное заболевание, характеризуемое избыточной выработкой паратгормона паращитовидными железами.Почему происходит: возникает доброкачественная опухоль (аденома) паращитовидных желез, вызывающая изменения в их работе, которые ведут к увеличению уровня кальция в крови. Для его выведения организм усиливает мочеиспускание, что обезвоживает его и провоцирует жажду.Проблемы с щитовидной железой (гипотиреоз и гипертиреоз) тоже могут объяснять жажду ночью.Почему происходит: при гипертиреозе (повышенная функция железы) ускоряется обмен веществ, что делает более интенсивной потерю жидкости в организме, способствуя возникновению жажды; при гипотиреозе (пониженная функция железы) может возникать сухость во рту, которую человек воспринимает как жажду.Что делать? Выполнить анализы на ТТГ, свободный Т4, паратгормон.Апноэ снаЛюди с синдромом обструктивного апноэ сна часто храпят и дышат ртом, что пересушивает его слизистую и вызывает желание пить.Другие симптомы апноэ:Дневная сонливость;Головные боли по утрам;Повышенное давление.Что делать? При возникновении такой симптоматики следует обратиться к врачу, проконсультироваться со сомнологом.АнемияПробуждение ночью с ощущением необходимости выпить воды может указывать на анемию — патологию, которой свойственно снижение гемоглобина или эритроцитов в крови.Почему происходит: при низком гемоглобине организм испытывает кислородное голодание, что может проявляться сухостью во рту и жаждой.Дополнительные симптомы анемии:Бледность кожи;Учащенное сердцебиение;Ломкость ногтей.Что делать? Выполнить общий анализ крови (ОАК), анализ на ферритин.Инфекции и воспалениеНочная жажда может говорить о том, что в организме имеются скрытые инфекции: например, цистит или пиелонефрит.Почему происходит: эти инфекции возникают вследствие заражения бактериями, выделяющими токсины. Стремясь избавиться от них, организм усиливает мочеиспускание и «требует» больше жидкости. Особенно выраженной бывает жажда при пиелонефрите, так как это системное воспаление с более сильной интоксикациейДополнительные симптомы (в основном, они связаны с интоксикацией):Боли (внизу живота или в пояснице, головная боль);Общее недомогание, ломота в теле;Повышение температуры, лихорадка.Что делать? Обратиться к врачу. Пиелонефрит часто требует назначения антибиотиков, цистит иногда проходит при обильном питье, но лучше все же проконсультироваться с медработником.

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