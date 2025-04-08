Ночная жажда: какие болезни могут скрываться за этим симптомом?

Желание выпить воды в ночное время — не всегда безобидный симптом. Если оно появляется регулярно, стоит проверить здоровье, чтобы исключить опасные проблемы с ним.

В норме человек не должен испытывать сильную жажду ночью, так как во время сна обменные процессы в организме замедляются, и потребность в жидкости снижается. Но если за ужином было съедено что-то соленое или острое, употреблялись алкогольные напитки или кофеин, или если человек спит в небольшой комнате с закрытыми окнами, и воздух в ней становится сухим, — желание попить в ночное время может обостриться.

Если же эти факторы отсутствуют, а жажда становится резко выраженной или возникает достаточно регулярно, это может указывать на скрытые заболевания, гормональные сбои, — предупредила в разговоре с MedikForum.ru эндокринолог Антонина Гуреева.

Какие болезни могут скрываться за возникающей ночью жаждой?

Сахарный диабет

Его тревожным признаком может быт сильное чувство жажды по ночам в сочетании с частым мочеиспусканием.

Почему это происходит: при диабете в крови повышается содержание глюкозы, и чтобы вывести ее излишки, организм активизирует работу почек, увеличивая производство мочи (вместе с ней выводится избыток сахара). Это вызывает обезвоживание и сильную жажду.

Дополнительные симптомы, возникающие при диабете:

Сухость во рту;
Усталость, слабость;
Резкие изменения веса.

Что делать? При появлении таких симптомов следует сдать анализ крови на глюкозу и гликированный гемоглобин (HbA1c).

Нарушения работы почек

Почки регулируют водно-солевой баланс, и если их функция нарушается, ночью может ощущаться довольно сильная жажда.

Почему это происходит: развивается хроническая болезнь почек, при которой снижаются фильтрационные способности этого органа, или же возможен несахарный диабет — патология, при котором почки не могут концентрировать мочу, что приводит к обильному мочеиспусканию и жажде.

Дополнительные симптомы, которые можно заметить:

Отеки по утрам;
Изменение мочи (становится мутной, пенистой);
Боли в пояснице

Что делать? Выполнить анализ мочи, УЗИ почек, проверить уровень креатинина.

Гормональные нарушения

Гиперпаратиреоз — одна из возможных причин усиления жажды по ночам. Это эндокринное заболевание, характеризуемое избыточной выработкой паратгормона паращитовидными железами.

Почему происходит: возникает доброкачественная опухоль (аденома) паращитовидных желез, вызывающая изменения в их работе, которые ведут к увеличению уровня кальция в крови. Для его выведения организм усиливает мочеиспускание, что обезвоживает его и провоцирует жажду.

Проблемы с щитовидной железой (гипотиреоз и гипертиреоз) тоже могут объяснять жажду ночью.

Почему происходит: при гипертиреозе (повышенная функция железы) ускоряется обмен веществ, что делает более интенсивной потерю жидкости в организме, способствуя возникновению жажды; при гипотиреозе (пониженная функция железы) может возникать сухость во рту, которую человек воспринимает как жажду.

Что делать? Выполнить анализы на ТТГ, свободный Т4, паратгормон.

Апноэ сна

Люди с синдромом обструктивного апноэ сна часто храпят и дышат ртом, что пересушивает его слизистую и вызывает желание пить.

Другие симптомы апноэ:

Дневная сонливость;
Головные боли по утрам;
Повышенное давление.

Что делать? При возникновении такой симптоматики следует обратиться к врачу, проконсультироваться со сомнологом.

Анемия

Пробуждение ночью с ощущением необходимости выпить воды может указывать на анемию — патологию, которой свойственно снижение гемоглобина или эритроцитов в крови.

Почему происходит: при низком гемоглобине организм испытывает кислородное голодание, что может проявляться сухостью во рту и жаждой.

Дополнительные симптомы анемии:

Бледность кожи;
Учащенное сердцебиение;
Ломкость ногтей.

Что делать? Выполнить общий анализ крови (ОАК), анализ на ферритин.

Инфекции и воспаление

Ночная жажда может говорить о том, что в организме имеются скрытые инфекции: например, цистит или пиелонефрит.

Почему происходит: эти инфекции возникают вследствие заражения бактериями, выделяющими токсины. Стремясь избавиться от них, организм усиливает мочеиспускание и «требует» больше жидкости. Особенно выраженной бывает жажда при пиелонефрите, так как это системное воспаление с более сильной интоксикацией

Дополнительные симптомы (в основном, они связаны с интоксикацией):

Боли (внизу живота или в пояснице, головная боль);
Общее недомогание, ломота в теле;
Повышение температуры, лихорадка.

Что делать? Обратиться к врачу. Пиелонефрит часто требует назначения антибиотиков, цистит иногда проходит при обильном питье, но лучше все же проконсультироваться с медработником.

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