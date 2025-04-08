Ночная жажда: какие болезни могут скрываться за этим симптомом?
В норме человек не должен испытывать сильную жажду ночью, так как во время сна обменные процессы в организме замедляются, и потребность в жидкости снижается. Но если за ужином было съедено что-то соленое или острое, употреблялись алкогольные напитки или кофеин, или если человек спит в небольшой комнате с закрытыми окнами, и воздух в ней становится сухим, — желание попить в ночное время может обостриться.
Если же эти факторы отсутствуют, а жажда становится резко выраженной или возникает достаточно регулярно, это может указывать на скрытые заболевания, гормональные сбои, — предупредила в разговоре с MedikForum.ru эндокринолог Антонина Гуреева.
Какие болезни могут скрываться за возникающей ночью жаждой?
Сахарный диабет
Его тревожным признаком может быт сильное чувство жажды по ночам в сочетании с частым мочеиспусканием.
Почему это происходит: при диабете в крови повышается содержание глюкозы, и чтобы вывести ее излишки, организм активизирует работу почек, увеличивая производство мочи (вместе с ней выводится избыток сахара). Это вызывает обезвоживание и сильную жажду.
Дополнительные симптомы, возникающие при диабете:
Сухость во рту;
Усталость, слабость;
Резкие изменения веса.
Что делать? При появлении таких симптомов следует сдать анализ крови на глюкозу и гликированный гемоглобин (HbA1c).
Нарушения работы почек
Почки регулируют водно-солевой баланс, и если их функция нарушается, ночью может ощущаться довольно сильная жажда.
Почему это происходит: развивается хроническая болезнь почек, при которой снижаются фильтрационные способности этого органа, или же возможен несахарный диабет — патология, при котором почки не могут концентрировать мочу, что приводит к обильному мочеиспусканию и жажде.
Дополнительные симптомы, которые можно заметить:
Отеки по утрам;
Изменение мочи (становится мутной, пенистой);
Боли в пояснице
Что делать? Выполнить анализ мочи, УЗИ почек, проверить уровень креатинина.
Гормональные нарушения
Гиперпаратиреоз — одна из возможных причин усиления жажды по ночам. Это эндокринное заболевание, характеризуемое избыточной выработкой паратгормона паращитовидными железами.
Почему происходит: возникает доброкачественная опухоль (аденома) паращитовидных желез, вызывающая изменения в их работе, которые ведут к увеличению уровня кальция в крови. Для его выведения организм усиливает мочеиспускание, что обезвоживает его и провоцирует жажду.
Проблемы с щитовидной железой (гипотиреоз и гипертиреоз) тоже могут объяснять жажду ночью.
Почему происходит: при гипертиреозе (повышенная функция железы) ускоряется обмен веществ, что делает более интенсивной потерю жидкости в организме, способствуя возникновению жажды; при гипотиреозе (пониженная функция железы) может возникать сухость во рту, которую человек воспринимает как жажду.
Что делать? Выполнить анализы на ТТГ, свободный Т4, паратгормон.
Апноэ сна
Люди с синдромом обструктивного апноэ сна часто храпят и дышат ртом, что пересушивает его слизистую и вызывает желание пить.
Другие симптомы апноэ:
Дневная сонливость;
Головные боли по утрам;
Повышенное давление.
Что делать? При возникновении такой симптоматики следует обратиться к врачу, проконсультироваться со сомнологом.
Анемия
Пробуждение ночью с ощущением необходимости выпить воды может указывать на анемию — патологию, которой свойственно снижение гемоглобина или эритроцитов в крови.
Почему происходит: при низком гемоглобине организм испытывает кислородное голодание, что может проявляться сухостью во рту и жаждой.
Дополнительные симптомы анемии:
Бледность кожи;
Учащенное сердцебиение;
Ломкость ногтей.
Что делать? Выполнить общий анализ крови (ОАК), анализ на ферритин.
Инфекции и воспаление
Ночная жажда может говорить о том, что в организме имеются скрытые инфекции: например, цистит или пиелонефрит.
Почему происходит: эти инфекции возникают вследствие заражения бактериями, выделяющими токсины. Стремясь избавиться от них, организм усиливает мочеиспускание и «требует» больше жидкости. Особенно выраженной бывает жажда при пиелонефрите, так как это системное воспаление с более сильной интоксикацией
Дополнительные симптомы (в основном, они связаны с интоксикацией):
Боли (внизу живота или в пояснице, головная боль);
Общее недомогание, ломота в теле;
Повышение температуры, лихорадка.
Что делать? Обратиться к врачу. Пиелонефрит часто требует назначения антибиотиков, цистит иногда проходит при обильном питье, но лучше все же проконсультироваться с медработником.
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