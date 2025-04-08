BP: симптомы психоза проявляются в удивительной закономерности

Пациенты с психозом имеют нарушенную связь с реальностью, часто страдают от бреда и галлюцинаций. Считалось, что эти симптомы возникают из-за одних и тех же мозговых процессов, но новое исследование Йельского университета опровергает это давнее убеждение.В новом исследовании изучалось естественное развитие бреда и галлюцинаций в двух больших группах подростков и молодых людей на самых ранних стадиях психоза, то есть у людей, которые испытывают эти симптомы, но не в той степени, которая обычно наблюдается при полностью сформировавшемся психозе. Чтобы проверить, наблюдаются ли их результаты у тех, у кого развилась болезнь, исследователи также включили выборку людей, переживших свой первый эпизод психоза.В этих группах авторы наблюдали последовательную закономерность, при которой бред появлялся перед галлюцинациями. Еще более поразительно, что та же закономерность наблюдалась, когда симптомы исчезали и возвращались: бред снова появлялся перед галлюцинациями. Результаты этого исследования были недавно опубликованы в Biological Psychiatry.«Нам было интересно понять, как возникают и развиваются с течением времени бред и галлюцинации, потому что это могло бы дать нам важные подсказки относительно того, откуда изначально берутся эти симптомы», — говорит соавтор исследования Альберт Пауэрс. «Мы рассмотрели то, что мы называем продромальной стадией, когда симптомы только начинают проявляться. Никто не мог изучить возникновение симптомов у стольких людей на столь ранней стадии болезни».Бред и галлюцинации нарушают восприятие человеком реальности, но они являются отдельными симптомами психоза. Бред — это фиксированные, часто странные убеждения, которые сохраняются, несмотря на явные противоречивые доказательства. «Например, человек может верить, что он дьявол», — объясняет Пауэрс. «И очень мало что можно сказать, чтобы убедить его в обратном».Галлюцинации, с другой стороны, подразумевают восприятие вещей, которые на самом деле не присутствуют в окружающей среде. «Вокруг вас ничего нет, и все же вы видите или слышите это», — объясняет Пауэрс.Большинство исследований изучали бред и галлюцинации после того, как они полностью сформировались. Однако эти симптомы часто развиваются постепенно с течением времени, в среднем в течение 22 месяцев. Бред может начинаться незаметно, с растущего чувства подозрения или беспокойства. Аналогично, галлюцинации могут сначала проявляться как обостренные ощущения или неопределенные звуки, такие как статические или нечеткие бормотания, которые в конечном итоге могут развиться в четко воспринимаемые голоса. Это медленное прогрессирование в конечном итоге достигает кульминации в начале психоза примерно у 20% тех, у кого проявляются эти ранние симптомы.Пауэрс вспоминает, что во время его медицинского обучения бред и галлюцинации обычно рассматривались как одна категория, во многом потому, что они часто поддавались лечению одними и теми же препаратами.Когда их рассматривали отдельно, часто предполагалось, что бред может развиваться как попытка осмыслить галлюцинации. Например, если кто-то слышит звук шагов позади себя, он может поверить, что за ним следуют агенты ФБР.«Можно было бы ожидать, что галлюцинации возникнут первыми, потому что они создают потребность в объяснении», — говорит Пауэрс. «Почему я все время слышу людей позади себя? Ну, это потому, что кто-то преследует меня».Хотя эта гипотеза кажется интуитивно понятной, новое исследование обнаруживает удивительный поворот: бред обычно возникает раньше галлюцинаций.В своем новом исследовании ученые проанализировали данные трех больших когорт. Два набора данных были получены из Североамериканского продромального лонгитюдного исследования, включавшего людей, идентифицированных как подверженные высокому риску развития психоза. Третий набор данных был получен из Монреальской программы профилактики психоза, в которую вошли участники, пережившие свой первый психотический эпизод.«Когда люди регистрировались в этих исследованиях, врачи оценивали их симптомы — насколько они были серьезны, когда они начинались и как часто они возникали», — говорит Пауэрс. «Но до сих пор никто не исследовал систематически, какие симптомы с наибольшей вероятностью начинались первыми».Во всех трех наборах данных исследователи обнаружили, что большинство участников испытывали как ранние бредовые идеи, так и галлюцинации. Однако среди тех, у кого был только один симптом, бредовые идеи встречались чаще. Кроме того, люди, которые испытывали оба симптома, с большей вероятностью сообщали, что бредовые идеи появлялись до галлюцинаций.Исследование также отслеживало изменения симптомов в периоды ремиссии. Интересно, что закономерность, по-видимому, была обратной — участники обычно испытывали исчезновение галлюцинаций до появления бреда. Затем, если их симптомы появлялись снова, пациенты снова с большей вероятностью сообщали, что бред возникал до появления галлюцинаций.Хотя эти результаты могут показаться удивительными, они соответствуют ряду новых теорий в психиатрии, основанных на вычислительной нейронауке. Эти теории предполагают, что бред может возникать из-за нарушений в том, как люди узнают о мире. Этот процесс был сосредоточен на том, что известно как «прогностическая обработка».Когда человек сталкивается с чем-то, что не соответствует его ожиданиям относительно мира, это побуждает мозг пересмотреть свои ожидания — он учится. Например, приходя на работу, человек может ожидать, что его компьютер включится, как это происходит каждое утро. Если однажды экран не загорится, это нарушение его ожиданий — ошибка прогноза.«Когда ваш прогноз относительно мира нарушается, это говорит вашему мозгу сформировать новое убеждение или обновить текущие убеждения относительно того, что происходит в мире», — говорит Пауэрс. «Это помогает нам идти в ногу с миром и предсказывать, что происходит вокруг нас. Предсказания и ошибки предсказаний управляют этим процессом».В предыдущем примере у человека на работе может сформироваться новое убеждение, что его компьютер неисправен или отключен от сети, что побудит его проверить питание или подумать о том, чтобы отнести его в ремонт.У людей с психозом дисфункция одной из нейротрансмиттерных систем мозга может привести к гипервозбудимости коры головного мозга, что может вносить шум в систему. Это, в свою очередь, может привести к неадекватному обучению посредством ошибок прогнозирования, не связанных с новым состоянием мира, а с этой шумностью. Это затем приведет к формированию убеждений, не соответствующих реальности, или заблуждений.Например, человек может неверно истолковать незначительное или случайное событие, например, наблюдение за разговором двух людей, как что-то новое и более значимое для него лично, например, полагая, что они тайно говорят об этом человеке.По мере того, как ошибки прогнозирования становятся чрезмерными, люди могут начать не доверять информации, которую они получают из окружающего мира, поскольку она запятнана шумом. Галлюцинации могут возникнуть, когда люди начинают доверять своим ожиданиям больше, чем входящей сенсорной информации, и таким образом начинают воспринимать вещи, которых на самом деле нет.«Этот разрыв заставил бы их сделать вывод, что вокруг них что-то есть, даже если сенсорная информация не говорит об этом», — объясняет Пауэрс. Таким образом, шум, который стимулирует формирование бреда, может также заставить мозг не доверять новой информации через некоторое время, что приведет к галлюцинациям.Изучая, как формируются и развиваются психотические симптомы, Пауэрс надеется, что психиатры смогут двигаться в направлении профилактики психоза, а не просто управлять им, когда он появляется. Текущие методы лечения в первую очередь нацелены на симптомы, не затрагивая глубинные механизмы. «Когда вы идете к психиатру, мы фокусируемся на облегчении симптомов, которые вызывают проблемы в вашей жизни», — говорит Пауэрс. «В будущем мы хотим остановить процесс, который изначально приводит к симптомам».Он указывает на кардиологию как на модель: кардиологи лечат сердечные приступы, но также работают над их профилактикой, устраняя первопричины, такие как высокий уровень холестерина или гипертония. Психиатрия, говорит он, не имеет сопоставимых профилактических инструментов, но он предвидит, что это изменится. Если повышенная возбудимость в коре головного мозга действительно является причиной бреда и галлюцинаций, то, возможно, можно будет вмешаться раньше, до того, как психоз овладеет ею.«И есть препараты, которые это делают», — говорит Пауэрс. «Они сейчас экспериментальные, но им удается снизить повышенную возбудимость коры». В настоящее время исследователи проверяют, могут ли эти препараты эффективно лечить ранние признаки психоза.Пауэрс считает, что понимание того, как мозг неверно интерпретирует сенсорные данные, имеет последствия, выходящие далеко за рамки психоза. «Это один из первых проблесков того, как может выглядеть патофизиологическая модель в психиатрии», — говорит он. «Понимание того, как развиваются психотические симптомы, может помочь нам понять, как это может происходить при других психиатрических расстройствах, таких как депрессия и тревожность, ПТСР, обсессивно-компульсивное расстройство. Все эти состояния влияют на то, как мы узнаем о мире и действуем в нем».Заглядывая вперед, его команда планирует проанализировать данные электроэнцефалограммы и магнитно-резонансной томографии, чтобы попытаться определить биомаркеры психоза. «Наш следующий шаг — изучить фактические данные мозга и посмотреть, сможем ли мы уловить сигнатуры появления симптомов», — говорит Пауэрс.

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