Питание под метроном помогло людям есть медленнее
Исследования показывают, что те, кто ест быстро, подвержены более высокому риску развития ожирения. Отчасти это связано с тем, что такие люди едят обычно больше.
Учёные из Японии решили узнать, может ли употребление пищи в определённом темпе влиять на то, насколько быстро или медленно люди будут жевать и есть что-то. Результаты этой работы были опубликованы в журнале Nutrients.
Для проведения нового исследования участники были набраны из медицинской школы в Японии. В общей сложности это были 33 здоровых студента, преподавателя и сотрудника: 15 мужчин и 18 женщин. Возраст испытуемых варьировался от 20 до 65 лет, а их средний возраст составлял 37 лет. У добровольцев не было сопутствующих заболеваний.
Эксперты попросили участников заполнить BDHQ — анкету по истории питания. Поскольку исследователи хотели измерить количество укусов и жеваний, темп жевания, то они установили добровольцам над ухом устройство Bitescan. Продолжительность приёма пищи измерялась при помощи секундомера.
В целом эксперимент проводился в четыре этапа. На первом этапе участники съедали ? куска пиццы. Измерялись при этом продолжительность приема пищи, количество жеваний, средний темп еды, количество укусов. Второй этап начался через минуту после завершения первого. На нём людям нужно было съесть ещё ? куска пиццы под темп метронома 40 ударов в минуту. Третий этап начался спустя 30 секунд после окончания второго. Участникам нужно было съесть третью часть куска пиццы под темп метронома 80 ударов в минуту. Далее спустя 30 секунд после окончания третьего этапа стартовал четвёртый. На нём добровольцы съедали последний кусок пиццы под темп метронома 160 ударов в минуту.
Выяснилось, что женщины обычно едят медленнее, чем мужчины. Откусывают и пережёвывают они тоже больше пищи.
При жевании под метроном 40 ударов в минуту сильнее всего замедляли темп жевания по сравнению с ситуацией, когда метроном не использовался. Но это в основном касалось женщин.
Вне зависимости от пола продолжительность приёма пищи увеличивалась при всех темпах метронома. У женщин также увеличивалось число укусов при 40 ударах в минуту, но не при других темпах.
Учёные пришли к выводу, что увеличение количества откусываний и пережёвываний еды, а также более медленный темп её употребления помогают увеличить продолжительность приёма пищи. За счёт этого люди едят меньше.
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