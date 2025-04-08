Питание под метроном помогло людям есть медленнее

Если вы склонны есть быстро, то это не ваша вина. Во взрослом возрасте далеко не всегда можно найти время, чтобы замедлиться во время приёма пищи. Однако есть один инструмент, который вам в этом поможет.Исследования показывают, что те, кто ест быстро, подвержены более высокому риску развития ожирения. Отчасти это связано с тем, что такие люди едят обычно больше.Учёные из Японии решили узнать, может ли употребление пищи в определённом темпе влиять на то, насколько быстро или медленно люди будут жевать и есть что-то. Результаты этой работы были опубликованы в журнале Nutrients.Для проведения нового исследования участники были набраны из медицинской школы в Японии. В общей сложности это были 33 здоровых студента, преподавателя и сотрудника: 15 мужчин и 18 женщин. Возраст испытуемых варьировался от 20 до 65 лет, а их средний возраст составлял 37 лет. У добровольцев не было сопутствующих заболеваний.Эксперты попросили участников заполнить BDHQ — анкету по истории питания. Поскольку исследователи хотели измерить количество укусов и жеваний, темп жевания, то они установили добровольцам над ухом устройство Bitescan. Продолжительность приёма пищи измерялась при помощи секундомера.В целом эксперимент проводился в четыре этапа. На первом этапе участники съедали ? куска пиццы. Измерялись при этом продолжительность приема пищи, количество жеваний, средний темп еды, количество укусов. Второй этап начался через минуту после завершения первого. На нём людям нужно было съесть ещё ? куска пиццы под темп метронома 40 ударов в минуту. Третий этап начался спустя 30 секунд после окончания второго. Участникам нужно было съесть третью часть куска пиццы под темп метронома 80 ударов в минуту. Далее спустя 30 секунд после окончания третьего этапа стартовал четвёртый. На нём добровольцы съедали последний кусок пиццы под темп метронома 160 ударов в минуту.Выяснилось, что женщины обычно едят медленнее, чем мужчины. Откусывают и пережёвывают они тоже больше пищи.При жевании под метроном 40 ударов в минуту сильнее всего замедляли темп жевания по сравнению с ситуацией, когда метроном не использовался. Но это в основном касалось женщин.Вне зависимости от пола продолжительность приёма пищи увеличивалась при всех темпах метронома. У женщин также увеличивалось число укусов при 40 ударах в минуту, но не при других темпах.Учёные пришли к выводу, что увеличение количества откусываний и пережёвываний еды, а также более медленный темп её употребления помогают увеличить продолжительность приёма пищи. За счёт этого люди едят меньше.

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