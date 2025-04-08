Стоматолог Уитли назвала неожиданную причину неприятного запаха изо рта

Известный стоматолог Найри Уитли выступила с предостережением о том, что употребление кофе с молоком может привести к возникновению неприятного запаха изо рта. Этот популярный способ употребления кофейного напитка таит в себе неожиданные последствия для гигиены полости рта.Уитли отметила, что комбинирование кофе с молоком негативно влияет на состояние зубов и дыхание.«Такое сочетание способствует пересыханию слизистой оболочки полости рта, что создает благоприятную среду для образования серосодержащих соединений, которые и вызывают неприятный запах», — поясняет специалист.Проблема усугубляется тем, что помимо запаха изо рта, кофе сам по себе может нанести существенный урон здоровью зубов при чрезмерном потреблении. Стоматолог подчеркивает, что кофейный напиток содержит значительное количество кислот, агрессивно воздействующих на зубную эмаль и ускоряющих формирование зубного налета.Специалисты в области стоматологии отмечают, что ситуация становится особенно рискованной при употреблении подслащенного кофе. Добавление сахара или сиропов значительно увеличивает вероятность развития кариеса и других стоматологических проблем.Для минимизации негативного влияния кофе на здоровье полости рта Найри Уитли рекомендует употреблять напиток без дополнительных ингредиентов. Кроме того, она настоятельно советует ограничить ежедневное потребление кофе объемом не более 400 миллилитров.Исследования показывают, что после употребления кофе с молоком полезно полоскать рот чистой водой, что помогает нормализовать уровень pH в полости рта и удалить остатки напитка, которые могут стать питательной средой для бактерий. Также рекомендуется выждать не менее 30 минут перед чисткой зубов после употребления кофе, чтобы не повредить временно размягченную эмаль.Стоматологи дополнительно обращают внимание на то, что хроническая сухость во рту, которую может вызвать регулярное употребление кофе с молоком, приводит к снижению защитных функций слюны, которая естественным образом нейтрализует кислоты и обладает антибактериальными свойствами.

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