Аминокислоты для поддержки щитовидной железы и ускорения метаболизма: как их получить?

Важные для хорошего состояния щитовидной железы аминокислоты содержатся в разных продуктах.От работы щитовидной железы зависят многие жизненно важные функции организма — частота сердечных сокращений, контроль температуры тела, рост, скорость сжигания калорий, состояние кожи, фертильность, пищеварение. Наша щитовидка выделяет гормоны, которые регулируют скорость химических функций в организме, то есть обмен веществ. Если железа становится чрезмерно или недостаточно активной, выделяет слишком много или слишком мало гормонов, это ведет к нарушению работы всего организма. Последствиями повышенной активности щитовидной железы становятся потеря веса, высокое кровяное давление, повышенное потоотделение, бессонница, а пониженной активности — увеличение веса, апатия, депрессия, выпадение волос, те же нарушения сна. Врач может легко обнаружить нарушение работы железы с помощью простого анализа крови и УЗИ. Чаще всего, когда речь заходит о проблемах с щитовидной железой, они означают ее недостаточность, об этом MedikForum.ru рассказала эндокринолог Антонина Гуреева.Превращение гормона щитовидной железы Т4 в Т3: почему это необходимоТ4 (тироксин, также тетрайодтиронин) — важнейший гормон, вырабатываемый щитовидной железой, но он практически не влияет на ускорение обмена веществ. Это связано с тем, что неактивный Т4 должен сначала быть «активирован» и преобразован в активный гормон Т3 (трийодтиронин). При нормальной функции щитовидной железы это происходит в печени, для чего щитовидной железе необходимо получать достаточно йода. Когда возникает проблема гипофункции железы, этот сложный процесс нарушается, печень не функционирует должным образом, и преобразования Т4 в Т3 не происходит.Как поддержать щитовидную железуПациентам с недостаточностью железы часто прописывают, гормоны, но также для хорошего состояния щитовидки важно получать аминокислоты, которые играют очень важную роль в выработке ее гормонов и защите от окислительного стресса. Аминокислоты являются строительными блоками белков и выполняют множество важных функций. Для правильного функционирования организму необходимо двадцать различных аминокислот. Существуют незаменимые, условно незаменимые и заменимые аминокислоты. Однако только девять из них важны для здоровья:Гистидин;Изолейцин;Лейцин;Лизин;Метионин;Фенилаланин;Треонин;Триптофан;Валин.В отличие от заменимых аминокислот, организм не может сам вырабатывать незаменимые аминокислоты. Поэтому их необходимо получать с пищей. В качестве лучшего источника часто рекомендуются животные белки, такие как мясо, яйца или молочные продукты. Однако соевые продукты также содержат все незаменимые аминокислоты.Почему для здоровья железы так важны аминокислотыТирозин: он является основным компонентом гормонов щитовидной железы Т3 и Т4. Используется вместе с йодом для выработки этих гормонов.Фенилаланин: преобразуется организмом в аминокислоту тирозин и таким образом косвенно способствует здоровью щитовидной железы.Метионин: участвует в выработке цистеина и глутатиона. Они помогают снизить окислительный стресс, который вредит железе.Аргинин: эта условно незаменимая аминокислота участвует в выработке оксида азота (NO). Его действие улучшает кровообращение и способствует поступлению важных питательных веществ в щитовидную железу.Глютамин: эта заменимая аминокислота важна для сильной иммунной системы, которая, в свою очередь, необходима для нормального функционирования щитовидки.Селеноцистеин: аминокислотная форма селена, необходимая для преобразования Т4 в Т3. Достаток селена имеет решающее значение для регуляции гормональной активности.Продукты, которые содержат аминокислотыВ рационе должно быть достаточно продуктов, богатых белком. Вот источники важных для щитовидной железы аминокислот.Тирозин: птица, рыба, молочные продукты (йогурт, сыр), орехи и семена (миндаль, семена тыквы), соевые продукты.Фенилаланин: мясо (говядина, свинина), рыба, яйца, бобовые (соя, чечевица), орехи (грецкие орехи, арахис).Метионин: яйца, рыба, птица, кунжут, сыр пармезан.Аргинин: птица, мясо, орехит семена (грецкие орехи, семена тыквы), бобовые (нут, чечевица), молочные продукты.Глютамин: мясо, рыба, яйца, молочные продукты, бобовые (фасоль, чечевица).Селеноцистеин: бразильские орехи, рыба и морепродукты, птица, яйца, цельнозерновые продукты (хлеб грубого помола, овсянка).Кроме того, обеспечить свой организм важными аминокислотами можно с помощью соответствующих пищевых добавок, однако по поводу их приема нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Хотя препараты не наносят серьезного вреда организму, помимо недостаточной или избыточной функции существуют также другие заболевания щитовидной железы, при которых могут требоваться другие препараты.

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