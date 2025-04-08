Почему можно неожиданно проснуться ночью вместе с сильным сердцебиением?

Это может быть как безобидной реакцией на стресс, так и признаком серьезных нарушений.Резкое пробуждение среди ночи с ощущением, что сердце «выскакивает» из груди — тревожный и неприятный опыт. Такое состояние может объясняться разными причинами, включая серьезные проблемы (например, аритмию или гипогликемию). Когда из-за ночных пробуждений необходимо обращаться к врачу, в разговоре с MedikForum.ru рассказал кардиолог Олег Варфоломеев.Физиологические (неопасные) причины ночного пробуждения с сердцебиениемПодобной причиной, по словам кардиолога, могут быть кошмары или стрессовые сны. Во время фазы быстрого сна мозг активно работает, и если человеку снится кошмар, у него может резко повыситься адреналин, что провоцирует:Учащенный пульс;Потливость;Чувство паники.Пробуждение в такой момент сопровождается дискомфортом, но все, что нужно сделать — постараться успокоиться (например, с помощью дыхательных упражнний).Другой причиной внезапных пробуждений ночью может оказаться ночное апноэ — нарушение, при котором возникают храп и остановки дыхания (во сне). В моменты таких остановок мозг на секунды перестает получать кислород и «будит» тело резким выбросом адреналина.Симптомы апноэ:Пробуждения с ощущением удушья;Головная боль утром;Дневная сонливость.Замечая у себя такие симптомы, нужно обязательно проверяться — апноэ негативно влияет на головной мозг.«Неожиданно проснуться ночью вместе с сильным сердцебиением можно и в тех случаях, если накануне вечером было съедено много калорийной или пряной пищи, употреблялся алкоголь. Острая и жирная еда усиливает нагрузку на сердце, а спиртное сначала усыпляет, но через 3-4 часа вызывает «отскок» адреналина и нарушает человеку сон».Медицинские проблемы (требующие внимания)Одной из тревожных причин неожиданного ночного пробуждения с ощущением сердцебиения может быть нарушение сердечного ритма (аритмии).Возможные диагнозы:Пароксизмальная тахикардия (провоцирует резкие приступы учащенных сердечных сокращений);Фибрилляция предсердий (ей свойствен неравномерный пульс);Экстрасистолия (характеризуется «пропущенными» ударами сердца).Когда такие пробуждения с сердцебиением требуют обращения к врачу:Сердцебиение не проходит за 10-15 минут;Человек испытывает боль в груди или дурноту, предобморочное состояние;Если у человека были случаи потери сознания.Гипогликемия (низкий сахар ночью)У диабетиков, которые соблюдают строгую диету, или голодающих людей уровень глюкозы ночью может упасть, и это тоже способно вызвать пробуждение с неприятным состоянием — возможны холодный пот, тремор, учащенный пульс.Рефлюкс (ГЭРБ)Если происходит заброс кислоты из желудка в пищевод, то возникающее раздражение рефлекторно учащает сердцебиение. Если человек просыпается, то с биением сердца может ощущать изжогу или кислый привкус во рту.Когда нужно срочно к врачу?Немедленная консультация требуется, если пробуждения с сердцебиением сопровождаются:Болью, отдающей в левую руку или лопатку (повышен риск инфаркта);Отеками ног и одышкой (может говорить о сердечной недостаточности);Спутанностью сознания (подозрение на инсульт или гипоксию).Как помочь себе в момент приступа?Сесть, опустить лицо в чашку с холодной водой (сработает рефлекс ныряльщика, замедляющий пульс).Покашлять или натужиться (при тахикардии помогает восстановить ритм).Измерить пульс. Если он выше 120-130 и не снижается — нужно вызвать скорую помощь.

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