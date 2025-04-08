Почему можно неожиданно проснуться ночью вместе с сильным сердцебиением?
Резкое пробуждение среди ночи с ощущением, что сердце «выскакивает» из груди — тревожный и неприятный опыт. Такое состояние может объясняться разными причинами, включая серьезные проблемы (например, аритмию или гипогликемию). Когда из-за ночных пробуждений необходимо обращаться к врачу, в разговоре с MedikForum.ru рассказал кардиолог Олег Варфоломеев.
Физиологические (неопасные) причины ночного пробуждения с сердцебиением
Подобной причиной, по словам кардиолога, могут быть кошмары или стрессовые сны. Во время фазы быстрого сна мозг активно работает, и если человеку снится кошмар, у него может резко повыситься адреналин, что провоцирует:
Учащенный пульс;
Потливость;
Чувство паники.
Пробуждение в такой момент сопровождается дискомфортом, но все, что нужно сделать — постараться успокоиться (например, с помощью дыхательных упражнний).
Другой причиной внезапных пробуждений ночью может оказаться ночное апноэ — нарушение, при котором возникают храп и остановки дыхания (во сне). В моменты таких остановок мозг на секунды перестает получать кислород и «будит» тело резким выбросом адреналина.
Симптомы апноэ:
Пробуждения с ощущением удушья;
Головная боль утром;
Дневная сонливость.
Замечая у себя такие симптомы, нужно обязательно проверяться — апноэ негативно влияет на головной мозг.
«Неожиданно проснуться ночью вместе с сильным сердцебиением можно и в тех случаях, если накануне вечером было съедено много калорийной или пряной пищи, употреблялся алкоголь. Острая и жирная еда усиливает нагрузку на сердце, а спиртное сначала усыпляет, но через 3-4 часа вызывает «отскок» адреналина и нарушает человеку сон».
Медицинские проблемы (требующие внимания)
Одной из тревожных причин неожиданного ночного пробуждения с ощущением сердцебиения может быть нарушение сердечного ритма (аритмии).
Возможные диагнозы:
Пароксизмальная тахикардия (провоцирует резкие приступы учащенных сердечных сокращений);
Фибрилляция предсердий (ей свойствен неравномерный пульс);
Экстрасистолия (характеризуется «пропущенными» ударами сердца).
Когда такие пробуждения с сердцебиением требуют обращения к врачу:
Сердцебиение не проходит за 10-15 минут;
Человек испытывает боль в груди или дурноту, предобморочное состояние;
Если у человека были случаи потери сознания.
Гипогликемия (низкий сахар ночью)
У диабетиков, которые соблюдают строгую диету, или голодающих людей уровень глюкозы ночью может упасть, и это тоже способно вызвать пробуждение с неприятным состоянием — возможны холодный пот, тремор, учащенный пульс.
Рефлюкс (ГЭРБ)
Если происходит заброс кислоты из желудка в пищевод, то возникающее раздражение рефлекторно учащает сердцебиение. Если человек просыпается, то с биением сердца может ощущать изжогу или кислый привкус во рту.
Когда нужно срочно к врачу?
Немедленная консультация требуется, если пробуждения с сердцебиением сопровождаются:
Болью, отдающей в левую руку или лопатку (повышен риск инфаркта);
Отеками ног и одышкой (может говорить о сердечной недостаточности);
Спутанностью сознания (подозрение на инсульт или гипоксию).
Как помочь себе в момент приступа?
Сесть, опустить лицо в чашку с холодной водой (сработает рефлекс ныряльщика, замедляющий пульс).
Покашлять или натужиться (при тахикардии помогает восстановить ритм).
Измерить пульс. Если он выше 120-130 и не снижается — нужно вызвать скорую помощь.
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