Диетолог Соломатина рассказала, чем полезен березовый сок и кому нельзя его пить
Чем полезен березовый сок
Как рассказала диетолог, березовый сок — это структурированная вода. Организму не нужно тратить большое количество энергии, чтобы ее переработать и внести в клетки. В этом и заключается главная польза природного напитка.
В березовом соке содержатся:
сахароза, фруктоза и глюкоза, поэтому он имеет сладкий вкус;
витамин С;
каротиноиды;
калий;
магний;
кальций;
марганец;
молочная, лимонная и уксусная кислоты;
железо.
— Напиток оказывает антиоксидантное действие на организм и легкое диуретическое воздействие, улучшает пищеварение, понижает давление, успокаивает. Он намного полезнее сладких пакетированных соков и газировок, — заверила Соломатина.
Кому нельзя пить березовый сок
По мнению специалиста, березовый сок противопоказан людям:
с декомпенсированным сахарным диабетом;патологией почек;желудочно-кишечными заболеваниями в стадии обострения;низким артериальным давлением.
Диетолог подчеркнула, что березовым соком не стоит злоупотреблять даже полностью здоровым людям.
— Нужно ограничиться двумя стаканами в день. Лучше пить их не сразу залпом, а разбить по времени приема пищи. Его не нужно нагревать, а также нельзя давать детям младше трех лет, потому что напиток может вызвать аллергию, — предупредила собеседница «ВМ».
Где можно собирать березовый сок и как это сделать
Березовый сок — это полезный напиток, но только если его собирали не из тех берез, которые растут вдоль дороги или недалеко от промышленных предприятий.
— Хотя сама древесина является фильтром, но соли тяжелых металлов, различные химические вещества и радионуклиды могут попасть в сок даже через него. Поэтому нужно собирать березовый сок в более-менее экологически чистом месте, например, за городом в лесу. Напомню, что в черте города, возле дорог, в парках и лесопарках Москвы запрещен сбор березового сока, — подчеркнула эксперт.
Березовый сок нужно собирать правильным образом:
должна быть чистая тара;в трубочку стоит добавить кусочек тряпки или марлю, чтобы он стекал и в него не попадали пыль, мошки и другие насекомые;банку также нужно накрыть тряпкой.
Сколько хранится березовый сок
Диетолог предупредила, что березовый сок быстро портится.
— Целебные свойства сохраняются только в свежесобранном березовом соке. Нужно выпить его в течение суток после сбора. Безусловно, его можно хранить в холодильнике до завтрашнего дня, но за этот период в нем могут начаться процессы брожения. Это может привести к неприятным последствиям с желудочно-кишечным трактом и мочевыделительной системой, — добавила Соломатина.
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