Диетолог Соломатина рассказала, чем полезен березовый сок и кому нельзя его пить

В Подмосковье стартовал сезон сбора березового сока. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Елены Соломатиной о пользе и вреде этого напитка, а также о правилах его сбора.Чем полезен березовый сокКак рассказала диетолог, березовый сок — это структурированная вода. Организму не нужно тратить большое количество энергии, чтобы ее переработать и внести в клетки. В этом и заключается главная польза природного напитка.В березовом соке содержатся:сахароза, фруктоза и глюкоза, поэтому он имеет сладкий вкус;витамин С;каротиноиды;калий;магний;кальций;марганец;молочная, лимонная и уксусная кислоты;железо.— Напиток оказывает антиоксидантное действие на организм и легкое диуретическое воздействие, улучшает пищеварение, понижает давление, успокаивает. Он намного полезнее сладких пакетированных соков и газировок, — заверила Соломатина.Кому нельзя пить березовый сокПо мнению специалиста, березовый сок противопоказан людям:с декомпенсированным сахарным диабетом;патологией почек;желудочно-кишечными заболеваниями в стадии обострения;низким артериальным давлением.Диетолог подчеркнула, что березовым соком не стоит злоупотреблять даже полностью здоровым людям.— Нужно ограничиться двумя стаканами в день. Лучше пить их не сразу залпом, а разбить по времени приема пищи. Его не нужно нагревать, а также нельзя давать детям младше трех лет, потому что напиток может вызвать аллергию, — предупредила собеседница «ВМ».Где можно собирать березовый сок и как это сделатьБерезовый сок — это полезный напиток, но только если его собирали не из тех берез, которые растут вдоль дороги или недалеко от промышленных предприятий.— Хотя сама древесина является фильтром, но соли тяжелых металлов, различные химические вещества и радионуклиды могут попасть в сок даже через него. Поэтому нужно собирать березовый сок в более-менее экологически чистом месте, например, за городом в лесу. Напомню, что в черте города, возле дорог, в парках и лесопарках Москвы запрещен сбор березового сока, — подчеркнула эксперт.Березовый сок нужно собирать правильным образом:должна быть чистая тара;в трубочку стоит добавить кусочек тряпки или марлю, чтобы он стекал и в него не попадали пыль, мошки и другие насекомые;банку также нужно накрыть тряпкой.Сколько хранится березовый сокДиетолог предупредила, что березовый сок быстро портится.— Целебные свойства сохраняются только в свежесобранном березовом соке. Нужно выпить его в течение суток после сбора. Безусловно, его можно хранить в холодильнике до завтрашнего дня, но за этот период в нем могут начаться процессы брожения. Это может привести к неприятным последствиям с желудочно-кишечным трактом и мочевыделительной системой, — добавила Соломатина.

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