Почему может болеть лицо: несколько неочевидных причин лицевой боли

Боль в лице — неприятное или изнуритеьное ощущение, которое может появиться внезапно или мучить годами. Почему же она возникает?Лицевая боль — не редкое явление: каждый десятый взрослый человек сталкивается с ней в течение жизни. Проявляться такая боль может по-разному: она может быть временным дискомфортом, вызванным простудой или переутомлением, или же принимает форму хронического состояния, причиняющего немало страданий.По статистке, от боли в лице чаще всего страдают женщины старше 40 лет.Причина возникновения лицевой боли может быть очевидной (травма, проблемы с зубами), но бывают случаи, когда она появляется без видимого (на первый взгляд) повода. О том, из-за каких неочевидных причин начинает болеть лицо, и когда с такой болью нужно срочно обращаться к врачу, MedikForum.ru побеседовал с неврологом Александрой Алехиной.Невралгия тройничного нерваОдной из самых неприятных причин лицевой боли является поражение тройничного нерва, ответственного за чувствительность лица. Боль при невралгии тройничного нерва считается одной из самых мучительных.Какой она бывает:Как молниеносные «прострелы», напоминающие удары током, длящиеся от нескольких секунд до нескольких минут.Жгучей, сверлящей — иногда остается после острого приступа как фоновая.Как спазматическая волна в виде серии быстрых болезненных толчков.Боль при невралгии тройничного нерва обычно односторонняя (реже затрагивает обе стороны лица) и возникает в зонах, которые иннервирует тройничный нерв:Верхняя ветвь – лоб, глаз, висок.Средняя ветвь – щека, верхняя челюсть, ноздря.Нижняя ветвь – нижняя челюсть, подбородок.Болевые приступы в случае этой патологии могут возникать даже после легких прикосновений, жевания, разговора, обдувания холодным ветром, чистки зубов или бритья.ВоспалениеОдной из наиболее распространенных причин лицевой боли является воспаление придаточных пазух носа — синусит.Какой бывает боль в его случае:Давящей, распирающей, склонной усиливаться при наклонах головы вперед;Пульсирующей — особенно при гнойных формах;Разлитой — может охватывать всю половину лица.Боль при синуситах обычно локализуется в зависимости от пораженной пазухи:Гайморова пазуха: болит щека, верхняя челюсть;Лобная пазуха: болит область лба, переносица;Решетчатый лабиринт: болит нос, глазница;Клиновидная пазуха: ощущается глубокая боль за глазами.Болевые ощущения при синуситах могут усиливаться при жевании, постукивании по пазухам, перепадах атмосферного давления, наклонах головы.Дисфункция ВНЧСЕще одна часто встречающаяся причина лицевой боли — это проблемы с височно-нижнечелюстным суставом.Какой бывает такая боль:Ноющей, постоянной — концентрирующейся в области сустава;Острой, простреливающей — возникающей при движении челюсти;Отраженной — ощущается в висках, ушах, зубахБолевые приступы при ВНЧС-синдроме могут обостряться вследствие жевания, зевания, долгого разговора, пения, стресса.Кластерная головная больБоль при этом состоянии считается одной из самых сильных, которые может испытывать человек. Обычно она локализуется вокруг одного глаза, в височной области или в лобной части лица, может отдавать в верхнюю челюсть или шею.Какой бывает:Жгучей, сверлящей — пациенты описывают ее как раскаленный стержень в глазу;Острой, пронизывающей — как удар кинжалом;Пульсирующей.Болевым приступам свойственно возникать ночью, они могут сопровождаться слезотечением, покраснением глаза, заложенностью носа на пораженной стороне.Миофасциальный болевой синдромНередко лицевая боль возникает в связи с перенапряжением мышц. В этом случае она обычно локализуется в жевательных мышцах, височной области, в области скул или нижней челюсти.Какой она бывает:Ноющей, постоянной — особенно в области жевательных мышц;Простреливающей — при надавливании на триггерные точки;Распространяющейся — отдающей в виски, зубы, уши.Болевые ощущения при этой проблеме могут усиливаться под влиянием стресса, переохлаждения, длительного разговора.Опоясывающий лишайОпоясывающий лишай — это вирусное заболевание, вызываемое вирусом ветряной оспы. Если человек в детстве переболевает ветрянкой, то вирус навсегда остается «дремлющим» в его теле (в нервных узлах), но «просыпается», когда снижается иммунитет.Боль при опоясывающем лишае считается крайне изматывающей. Обычно она локализуется по ходу пораженного нерва, чаще на одной половине лица — при этом может охватывать лоб, щеку, подбородок.Какой она бывает:Жгучей, постоянной;Колющей, простреливающей;Гиперпатической (неадекватно сильной в ответ на легкие раздражители).Что симптоматично: болевые ощущения при этой патологии часто предшествуют высыпаниям и сохраняются после их исчезновения.Психогенный факторДепрессия, тревога и хронический стресс иногда проявляются необъяснимой лицевой болью без органических причин.Когда срочно нужен врач?Если боль в лице повторяется часто, не стоит глушить ее обезболивающими — необходимо найти и устранить причину.Обратиться за медицинской помощью нужно как можно быстрее, если такая боль:Возникла после травмы головы или лица;Сопровождается онемением, слабостью мышц или нарушением речи (возможен инсульт).Сочетается с высокой температурой и сыпью.

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