Пройдет ли само? Что может вызывать нервные тики у детей и взрослых

Нервные тики отличаются разнообразием в своих проявлениях, их пусковым механизмом могут быть психологические и неврологические проблемы.Нервные тики — это внезапные, повторяющиеся, непроизвольные движения или звуки, которые человек не может контролировать. Они возникают из-за временного сбоя в работе нервной системы и чаще всего проявляются в детском возрасте (5-10 лет), но могут сохраняться или впервые появляться у взрослы, об этом рассказала невролог Александра Алехина.Какими бывают нервные тики?Тики делятся на две основные группы: моторные (двигательные) и вокальные (звуковые). Также они могут быть простыми (кратковременными) и сложными, когда сочетаются сразу несколько движений или звуков.Примеры моторных тиковПростые:Моргание глазами;Подергивание уголка рта или носа;Пожимание плечами;Резкие движения головой.Сложные:Прикосновения к предметам или себе;Прыжки, подрагивание;Повторение жестов.Примеры вокальных тиковПростые:Покашливание, хмыканье;Шипение, свист;Вскрики.Сложные:Повторение чужих слов (эхолалия);Произнесение нецензурных слов (такое нарушение известно как копролалия, оно встречается при синдроме Туретта);Повторение одного и того же слова или фразы.Почему возникают нервные тики?Нервные тики являются сложным неврологическим явлением, в их формировании участвуют сразу несколько механизмов.Неврологические: сбой в системе управления движениямиВ основе большинства тиков лежит дисфункция базальных ганглиев — глубоких структур мозга, которые отвечают за плавность и координацию движений. Когда в этой системе возникает дисбаланс, тонарушается работа рецепторов дофамина, который играет ключевую роль в контроле движений;снижается тормозное влияние коры головного мозга на спонтанные мышечные сокращения.Генетические: наследственная предрасположенностьИсследования показывают, что у 50-70% пациентов с тиками есть родственники с той же проблемой. Особенно ярко это проявляется присиндроме Туретта (заболевание, которое характеризуется разнообразными моторными и вокальными тиками);семейных случаях ОКР (обсессивно-компульсивного расстройства);СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности, также часто наследуемый).Возникновение этих нарушений связано с передачей детям определенных генов.Психогенные: психика влияет на телоСтрессовые события могут оказаться триггером при появлении тиков:Острый стресс: испуг, психотравма могут спровоцировать первые проявления тиков;Хроническое напряжение: при тревожных расстройствах, переутомлении, тики могут проявляться чаще и интенсивнее.«У детей в связи с психогенными факторами тики нередко дебютируют в период адаптации к школе, после развода родителей, на фоне повышенных учебных нагрузок».Когда тик возникает как симптом другого заболеванияВ некоторых случаях появление тиков бывает связано со следующими проблемами:Черепно-мозговая травма;Энцефалит (воспаление мозга);Прием некоторых препаратов;Интоксикация (например, угарным газом, тяжелыми металлами).Особый случай: транзиторные тики у детейУ 10-20% дошкольников тики возникают как временное явление, которые проходит само за несколько месяцев. Ученые связывают их с недостаточной зрелостью нервной системы, периодами интенсивного роста у детей, а также с их эмоциональной лабильностью.Что важно помнить. Даже если тики кажутся безобидными, при их возникновении стоит проконсультироваться с неврологом, так как за ними могут срываться серьезные неврологические нарушения. Особенно важно сделать это, если так возникает у ребенка, который не всегда может рассказать о событии, способном оказаться триггером для появления тика.

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