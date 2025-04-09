Пройдет ли само? Что может вызывать нервные тики у детей и взрослых
Нервные тики — это внезапные, повторяющиеся, непроизвольные движения или звуки, которые человек не может контролировать. Они возникают из-за временного сбоя в работе нервной системы и чаще всего проявляются в детском возрасте (5-10 лет), но могут сохраняться или впервые появляться у взрослы, об этом рассказала невролог Александра Алехина.
Какими бывают нервные тики?
Тики делятся на две основные группы: моторные (двигательные) и вокальные (звуковые). Также они могут быть простыми (кратковременными) и сложными, когда сочетаются сразу несколько движений или звуков.
Примеры моторных тиков
Простые:
Моргание глазами;
Подергивание уголка рта или носа;
Пожимание плечами;
Резкие движения головой.
Сложные:
Прикосновения к предметам или себе;
Прыжки, подрагивание;
Повторение жестов.
Примеры вокальных тиков
Простые:
Покашливание, хмыканье;
Шипение, свист;
Вскрики.
Сложные:
Повторение чужих слов (эхолалия);
Произнесение нецензурных слов (такое нарушение известно как копролалия, оно встречается при синдроме Туретта);
Повторение одного и того же слова или фразы.
Почему возникают нервные тики?
Нервные тики являются сложным неврологическим явлением, в их формировании участвуют сразу несколько механизмов.
Неврологические: сбой в системе управления движениями
В основе большинства тиков лежит дисфункция базальных ганглиев — глубоких структур мозга, которые отвечают за плавность и координацию движений. Когда в этой системе возникает дисбаланс, то
нарушается работа рецепторов дофамина, который играет ключевую роль в контроле движений;
снижается тормозное влияние коры головного мозга на спонтанные мышечные сокращения.
Генетические: наследственная предрасположенность
Исследования показывают, что у 50-70% пациентов с тиками есть родственники с той же проблемой. Особенно ярко это проявляется при
синдроме Туретта (заболевание, которое характеризуется разнообразными моторными и вокальными тиками);
семейных случаях ОКР (обсессивно-компульсивного расстройства);
СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности, также часто наследуемый).
Возникновение этих нарушений связано с передачей детям определенных генов.
Психогенные: психика влияет на тело
Стрессовые события могут оказаться триггером при появлении тиков:
Острый стресс: испуг, психотравма могут спровоцировать первые проявления тиков;
Хроническое напряжение: при тревожных расстройствах, переутомлении, тики могут проявляться чаще и интенсивнее.
«У детей в связи с психогенными факторами тики нередко дебютируют в период адаптации к школе, после развода родителей, на фоне повышенных учебных нагрузок».
Когда тик возникает как симптом другого заболевания
В некоторых случаях появление тиков бывает связано со следующими проблемами:
Черепно-мозговая травма;
Энцефалит (воспаление мозга);
Прием некоторых препаратов;
Интоксикация (например, угарным газом, тяжелыми металлами).
Особый случай: транзиторные тики у детей
У 10-20% дошкольников тики возникают как временное явление, которые проходит само за несколько месяцев. Ученые связывают их с недостаточной зрелостью нервной системы, периодами интенсивного роста у детей, а также с их эмоциональной лабильностью.
Что важно помнить. Даже если тики кажутся безобидными, при их возникновении стоит проконсультироваться с неврологом, так как за ними могут срываться серьезные неврологические нарушения. Особенно важно сделать это, если так возникает у ребенка, который не всегда может рассказать о событии, способном оказаться триггером для появления тика.
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