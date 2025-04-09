Начните пить: случаи, когда врачи советуют первым делом выпить стакан воды
От врачей часто можно услышать, что пить воду следует не только когда ощущается явная жажда. В некоторых случаях стакан воды становится своеобразным «лекарством», средством первой помощи по улучшению самочувствия и тонуса. Об этих поговорил с терапевтом Ириной Андреевой.
Головная боль
Почему советуют воду:
Обезвоживание — одна из частых причин головной боли. Даже сравнительно небольшой недостаток жидкости снижает объем кров и ухудшает снабжение мозга кислородом, вызывая болевой синдром.
«Если головные боли повторяются часто, стоит проверить свой питьевой режим: норма употребления воды — 30 мл на 1 кг веса».
Как пить:
Медленно, небольшими глотками.
Лучше теплую или комнатной температуры.
Если боль не проходит через 30 минут, значит, причина в другом.
Нюансы: при мигрени вода может лишь немного облегчить состояние, но не заменяет собой лекарства.
Усталость и сонливость
Почему советуют воду:
Недостаток воды замедляет метаболизм и ухудшает кровообращение, из-за чего человек чувствует вялость.
Как пить:
Утром натощак — 1 или 2 стакана для запуска обмена веществ.
В течение дня — понемногу, не допуская появления чувства жажды.
Нюансы: любителям кофе и чая следует помнить, что эти напитки обезвоживают организм, поэтому после них следует пить воду.
«Питье воды помогает справиться с временно возникающей усталостью. Если утомление и вялость возникают постоянно, причина этого скорее кроется в какой-то проблеме со здоровьем, а не в нехватке жидкости».
Проблемы с пищеварением: изжога, запор, тяжесть в желудке
Почему советуют воду:
При изжоге — выпитая вода разбавляет желудочный сок, снижая его кислотность и раздражающее действие на слизистую ЖКТ.
При запоре — прием воды размягчает каловые массы и стимулирует перистальтику.
При переедании — вода ускоряет переваривание пищи.
Как пить:
При изжоге — теплую, мелкими глотками;
При запоре — утром натощак (можно с лимоном);
После еды — не сразу, а через 30–40 минут, чтобы не мешать пищеварению.
Нюансы: прием газированной воды может усилить изжогу, а холодная вода замедляет пищеварение.
Головокружение и слабость
Почему советуют воду:
Причинами этой проблемы могут быть низкое давление, анемия, гипогликемия — во все этих случаях недостаток воды усугубляет дискомфортное состояние.
Как пить:
Небольшими порциями, можно добавить щепотку соли для удержания жидкости.
Нюансы: если головокружение не проходит, нужно обязательно обратиться к врачу и исключить серьезные причины (например, проблемы с давлением или неврологические патологии).
Повышенная температура и инфекция
Почему советуют воду:
Инфекционный процесс сопровождается повышением температуры, при котором организм теряет влагу, а кровь сгущается, что затрудняет его борьбу с инфекцией.
Как пить:
Теплую, небольшими порциями каждые 15–20 минут;
Можно добавить лимон или мед (если нет аллергии).
Нюансы: если вызванное инфекцией обезвоживание очень значительное (такое возможно при сильной потливости, рвоте или диарее) человеку нужны не только вода, но и электролиты (регидрон).
Стресс и тревога
Почему советуют воду:
Когда организму не хватает воды, уровень кортизола (гормона стресса) становится еще более высоким.
Как пить:
Медленно, концентрируясь на процессе (это отвлекает от тревожных мыслей).
Нюансы: при хроническом стрессе питьем воды уже не отделаться, необходима терапия.
Мышечные судороги
Почему советуют воду:
Пусковым механизмом судорог часто становится дисбаланс электролитов (калия, магния, натрия), возникающий из-за серьезной и не восполненной потери жидкости.
Как пить:
Минеральную воду или воду с добавлением щепотки соли.
Нюансы: если судороги повторяются, нужна диагностика (возможен дефицит магния).
Как правильно пить воду: общие рекомендации:
Температура — лучше всего пить теплую воду или комнатной температуры, особенно если она употребляется натощак (холодная вода провоцирует спазмы, может вызывать тошноту).
Объем — за один раз не нужно выпивать больше 200–300 мл, иначе создается повышенная нагрузка на почки.
Регулярность — правильнее пить воду понемногу в течение дня, чем выпивать сразу литр.
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