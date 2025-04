Черника против старения: научное подтверждение пользы для людей старше 60 лет

Исследователи выявили впечатляющие свойства черники, способные значительно улучшить состояние здоровья людей старшего возраста. Журнал Nutrition Research опубликовал результаты масштабного исследования, демонстрирующего положительное влияние этой ягоды на организм пожилых людей.Ученые из Университета Северной Каролины провели 12-недельное исследование BEACTIVE (Blueberry Enhances Activity and Cognition Through Increased Vascular Efficiency), в котором изучалось воздействие черники на физическое и когнитивное здоровье людей старше 60 лет. Участники исследования — мужчины и женщины с избыточной массой тела или умеренным ожирением, ведущие малоподвижный образ жизни, но с нормальным сердечным ритмом и кровяным давлением ниже 140/90 мм рт. ст.В эксперименте приняли участие 55 человек, которых разделили на две группы. Первая группа дважды в день получала напиток из порошка черники, эквивалентный 1,5 стаканам свежих ягод, а вторая — плацебо. Одновременно все участники выполняли специально разработанную программу физических упражнений. До конца исследования дошли 48 человек.Полученные результаты показали, что у группы, принимавшей плацебо, наблюдалось значительное снижение уровня общего холестерина, холестерина ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) и холестерина не-ЛПВП. Также были зафиксированы положительные изменения в маркерах количества и размера частиц ЛПНП и белка, связанного с холестерином.У участников, употреблявших черничный порошок, отмечено снижение уровня общих частиц ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) и белка ApoA-I, что указывает на специфические биохимические процессы, запускаемые компонентами черники.Особенно интересным открытием стало увеличение количества бактерий Coriobacteriales incertae sedis в микробиоме кишечника у людей, принимавших черничный порошок. Эти бактерии играют важную роль в расщеплении и усвоении полезных соединений, содержащихся в чернике, таких как антоцианы и другие полифенолы.Дальнейшие исследования показали, что антоцианы черники способствуют улучшению кровообращения в мозге и снижению окислительного стресса, что может замедлить возрастные когнитивные нарушения. Регулярное употребление черники связано с улучшением памяти и общей мозговой активности у пожилых людей.Кроме того, черника богата витаминами C и K, а также марганцем и клетчаткой. Эти компоненты помогают укреплять иммунную систему, поддерживать здоровье костей и нормализовать пищеварительные процессы, что особенно важно для людей старшего возраста.Эксперты рекомендуют включать в ежедневный рацион пожилых людей около половины стакана черники, что может существенно улучшить их физическое самочувствие и когнитивные функции, а также снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки