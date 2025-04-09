Черника против старения: научное подтверждение пользы для людей старше 60 лет
Ученые из Университета Северной Каролины провели 12-недельное исследование BEACTIVE (Blueberry Enhances Activity and Cognition Through Increased Vascular Efficiency), в котором изучалось воздействие черники на физическое и когнитивное здоровье людей старше 60 лет. Участники исследования — мужчины и женщины с избыточной массой тела или умеренным ожирением, ведущие малоподвижный образ жизни, но с нормальным сердечным ритмом и кровяным давлением ниже 140/90 мм рт. ст.
В эксперименте приняли участие 55 человек, которых разделили на две группы. Первая группа дважды в день получала напиток из порошка черники, эквивалентный 1,5 стаканам свежих ягод, а вторая — плацебо. Одновременно все участники выполняли специально разработанную программу физических упражнений. До конца исследования дошли 48 человек.
Полученные результаты показали, что у группы, принимавшей плацебо, наблюдалось значительное снижение уровня общего холестерина, холестерина ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) и холестерина не-ЛПВП. Также были зафиксированы положительные изменения в маркерах количества и размера частиц ЛПНП и белка, связанного с холестерином.
У участников, употреблявших черничный порошок, отмечено снижение уровня общих частиц ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) и белка ApoA-I, что указывает на специфические биохимические процессы, запускаемые компонентами черники.
Особенно интересным открытием стало увеличение количества бактерий Coriobacteriales incertae sedis в микробиоме кишечника у людей, принимавших черничный порошок. Эти бактерии играют важную роль в расщеплении и усвоении полезных соединений, содержащихся в чернике, таких как антоцианы и другие полифенолы.
Дальнейшие исследования показали, что антоцианы черники способствуют улучшению кровообращения в мозге и снижению окислительного стресса, что может замедлить возрастные когнитивные нарушения. Регулярное употребление черники связано с улучшением памяти и общей мозговой активности у пожилых людей.
Кроме того, черника богата витаминами C и K, а также марганцем и клетчаткой. Эти компоненты помогают укреплять иммунную систему, поддерживать здоровье костей и нормализовать пищеварительные процессы, что особенно важно для людей старшего возраста.
Эксперты рекомендуют включать в ежедневный рацион пожилых людей около половины стакана черники, что может существенно улучшить их физическое самочувствие и когнитивные функции, а также снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
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