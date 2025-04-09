Кардионевроз: когда сердце начинает «болеть» из-за нервов
Когда человек жалуется на симптомы,, характерные для сердечных заболеваний, но при этом обследования не выявляют никаких серьезных патологий, врачи могут поставить диагноз о кардионеврозе. Кардионевроз (или нейроциркуляторная дистония по кардиальному типу) представляет собой разновидность невроза, при котором отсутствуют органические поражения сердца, но то же время возникают ощущения как при сердечных заболеваниях, — об этом сообщил врач-кардиолог Олег Варфоломеев.
«Проще говоря, сердце работает нормально, но из-за сбоев в вегетативной нервной системе мозг воспринимает обычные сигналы как угрозу, вызывая ложные тревожные ощущения. Основная причина кардионевроза — дисбаланс между симпатической и парасимпатической нервной системой, который способствует чрезмерным реакциям организма на стресс».
Факторы, провоцирующие кардионевроз:
Хронический стресс — когда формируется постоянное нервное напряжение, это держит организм в состоянии «боевой готовности», и его уровень стрессовых гормонов становится постоянно высоким;
Эмоциональные потрясения: сбой в работе сердца может возникнуть после потери близкого человека, развода, конфликтов на работе;
Переутомление и недосып — они истощают нервную систему;
Гормональные изменения: беременность, климакс, проблемы с щитовидной железой — все это влияет на функционирование сердца.
Частое употребление кофеина, алкоголя, энергетиков — это усиливает тревожность и повышает риск гормональных дисбалансов.
Мнительность и ипохондрия — в их случае человек «прислушивается» к каждому сигналу тела, интерпретируя его как болезнь.
Кто подвержен кардионеврозу
В первую очередь, это
Люди с повышенной тревожностью, мнительностью;
Те, кто пережил сильный стресс или психологическую травму;
Пациенты с вегетососудистой дистонией (ВСД);
Подростки в период гормональной перестройки организма;
Женщины в период менопаузы.
Симптомы кардионевроза
Они могут напоминать клиническую картину сердечного приступа, вызывая дополнительные переживания и опасения. Но следует помнить: в отличие от реальных болезней сердца, эти ощущения не связаны с поражением сосудов или миокарда.
Основные симптомы:
Боль в сердце — она может казаться колющей, ноющей, часто не имеет четкой локализации;
Учащенное сердцебиение (тахикардия);
Ощущение «замирания» сердца (проявление экстрасистолии, внеочередных сокращений);
Нехватка воздуха, ком в горле — возникает чувство, будто невозможно вдохнуть полной грудью;
Потливость, дрожь в теле — так организм может реагировать на выброс адреналина;
Головокружение, слабость — они возникают из-за гипервентиляции (частого дыхания);
Панические атаки — может возникать сильный страх смерти, ощущение потери контроля.
Отличие от реальных болезней сердца
Как понять, что возникшие неприятные «сердечные» симптомы вызваны неврозом, а не реальным нарушением в состоянии сердца:
При неврозе нет эффекта от нитроглицерина (при стенокардии он помогает);
При неврозе боль в груди не связана с физической нагрузкой (при ишемии она возникает от движения);
При неврозе ЭКГ, УЗИ сердца и анализы в норме —отсутствуют органические изменения;
При неврозе неблагополучные симптомы усиливаются от стрессовых переживаний и ослабевают в покое.
Чем опасен кардионевроз?
Сам по себе кардионевроз не приводит к инфаркту или инсульту, однако он способен значительно ухудшить качество жизни.
Человек начинает бояться новых приступов психику — постоянная тревога изматывает его; в таких условиях может развиться ипохондрия (страх тяжелых болезней).
Вторичные проблемы: повышается вероятность появления таких проблем как бессонница, депрессия, социальная изоляция.
«Кардионевроз — не опасное для жизни состояние, но оно требует внимания. Если вас мучают «сердечные» симптомы, но врачи говорят, что сердце в порядке, — значит, проблема в нервной системе. В этом случае не нужно зацикливаться на ощущениях, так как чем больше вы будете прислушиваться, тем сильнее могут быть симптомы. Вместо этого нужно учиться управлять своим стрессом — осваивать дыхательные упражнения, достаточно спать, заниматься спортом, отключаться от постоянного чтения новостей и соцсетей и переключать свое внимание на полезные увлечения и занятия, которые приносят положительные эмоции».
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