Кардионевроз: когда сердце начинает «болеть» из-за нервов

Кардионевроз является функциональным расстройствомм, при котором сердце «болит» в связи с психологическими причинами.Когда человек жалуется на симптомы,, характерные для сердечных заболеваний, но при этом обследования не выявляют никаких серьезных патологий, врачи могут поставить диагноз о кардионеврозе. Кардионевроз (или нейроциркуляторная дистония по кардиальному типу) представляет собой разновидность невроза, при котором отсутствуют органические поражения сердца, но то же время возникают ощущения как при сердечных заболеваниях, — об этом сообщил врач-кардиолог Олег Варфоломеев.«Проще говоря, сердце работает нормально, но из-за сбоев в вегетативной нервной системе мозг воспринимает обычные сигналы как угрозу, вызывая ложные тревожные ощущения. Основная причина кардионевроза — дисбаланс между симпатической и парасимпатической нервной системой, который способствует чрезмерным реакциям организма на стресс».Факторы, провоцирующие кардионевроз:Хронический стресс — когда формируется постоянное нервное напряжение, это держит организм в состоянии «боевой готовности», и его уровень стрессовых гормонов становится постоянно высоким;Эмоциональные потрясения: сбой в работе сердца может возникнуть после потери близкого человека, развода, конфликтов на работе;Переутомление и недосып — они истощают нервную систему;Гормональные изменения: беременность, климакс, проблемы с щитовидной железой — все это влияет на функционирование сердца.Частое употребление кофеина, алкоголя, энергетиков — это усиливает тревожность и повышает риск гормональных дисбалансов.Мнительность и ипохондрия — в их случае человек «прислушивается» к каждому сигналу тела, интерпретируя его как болезнь.Кто подвержен кардионеврозуВ первую очередь, этоЛюди с повышенной тревожностью, мнительностью;Те, кто пережил сильный стресс или психологическую травму;Пациенты с вегетососудистой дистонией (ВСД);Подростки в период гормональной перестройки организма;Женщины в период менопаузы.Симптомы кардионеврозаОни могут напоминать клиническую картину сердечного приступа, вызывая дополнительные переживания и опасения. Но следует помнить: в отличие от реальных болезней сердца, эти ощущения не связаны с поражением сосудов или миокарда.Основные симптомы:Боль в сердце — она может казаться колющей, ноющей, часто не имеет четкой локализации;Учащенное сердцебиение (тахикардия);Ощущение «замирания» сердца (проявление экстрасистолии, внеочередных сокращений);Нехватка воздуха, ком в горле — возникает чувство, будто невозможно вдохнуть полной грудью;Потливость, дрожь в теле — так организм может реагировать на выброс адреналина;Головокружение, слабость — они возникают из-за гипервентиляции (частого дыхания);Панические атаки — может возникать сильный страх смерти, ощущение потери контроля.Отличие от реальных болезней сердцаКак понять, что возникшие неприятные «сердечные» симптомы вызваны неврозом, а не реальным нарушением в состоянии сердца:При неврозе нет эффекта от нитроглицерина (при стенокардии он помогает);При неврозе боль в груди не связана с физической нагрузкой (при ишемии она возникает от движения);При неврозе ЭКГ, УЗИ сердца и анализы в норме —отсутствуют органические изменения;При неврозе неблагополучные симптомы усиливаются от стрессовых переживаний и ослабевают в покое.Чем опасен кардионевроз?Сам по себе кардионевроз не приводит к инфаркту или инсульту, однако он способен значительно ухудшить качество жизни.Человек начинает бояться новых приступов психику — постоянная тревога изматывает его; в таких условиях может развиться ипохондрия (страх тяжелых болезней).Вторичные проблемы: повышается вероятность появления таких проблем как бессонница, депрессия, социальная изоляция.«Кардионевроз — не опасное для жизни состояние, но оно требует внимания. Если вас мучают «сердечные» симптомы, но врачи говорят, что сердце в порядке, — значит, проблема в нервной системе. В этом случае не нужно зацикливаться на ощущениях, так как чем больше вы будете прислушиваться, тем сильнее могут быть симптомы. Вместо этого нужно учиться управлять своим стрессом — осваивать дыхательные упражнения, достаточно спать, заниматься спортом, отключаться от постоянного чтения новостей и соцсетей и переключать свое внимание на полезные увлечения и занятия, которые приносят положительные эмоции».

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