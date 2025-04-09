Раздраженные и с головной болью: почти половина россиян страдают от метеозависимости

Многие люди так или иначе замечают влияние погоды и магнитосферы на свое здоровье. Однако врачи все же советуют не списывать недомогания на внешние факторы.У врачей до сих пор нет единого мнения по поводу того, влияют погода и магнитные бури на самочувствие людей или все же нет. Одни говорят, что влияние, несомненно, есть и дают советы, как метеозависимым пережить капризы природы. Другие убеждены: дискомфорт из-за перемены погоды — просто самовнушение, не более.Эксперты «Погода Mail» и «Здоровье Mail» провели опрос с целью выяснить, как жители России чувствуют себя во время магнитных бурь и как на их здоровье влияют другие погодные условия.СтатистикаВсего в опросе приняли участие 15 тысяч россиян. Из них почти половина (42%) считают себя метеозависимыми. Такое же количество респондентов иногда отмечают влияние погоды и геомагнитной остановки. Лишь 15% участников опроса заявили, что не ощущают никаких проблем и не связывают свое самочувствие с обстановкой за окном.65% участников опроса полагают, что метеозависимость — реальная проблема, люди действительно могут страдать от колебаний температуры, изменения погоды и геомагнитной обстановки.48% респондентов признались, что теряют в работоспособности во время магнитных бурь. Еще 47% отметили, что сталкиваются с небольшими проблемами при выполнении трудовых обязанностей в периоды бурь.Чаще всего на фоне геомагнитных возмущений жители России жалуются на следующие симптомы:сонливость и ощущение усталости — 70% опрошенных;головная боль — 68% респондентов;скачки давления — 53% участников опроса;бессонница — 32%;повышенная раздражительность — 27%.Интересно, что, несмотря на впечатляющую статистику, следят за прогнозами не так уж много участников опроса. За геомагнитной обстановкой на постоянной основе наблюдают 19% россиян, 53% иногда интересуются, а 19% не считают эту тему важной.Кроме того, 44% россиян, столкнувшихся с плохим самочувствием во время магнитных бурь, ничего не предпринимают и просто ждут, когда неприятные симптомы исчезнут.Мнение врачаПо словам невролога DocDeti Елизаветы Чернышевой, многие специалисты все-таки сходятся во мнении, что магнитные бури никак не влияют на организм человека. Как отмечает эксперт, излучение от вспышек на Солнце неспособно пробиться сквозь земную атмосферу и навредить людям.«В 2016 году в журнале Nature было опубликовано исследование, где ученые проанализировали 63 миллиона твитов с жалобами на мигрень, сопоставив их с данными о геомагнитной активности. Результат: никакой связи не обнаружили», — отметила Чернышова.Врач рекомендует не списывать недомогания на магнитные бури. Лучше обратиться за помощью к неврологу и с помощью врача найти истинные причины проблемы.

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