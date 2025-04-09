Ученые подтвердили пользу обливания и моржевания в холодной воде

Популярность закаливания очень быстро растёт – ей приписывается различная польза. Новые научные исследования подтверждают часть этой пользы — на клеточном уровне.Новое исследование, проведенное учеными из университета Оттавы, говорит, что многократное погружение в холодную воду может повысить способность клеток человека справляться со стрессом. Эффект достигается спутстя 7 дней постоянных погружений.Ученые отмечают, что эти результаты могут быть важны для профилактики заболеваний и поддержания долголетия.В исследовании, которое проводилось в Научно-исследовательском центре физиологии человека и окружающей среды (HEPRU) под руководством доктора Келли Кинг и профессора Глена Кенни, участвовали 10 здоровых молодых мужчин, которые на протяжении недели погружались в холодную воду на час при температуре 14 °C. Образцы крови, которые взяли до и после сеансов, продемонстрировали сильные изменения в поведении клеток.Изначально казалось, что сильный холод нарушает аутофагию. Но после регулярного воздействия холода клетки начали показывать повышенную аутофагическую активность и меньше признаков повреждения.«Мы были поражены, увидев,быструю адаптацию организма. Это как настройка микроскопических механизмов вашего организма»,— отметила доктор Келли Кинг, ведущий автор исследования.Профессор Глен Кенни, соавтор исследования и руководитель лаборатории в Университете Оттавы, сообщил, что данные результаты показывают, что адаптация к холоду может быть важным инструментом, который повышает жизнестойкость организма

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