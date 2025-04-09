Не просто простуда: какие опасные болезни маскируются под ОРВИ

Насморк, температура, слабость, кашель — иногда за этой картиной обычной простуды скрываются серьезные или даж смертельно опасные заболевания.Появление простудных симптомов — температуры, слабости, кашля или насморка — всегда должно настораживать, так как под маской банальных ОРВИ могут скрываться грипп, пневмония, коронавирус, мононуклеоз или менингит. Ряд опасных патологий на первых этапах часто маскируются под обычную простуду, об этом предупредила терапевт Ирина Андреева.Как же отличить ОРВИ от имитирующих их более серьезных заболеваний?ГриппХотя грипп относится к вирусным инфекциям, он протекает гораздо тяжелее обычного ОРВИ и способен давать осложнения в виде проблем с сердцем, легкими, нервной системы.Как отличить грипп от ОРВИ:Ему свойственно резкое начало — подъем температуры до 38–40 градусов за несколько часов;Грипп сопровождается сильной ломотой в мышцах и суставах, вызывая ощущение, что болит все тело;Гриппу свойственна головная боль в области лба и глаз;При гриппе возникает сухой кашель.Чем опасен грипп:Возникает риск вирусной пневмонии, которая может развиться за 1–2 дня;Может возникнуть миокардит (воспаление сердца);Возможет отек мозга (особенно при тяжелом течении).Когда срочно нужен врач:Появляется одышка, кровь в мокроте;Возникают спутанность сознания, судороги;Температура выше 39 градусов не снижается на протяжении трех дней.Пневмония (воспаление легких)Часто начинается как ОРВИ, но затем бактериальная инфекция поражает легкие.Тревожные признаки:Температура держится дольше пяти дней;Возникает кашель с цветной мокротой, кровью;Ощущается боль в груди при дыхании;Появляется одышка, которая чувствуется даже в покое.Чем опасна пневмония:Возникают риски таких состояний какДыхательная недостаточность;Сепсис (заражение крови);Абсцесс легкого.Когда срочно нужен врач:У заболевшего человека учащается дыхание (больше 20 вдохов в минуту);Синеют губы или ногти (признак нехватки кислорода).МононуклеозЭта вирусная инфекция обычно вызывается поражением вирусом Эпштейна-Барр и способствует увеличению лимфоузлов, печени и селезенки, но сначала похожа на обычную простуду.Отличительные особенности мононуклеоза:Длительная температура (до 2 недель);Необычайно долгая слабость (не проходит месяцами);Боли в горле с белым налетом (как при ангине);Увеличение лимфоузлов (особенно на шее).Чем опасен мононуклеоз:Своими осложнениями, в число которых входитРазрыв селезенки (при физической нагрузке);Хроническая усталость.Когда срочно нужен врач:Возникает резкая боль в левом боку (может быть признаком разрыва селезенки).МенингитОпасное заболевание, при котором происходит воспаление мозговых оболочек, начинается с температуры и головной боли подобно простуде.Отличительные симптомы менингита:Нестерпимая головная боль (усиливается при свете и звуке);Рвота без облегчения;Скованность мышц шеи и затылка (не получается согнут голову, прижать подбородок к груди);Сыпь, которая не исчезает при надавливании.Чем опасен менингит:Возможен отек мозг;При молниеносной форме летальный исход наступает в течение 24 часов.Когда срочно нужен врач:Если у человека с состоянием, напоминающим ОРВИ, возникают одновременно высокая температура и сыпь, нужно вызывать скорую помощьТуберкулезНапоминая затяжную простуду, он фактически лишает человека нормально работающих легких.Тревожные признаки:Кашель, длящийся дольше 3 недель;Ночная потливость;Непроизвольная потеря веса.Чем опасен туберкулез:Разрушая легкие, может вести к инвалидности или смерти.Распространяется на кости и мозг.Когда срочно нужен врач:В мокроте, отходящей при кашле, появляется кровь.Лайм-боррелиоз (после укуса клеща)Первая стадия заболевания похожа на грипп, но без должного лечения поражает нервы и суставы.Отличительные симптомы боррелиоза:Мигрирующая сыпь (кольцевидная эритема);Боли в суставах.Чем опасен:Как его последствия могут возникатьХронический артрит;Паралич лицевого нерва.Когда срочно нужен врач:После обнаружения на теле клеща и его укуса;Когда у человека, укушенного клещом, поднялась температура.Вывод: когда ОРВИ — это не просто простуда?Повышенная температура у человека с недомоганием держится дольше 5 дней;Возникают не типичные для такой инфекции симптомы (сыпь, кровь в мокроте, спутанность сознания);«Простудное» состояние не проходит или усиливается со временем.Внимание: признаки ОРВИ могут быть предупреждением об остановке сердцаНапоминающие простуду или грипп мышечные боли и лихорадка также являются симптомами, которые нередко возникают у людей с синдромом внезапной аритмической смерти (или внезапной остановки сердца) незадолго до этого события. Такой вывод был сделан шведскими учеными, которые рассказала о своем открытии на конференции Европейского общества кардиологов по профилактической кардиологии в Милане. Объектом внимания исследователей были мужчины. Половина мужчин, за которыми велось наблюдение, ощущали симптомы респираторной инфекции перед тем, как у них произошла внезапная остановка сердца.

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