Проявляется в разных формах: почему нужно помнить, что кандидоз — не только молочница

Инфекция, которую многие знаю только как молочницу, на самом деле может затрагивать кожу, слизистые, внутренние органы и даже кровь.Кандидоз — это грибковое заболевание, вызываемое дрожжеподобными грибами рода Candida (чаще всего Candida albicans). Обычно, когда речь заходит о нем, вспоминают молочницу, с которой часто сталкиваются женщины молодого и среднего возраста. Молочницу характеризуют возникающий в области паха мучительный зуд кожи и творожистые выделения. Однако такая форма кандидоза является лишь одной из разновидностей грибкового заболевания — инфекция может проявляться и в других формах.«Хотя кандидоз известен многим как молочница, он может затрагивать кожу и слизистые разных участков тела, а также поражать внутренние органы и кровь, способствуя появлению разнообразных симптомов», - об этом в разговоре с MedikForum.ru сообщил уролог Руслан Гасанов.Что вызывает кандидоз?По словам врача, грибы Candida в норме живут в организме человека (во рту, кишечнике, влагалище) и не причиняют вреда здоровью — иммунная система способна контролировать небольшую популяцию эти грибов. Но при определенных условиях «кандиды» начинают бесконтрольно размножаться, с чем, в свою очередь, связано развитие воспаления и ослабление иммунной защиты.Что может спровоцировать появление кандидоза:Снижение иммунитета (оно может возникать на фоне серьезных и опасных заболеваний, например, ВИЧ или диабета);Длительное лечение с применением антибиотик (которые убивают полезные кишечные бактерии, сдерживающие грибок);Гормональные изменения (например, менопауза или андропауза);Повышенная влажность и микротравмы (например, натирание кожи тесной одеждой или обувью, особенно из синтетических материалов);Неправильное питание (избыток напитков и продуктов, содержащих сахар, дрожжи).Каким бывает кандидозПоверхностный — затрагивает кожу и слизистые:Оральный (молочница во рту): его отличает белый творожистый налет на языке и деснах, боль при глотании. Часто бывает у младенцев и людей с иммунодефицитом.Вульвовагинальный (генитальный): в виде молочницы у женщин он проявляется зудом, жжением, белыми выделениями; у мужчин — покраснением полового органа (область головки), но также возможны зуд и жжение.Кожный: при этой форме кандидоза возникают красные зудящие пятна в складках кожи (под грудью, в паху, между пальцами).Ногтевой: такой кандидоз уничтожает здоровые ногти, вызывая их утолщение, расслоение, деформацию.Системный (висцеральный) — грибок проникает в кровь и внутренние органы.Он может затронуть следующие органы:Пищевод — в этом случае возникают боль при глотании, ощущение кома в горле;Легкие — при их поражении грибком появляется кашель с мокротой, напоминающий пневмонию;Придаточные пазухи носа — если они поражаются из-за чрезмерного роста грибков Candida, человек начинает страдать от хронического синусита, сопровождаемого болью в горле, застойными явлениями, отеком, синдромом постназального затекания;Кишечник — когда поражается кишечный тракт, возможны вздутие, диарея, боли в животе, слизь в стуле;«Кандида может нарушать проницаемость кишечной стенки, в результате чего частично расщепленные белки и другие токсины начинают проникать в кровь. Это в том числе может негативно отражается на работе мозга, провоцировать повышенное беспокойство, раздражительность, перепады настроения»Чем опасен кандидозЕсли его не лечить, развивается хроническое воспаление, когда инфекция возвращается снова и снова;Возникает риск распространения грибка на внутренние органы — у ослабленных людей он может поражать сердце, мозг, почки;При беременности он повышает риск инфицирования грибком плода;Формируется устойчивость к лечению — при частом применении противогрибковых средств грибок обычно становится невосприимчивым к терапии.«При поражении грибком крови может возникать кандидозный сепсис, повышающий для человека риск тяжелых состояний и даже смерти».Как защититься от грибка:Носить белье, одежду и обувь из натуральных материалов;Не принимать антибиотики без назначения врача и не под его контролем;Контролировать уровень сахара в крови;Укреплять иммунитет.«Опасность кандидоза часто недооценивается, но это не просто молочница или грибок, а серьезная инфекция, которая при неправильном лечении или в своем запущенном виде может перейти в хроническую форму или поразить внутренние органы. Если симптомы грибкового поражения повторяются чаще 4 раз в год, — это повод для углубленного обследования».

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