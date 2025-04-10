Соя против рака: помогают ли соевые продукты защититься от развития опухолей?
Соя — один из самых противоречивых продуктов в диетологии. С одной стороны, ее связывают с профилактикой рака, с другой — опасаются из-за фитоэстрогенов. Имеющиеся исследовательские данные подтверждают, что правильно приготовленные соевые продукты действительно могут снижать риск некоторых видов онкопатологий, отметил в комментарии для MedikForum.ru врач-онколог Андрей Воробьев.
Как соя способствует защите от рака
Благодаря своим компонентам:
Соя содержит несколько биологически активных веществ, которые влияют на процессы канцерогенеза:
Изофлавоны (генистеин, даидзеин) — они обладают антиоксидантными и антипролиферативными свойствами, благодаря которым способны блокировать рост опухолевых клеток.
Сапонины — они снижают воспаление, которое способствует развитию рака.
Ингибиторы протеазы — замедляют деление раковых клеток.
Клетчатка — этот ингредиент соевых продуктов улучшает микрофлору кишечника, что важно для профилактики колоректального рака.
Какие виды рака помогает предотвратить соя
Рак молочной железы:
Метаанализ 2020 года (опубликован в Breast Cancer Research and Treatment) показал, что у женщин, употребляющих 1–2 порции сои в день, риск рака груди на 25–30% ниже. Симптоматично, что в азиатских регионах, где соя является частью традиционного рациона питания, им болеют реже.
Рак предстательной железы:
Исследование 2021 года (опубликовано в International Journal of Cancer) подтвердило, что ферментированная соя обладает свойством снижать риск агрессивных форм рака простаты.
Колоректальный рак:
Клетчатка и изофлавоны, содержащиеся в сое, улучшают перистальтику кишечного тракта и снижают его подверженность воспалению, — что, в свою очередь, уменьшает вероятность развития кишечных опухолей.
Рак эндометрия и яичников:
Фитоэстрогены, входящие в состав сои, конкурируют при ее употреблении с собственными эстрогенами организма, которые (если их уровень повышен) оказывают негативное влияние на ткани репродуктивной системы, провоцируя их воспаление и подверженность злокачественному процессу.
Какие соевые продукты полезны для профилактики рака
«Не все соевые продукты одинаково эффективны. Наиболее полезными и хорошо усваиваемыми являются их ферментированные формы, тогда как переработанные (соевые бургеры, изоляты) могут терять полезные свойства».
Тофу (соевый сыр или творог):
Содержит генистеин, подавляющий ангиогенез опухолей.
Как лучше употреблять: жарить, добавлять в салаты, супы.
Темпе (ферментированная соя):
Этот продукт богат пробиотиками — дружественными бактериями, улучшающими состояние кишечного микробиома, подавляющими рост патогенных бактерий в нем.
Как употреблять: запекать, тушить, использовать вместо мяса.
Мисо (ферментированная паста):
Проводившиеся в Японии исследования свидетельствуют, что ее употребление снижает риск рака желудка.
Как употреблять: в супах и соусах, но не подвергая кипячению, чтобы сохранить пробиотики.
Натто (ферментированные соевые бобы):
Содержат витамин K2 и наттокиназу, которые препятствуют метастазированию.
Эдамаме (молодые соевые бобы):
Богаты изофлавонами в натуральной форме.
Как употреблять: вареными в качестве закуски.
Менее полезные (или потенциально вредные) формы продуктов из сои
Соевые изоляты (содержатся в протеиновых порошках, колбасах) — считается, что они могут содержать остатки гексана, потенциального токсина для ЦНС
Гидролизованный соевый белок (в фастфуде) — теряет антираковые свойства.
Подслащенное соевое молоко — добавление сахара нивелирует пользу сои.
Как правильно употреблять сою для защиты от рака?
Оптимальные дозы: 1–2 порции в день: примерно 30–50 граммов тофу, 1 чашка соевого молока, 2 столовых ложки мисо.
Ферментированные продукты предпочтительнее — они лучше усваиваются.
В сочетанит с другими продуктами:
Крестоцветные овощи (разные виды капусты) усиливают противораковый эффект сои;
Зеленый чай повышает активность соевых изофлавонов..
Ограничения и противопоказания
Сою нужно с осторожностью употреблять при гипотиреозе — ее изофлавоны могут мешать усвоению йода.
Считается, что соя противопоказана при гормонозависимых опухолях, так как ее фитоэстрогены могут влиять на рецепторы,— но научного подтверждения этому пока нет.
Вредна ли соя для мужчин?
Из-за содержащихся в сое фитоэстрогенов этот продукт нередко называют опасны для мужчин, но на самом деле умеренное потребление сои не влияет на их уровень тестостерона. Более того, это профилактирует рак простаты.
«Соя — не панацея, но она относится к тем продуктам питания, которые снижают риски онкологии при правильном употреблении. В пищу следует употреблять ферментированные продукты в умеренных количествах — при условии, что нет аллергии. Ультрапереработанные соевые продукты, которые содержат разные добавки, в рацион включать не следует».
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