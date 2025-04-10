Соя против рака: помогают ли соевые продукты защититься от развития опухолей?

Ряд исследований действительно связывают употребление продуктов из сои с сокращением риска развития некоторых видов рака.Соя — один из самых противоречивых продуктов в диетологии. С одной стороны, ее связывают с профилактикой рака, с другой — опасаются из-за фитоэстрогенов. Имеющиеся исследовательские данные подтверждают, что правильно приготовленные соевые продукты действительно могут снижать риск некоторых видов онкопатологий, отметил в комментарии для MedikForum.ru врач-онколог Андрей Воробьев.Как соя способствует защите от ракаБлагодаря своим компонентам:Соя содержит несколько биологически активных веществ, которые влияют на процессы канцерогенеза:Изофлавоны (генистеин, даидзеин) — они обладают антиоксидантными и антипролиферативными свойствами, благодаря которым способны блокировать рост опухолевых клеток.Сапонины — они снижают воспаление, которое способствует развитию рака.Ингибиторы протеазы — замедляют деление раковых клеток.Клетчатка — этот ингредиент соевых продуктов улучшает микрофлору кишечника, что важно для профилактики колоректального рака.Какие виды рака помогает предотвратить сояРак молочной железы:Метаанализ 2020 года (опубликован в Breast Cancer Research and Treatment) показал, что у женщин, употребляющих 1–2 порции сои в день, риск рака груди на 25–30% ниже. Симптоматично, что в азиатских регионах, где соя является частью традиционного рациона питания, им болеют реже.Рак предстательной железы:Исследование 2021 года (опубликовано в International Journal of Cancer) подтвердило, что ферментированная соя обладает свойством снижать риск агрессивных форм рака простаты.Колоректальный рак:Клетчатка и изофлавоны, содержащиеся в сое, улучшают перистальтику кишечного тракта и снижают его подверженность воспалению, — что, в свою очередь, уменьшает вероятность развития кишечных опухолей.Рак эндометрия и яичников:Фитоэстрогены, входящие в состав сои, конкурируют при ее употреблении с собственными эстрогенами организма, которые (если их уровень повышен) оказывают негативное влияние на ткани репродуктивной системы, провоцируя их воспаление и подверженность злокачественному процессу.Какие соевые продукты полезны для профилактики рака«Не все соевые продукты одинаково эффективны. Наиболее полезными и хорошо усваиваемыми являются их ферментированные формы, тогда как переработанные (соевые бургеры, изоляты) могут терять полезные свойства».Тофу (соевый сыр или творог):Содержит генистеин, подавляющий ангиогенез опухолей.Как лучше употреблять: жарить, добавлять в салаты, супы.Темпе (ферментированная соя):Этот продукт богат пробиотиками — дружественными бактериями, улучшающими состояние кишечного микробиома, подавляющими рост патогенных бактерий в нем.Как употреблять: запекать, тушить, использовать вместо мяса.Мисо (ферментированная паста):Проводившиеся в Японии исследования свидетельствуют, что ее употребление снижает риск рака желудка.Как употреблять: в супах и соусах, но не подвергая кипячению, чтобы сохранить пробиотики.Натто (ферментированные соевые бобы):Содержат витамин K2 и наттокиназу, которые препятствуют метастазированию.Эдамаме (молодые соевые бобы):Богаты изофлавонами в натуральной форме.Как употреблять: вареными в качестве закуски.Менее полезные (или потенциально вредные) формы продуктов из соиСоевые изоляты (содержатся в протеиновых порошках, колбасах) — считается, что они могут содержать остатки гексана, потенциального токсина для ЦНСГидролизованный соевый белок (в фастфуде) — теряет антираковые свойства.Подслащенное соевое молоко — добавление сахара нивелирует пользу сои.Как правильно употреблять сою для защиты от рака?Оптимальные дозы: 1–2 порции в день: примерно 30–50 граммов тофу, 1 чашка соевого молока, 2 столовых ложки мисо.Ферментированные продукты предпочтительнее — они лучше усваиваются.В сочетанит с другими продуктами:Крестоцветные овощи (разные виды капусты) усиливают противораковый эффект сои;Зеленый чай повышает активность соевых изофлавонов..Ограничения и противопоказанияСою нужно с осторожностью употреблять при гипотиреозе — ее изофлавоны могут мешать усвоению йода.Считается, что соя противопоказана при гормонозависимых опухолях, так как ее фитоэстрогены могут влиять на рецепторы,— но научного подтверждения этому пока нет.Вредна ли соя для мужчин?Из-за содержащихся в сое фитоэстрогенов этот продукт нередко называют опасны для мужчин, но на самом деле умеренное потребление сои не влияет на их уровень тестостерона. Более того, это профилактирует рак простаты.«Соя — не панацея, но она относится к тем продуктам питания, которые снижают риски онкологии при правильном употреблении. В пищу следует употреблять ферментированные продукты в умеренных количествах — при условии, что нет аллергии. Ультрапереработанные соевые продукты, которые содержат разные добавки, в рацион включать не следует».

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