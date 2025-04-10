Аллергено-специфическая иммунотерапия лучше всего для борьбы с аллергией

Наилучшим средством борьбы с аллергическими заболеваниями следует считать аллергено-специфическую иммунотерапию. Об этом говорили участники открытого заседания научного совета Российской академии наук "Науки о жизни" в ТАСС, посвященного причинам, последствиям и лечению аллергических заболеваний.«Безусловно, для аллерголога [важно] провести хорошую качественную диагностику, определить спектр причинно-значимых аллергенов, установить причину. После этого мы решаем вопрос о показаниях или противопоказаниях для проведения аллергено-специфической иммунотерапии», — рассказала главный врач ГНЦ "Институт иммунологии" ФМБА России Наталья Ильина.Для аллергено-специфической иммунотерапии, как отметила докладчица, необходимы выделенные вещества-аллергены.«Снижение чувствительности организма к причинно-значимому аллергену - они вокруг нас все. Разводя этот аллерген, используя в чем-то принцип гомеопатии и постепенно наращивая дозу, вызываем развитие толерантности, привыкания к этому аллергену», — рассказала Ильина ТАСС.В настоящее время в России производится лишь часть из этих веществ. Среди них Ильина назвала все пыльцевые аллергены - "весь спектр с учетом всех наших климато-географических особенностей: береза, амброзия", и все бытовые аллергены, в том числе на домашнюю пыль, а также на клещей.«У нас нет эпидермальных аллергенов для лечения, хотя на Западе их очень много, и наши пациенты иногда привозят оттуда. У нас нет пищевых аллергенов для лечения, но это во всем мире только начинают применять такую аллергенно-специфическую иммунотерапию. И у нас нет - что для меня самое главное как для врача - инсектных аллергенов на жалящих насекомых. Пчелы и осы», — отметила Ильина.Иммунобиологическая терапияУспешно применяется для лечения аллергических заболеваний также иммунобиологическая терапия.«Успехи в области фундаментальной иммунологии, молекулярной биологии, привели к расшифровке патогенеза многих аллергических заболеваний. И практически зная мишень, зная действие этих цитокинов про-воспалительных, создаются моноклональные антитела, которые блокируют и прерывают этот процесс. Сейчас таких препаратов у нас уже зарегистрировано шесть. Препараты инъекционные, с удобным режимом, одна инъекция один-два раза в месяц. А сейчас уже создаются препараты - один раз в полгода», — рассказала Ильина.Докладчица отметила, что по крайней мере один из наиболее эффективных препаратов - омализумаб, хорошо помогающий против бронхиальной астмы и атопического дерматита, уже давно и успешно производится в России.Острота проблемы«По данным Всемирной организации здравоохранения, аллергопатология сейчас занимает четвертое место по распространенности среди всех неинфекционных заболеваний. Согласно прогнозам, масштабы аллергии будут расширяться вследствие продолжающегося загрязнения воздуха и глобального потепления. Эти изменения в окружающей среде повлияют на содержание пыльцы, и мы это сейчас видим, пыльца становится более агрессивной, расширяется ее инкубационный период», — рассказала докладчица.В настоящее время, как отметила Ильина, в России растет число пациентов с респираторной аллергией, крапивницей, полисенсибилизацией (реакция на много аллергенов). Уменьшается число случаев тяжелого течения бронхиальной астмы благодаря успешной терапии.

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