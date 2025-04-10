Какие продукты нужно есть, чтобы сохранить свои мышцы (и почему крепкие мышцы — это важно)
С возрастом наша мышечная масса естественным образом уменьшается: после 30 лет человек теряет около 3-5% мышц каждое десятилетие. Между тем, сохранять мышечную массу крайне важно, поскольку мышцы не только помогают нам двигаться или быть сильными. Мышцы — это не просто сила, они обеспечивают надежный фундамент для здоровья в любом возрасте, заметил травматолог Владимир Горохов.
Специалист объяснил, почему так важно иметь развитые и крепкие мышцы.
Для хорошего обмена веществ — чем больше мышц, тем выше базовый метаболизм: организм сжигает больше калорий даже в покое;
Для поддержки суставов и позвоночника — слабые мышцы «помогают» возникать болям в спине, артрозам, травмам;
Для иммунитета — в мышцах вырабатываются миокины (белки, регулирующие воспаление), и развитая мышечная масса противостоит развитию хронического воспаления, причины многих опасных заболеваний, включая рак и деменцию;
Для баланса сахара в крови — мышечная ткань поглощает глюкозу, тем самым снижая риск диабета.
«Исследования показывают, что люди с развитой мускулатурой живут дольше».
Какие продукты помогают сохранить мышцы
Для построения мышц необходимы белки, полезные жиры, углеводы, витамины и минералы.
Белковые продукты (основа для мышц)
Белок является главным строительным материалом для мышечных волокон.
Что полезно есть:
Куриную грудку — она дает низкокалорийный, легкоусвояемый белок;
Говядину — она содержит креатин и железо, улучшающие выносливость;
Рыбу — она богата омега-3 жирными кислотами, которые снижают воспаление и ускоряют восстановление;
Яйца — они содержат идеальный набор аминокислот в сочетании с витамином D, что необходимо для синтеза белка;
Творог — является источником казеинового белка, который медленно усваивается, подпитывая мышцы несколько часов;
Бобовые (нут, чечевица, фасоль) — они обеспечивают организм растительным белком вместе с клетчаткой, что дает долгую энергию.
Сколько белка необходимо?
1,6–2,2 г на 1 кг веса — если активно тренируетесь;
1–1,5 г на 1 кг веса — для поддержания мышц без спорта.
Углеводные продукты (энергия для тренировок)
Без углеводов организм в процесс физической активности будет для получения энергии расщеплять мышцы.
Какие углеводы нужно есть:
Вот их источники —
Гречка, овсянка, киноа, бурый рис;
Цельнозерновой хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы;
Овощи и фрукты.
Жирные продукты (гормональный баланс и восстановление)
Полезные жиры обязательно должны присутствовать в рационе, так как они снижают воспаление и помогают организму усваивать витамины.
Какие жиры нужно есть:
Авокадо: содержит мононенасыщенные жиры и калий, регулирующий водно-солевой баланс;
Орехи и семена: содержат противовоспалительные омега-3 жирные кислоты;
Оливковое масло: дает антиоксиданты для защиты клеток.
Витамины и минералы для сохранения мышц
Магний (орехи, тыквенные семечки) — защищает от спазмов и судорог;
Кальций (кисломолочные продукты, рыба, чернослив) — необходим для мышечных сокращений;
Калий (бананы, курага, авокадо, шпинат) — предотвращает слабость и судороги;
Цинк (морепродукты, яйца) — важен для синтеза белка;
Железо (мясо, субпродукты, гречка) — доставляет кислород к мышцам;
Витамин D (рыбий жир, яичный желток) — усиливает синтез белка.
Витамин А (печень, яйца, красные и желтые овощи и фрукты) — также участвует в синтезе белка, необходимого для роста мышц.
Витамины группы В — их нехватка ведет к мышечной слабости, быстрому дряхлению мышц.
Витамин С (апельсины, капуста, шиповник) — он способствует выработке коллагена, который обеспечивает мышцам способность растягиваться (при необходимости) и выдерживать нагрузку.
Витамин Е (подсолнечник, миндаль, брокколи) — способствует восстановлению мышц после нагрузок.
Что мешает росту мышц:
Недостаток белка — мышцы не восстанавливаются.
Дефицит калорий — организм разрушает мышцы.
Избыток сахара и алкоголя — нарушают синтез белка.
Недосып — во время сна вырабатывается гормон соматотропин, обеспечивающий рост мышечных волокон.
Как надолго сохранить мышцы крепкими: 4 рекомендации
Есть достаточно белка (мясо, рыба, яйца, творог).
Не исключать углеводы и жиры — они дают энергию.
Тренироваться (должны присутствовать как силовые, так и кардио нагрузки).
Спать по 7-9 часов ежедневно — мышцы растут во время ночного отдыха.
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