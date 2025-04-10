Специалисты объяснили, как выбрать качественную гречку

Гречка уже многие годы является для россиян одним из главных продуктов рациона. Эта крупа богата многими полезными микроэлементами. Специалисты рассказали, как правильно выбрать гречку.Гречку используют далеко не только в качестве крупы. Также из нее производится мука, которая не содержит клейковины, и отлично подходит для выпечки лепешек и блинов. И даже лузга крупы может принести пользу – из нее делают ортопедические подушки, безопасные для аллергиков, и даже используют в качестве удобрения.При выборе же гречки следует руководствоваться рядом правил. Во-первых, срок хранения крупы зависит от уровня ее влажности: при влажности около 12% она способна храниться до 2 лет, а в условиях 13-15-процентной влажности крупа не выдержит больше 9 месяцев. Поэтому важно обращать на срок хранения на упаковке, а также выбирать товар в прозрачной упаковке, чтобы было четко видеть качество продукта и отсутствие в нем вредителей.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки