Специалисты объяснили, как выбрать качественную гречку
Гречку используют далеко не только в качестве крупы. Также из нее производится мука, которая не содержит клейковины, и отлично подходит для выпечки лепешек и блинов. И даже лузга крупы может принести пользу – из нее делают ортопедические подушки, безопасные для аллергиков, и даже используют в качестве удобрения.
При выборе же гречки следует руководствоваться рядом правил. Во-первых, срок хранения крупы зависит от уровня ее влажности: при влажности около 12% она способна храниться до 2 лет, а в условиях 13-15-процентной влажности крупа не выдержит больше 9 месяцев. Поэтому важно обращать на срок хранения на упаковке, а также выбирать товар в прозрачной упаковке, чтобы было четко видеть качество продукта и отсутствие в нем вредителей.
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