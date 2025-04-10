Запах ацетона изо рта: какие обстоятельства делают его появление особенно опасным
Обычно человеческий организм получает энергию из глюкозы, которая выделяется в кровь при употреблении пищи (прежде всего, углеводной). Но бывают случаи, когда тело ощущает нехватку глюкозы (например, из-за голодания или других причин) — тогда, чтобы заполучить необходимое «топливо» для выработки энергии, оно начинает расщеплять жиры. При таком расщеплении образуются кетоновые тела: ацетон, ацетоуксусная и бета-оксимасляная кислоты. Их избыток попадает в кровь, а затем выводится через почки и легкие — в этом случае дыхание человека приобретает ацетоновый «аромат», о чем рассказала врач-эндокринолог Антонина Гуреева.
«При появлении запаха или привкуса ацетона во рту следует пройти диагностику — выполнить анализы и обследования, назначенные терапевтом. Причин у такого явления довольно много, и они могут быть очень опасными».
Что может вызвать ацетоновый запах или привкус?
Сахарный диабет
При диабете 1 типа (реже при 2 типе) возникают проблемы с усвоением глюкозы — клетки организма не могут ее усвоить, так как не выделяется достаточно инсулина, или он выделяется, но клетки остаются невосприимчивы к нему (такое происходит при инсулинорезистентности). Мозг, нуждающийся в глюкозе и не получающий ее, активизирует процессы переработки жиров — при этом образуется много кетоновых тел.
Чем опасен этот процесс:
Кетоны фактически являются «отходами», возникающими после переработки жира, — когда их уровень сильно возрастает, развивается кетоацидоз, состояние окисления крови.
«При развитии кетоацидоза у диабетиков повышается риск возникновения комы — без срочной помощи (инсулин, капельницы) состояние комы наступает в течение 12–24 часов».
Что делать:
Если запах ацетона возникает при диагностированном диабете, нужно срочно измерить сахар: при показателях выше 13–15 ммоль/л, нужно срочно обратиться к врачу.
Питание
У людей, которые практикуют жесткие ограничения (например, отказ от углеводов) или голодание, тоже может появляться ацетоновый запах изо рта. К его возникновению в таких обстоятельствах ведет кетоз (не путать с кетоацидозом, возникающим при диабете).
«При кетозе организм тоже начинает перерабатывать для производства энергии жир, но этот процесс не такой интенсивный, и уровень кетонов повышается не критично».
Чем это опасно:
Для здорового человека кратковременный кетоз не страшен. Но если имеются проблемы с печенью или почками, нагрузка на них возрастает.
Что делать:
Пить больше воды;
Добавить немного углеводов (например, ложку мёда в чай);
Если запах стойкий и дополнительно ощущается слабость, нужно прекратить диету или голодание.
Болезни печени и почек
Они тоже могут быть причиной ацетонового запаха изо рта. Дело в том, что печень ответственна за переработку жиров, а почки — за выведение токсинов. Если они работают плохо, — печень не успевает переработать продукты распада, а почки плохо фильтруют кровь, — в крови начинают накапливаться кетоны.
Чем это опасно:
В таких обстоятельствах появление ацетонового запаха может указывать на
Цирроз, гепатит (при патологиях печени);
Почечную недостаточность.
Что делать:
Сдать анализы: АЛТ, АСТ, креатинин, мочевину.
Выполнить УЗИ органов.
Инфекции с высокой температурой
При гриппе, ангине или COVID-19 организм тратит много энергии на борьбу с возбудителем заболевания, что ускоряет распад жиров и ведет к увеличению кетонов в крови, придающих дыханию запах ацетона.
Чем это опасно:
У детей или у ослабленных людей в таких обстоятельствах может развиться ацетонемический синдром, сопровождаемый рвотой.
Что делать
Пить часто небольшими глотками (вода, регидрон);
Сбивать температуру;
Если приступы рвоты учащаются, нужно обращаться за медпомощью.
Алкогольная интоксикация
Алкоголь способен блокировать выработку глюкозы — тогда организм ради выработки энергии переходит на жиры, и происходит резкий выброс кетонов, которые слабая печень не успевает переработать — так появляется «аромат» ацетона.
Чем опасно:
В таких обстоятельствах может развиться алкогольный кетоацидоз (особенно у диабетиков).
Что делать:
Пить воду с добавлением лимона и соды (половина чайной ложки на стакан);
При имеющемся диабете срочно проверить сахар.
В каких случаях появление запаха ацетона является особенно опасным
Когда нужно срочно обращаться к врачу?
Помимо запаха становится высоким сахар в крови (от 13 ммоль/л);
Помимо запаха возникают рвота, спутанность сознания;
Помимо запаха возникают боли в правом боку, пояснице;
Ацетоновый запах держится более двух дней без очевидной причины.
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