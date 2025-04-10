Запах ацетона изо рта: какие обстоятельства делают его появление особенно опасным

Если такой запах появляется без очевидных причин, нужно срочно обратиться к врачу.Обычно человеческий организм получает энергию из глюкозы, которая выделяется в кровь при употреблении пищи (прежде всего, углеводной). Но бывают случаи, когда тело ощущает нехватку глюкозы (например, из-за голодания или других причин) — тогда, чтобы заполучить необходимое «топливо» для выработки энергии, оно начинает расщеплять жиры. При таком расщеплении образуются кетоновые тела: ацетон, ацетоуксусная и бета-оксимасляная кислоты. Их избыток попадает в кровь, а затем выводится через почки и легкие — в этом случае дыхание человека приобретает ацетоновый «аромат», о чем рассказала врач-эндокринолог Антонина Гуреева.«При появлении запаха или привкуса ацетона во рту следует пройти диагностику — выполнить анализы и обследования, назначенные терапевтом. Причин у такого явления довольно много, и они могут быть очень опасными».Что может вызвать ацетоновый запах или привкус?Сахарный диабетПри диабете 1 типа (реже при 2 типе) возникают проблемы с усвоением глюкозы — клетки организма не могут ее усвоить, так как не выделяется достаточно инсулина, или он выделяется, но клетки остаются невосприимчивы к нему (такое происходит при инсулинорезистентности). Мозг, нуждающийся в глюкозе и не получающий ее, активизирует процессы переработки жиров — при этом образуется много кетоновых тел.Чем опасен этот процесс:Кетоны фактически являются «отходами», возникающими после переработки жира, — когда их уровень сильно возрастает, развивается кетоацидоз, состояние окисления крови.«При развитии кетоацидоза у диабетиков повышается риск возникновения комы — без срочной помощи (инсулин, капельницы) состояние комы наступает в течение 12–24 часов».Что делать:Если запах ацетона возникает при диагностированном диабете, нужно срочно измерить сахар: при показателях выше 13–15 ммоль/л, нужно срочно обратиться к врачу.ПитаниеУ людей, которые практикуют жесткие ограничения (например, отказ от углеводов) или голодание, тоже может появляться ацетоновый запах изо рта. К его возникновению в таких обстоятельствах ведет кетоз (не путать с кетоацидозом, возникающим при диабете).«При кетозе организм тоже начинает перерабатывать для производства энергии жир, но этот процесс не такой интенсивный, и уровень кетонов повышается не критично».Чем это опасно:Для здорового человека кратковременный кетоз не страшен. Но если имеются проблемы с печенью или почками, нагрузка на них возрастает.Что делать:Пить больше воды;Добавить немного углеводов (например, ложку мёда в чай);Если запах стойкий и дополнительно ощущается слабость, нужно прекратить диету или голодание.Болезни печени и почекОни тоже могут быть причиной ацетонового запаха изо рта. Дело в том, что печень ответственна за переработку жиров, а почки — за выведение токсинов. Если они работают плохо, — печень не успевает переработать продукты распада, а почки плохо фильтруют кровь, — в крови начинают накапливаться кетоны.Чем это опасно:В таких обстоятельствах появление ацетонового запаха может указывать наЦирроз, гепатит (при патологиях печени);Почечную недостаточность.Что делать:Сдать анализы: АЛТ, АСТ, креатинин, мочевину.Выполнить УЗИ органов.Инфекции с высокой температуройПри гриппе, ангине или COVID-19 организм тратит много энергии на борьбу с возбудителем заболевания, что ускоряет распад жиров и ведет к увеличению кетонов в крови, придающих дыханию запах ацетона.Чем это опасно:У детей или у ослабленных людей в таких обстоятельствах может развиться ацетонемический синдром, сопровождаемый рвотой.Что делатьПить часто небольшими глотками (вода, регидрон);Сбивать температуру;Если приступы рвоты учащаются, нужно обращаться за медпомощью.Алкогольная интоксикацияАлкоголь способен блокировать выработку глюкозы — тогда организм ради выработки энергии переходит на жиры, и происходит резкий выброс кетонов, которые слабая печень не успевает переработать — так появляется «аромат» ацетона.Чем опасно:В таких обстоятельствах может развиться алкогольный кетоацидоз (особенно у диабетиков).Что делать:Пить воду с добавлением лимона и соды (половина чайной ложки на стакан);При имеющемся диабете срочно проверить сахар.В каких случаях появление запаха ацетона является особенно опаснымКогда нужно срочно обращаться к врачу?Помимо запаха становится высоким сахар в крови (от 13 ммоль/л);Помимо запаха возникают рвота, спутанность сознания;Помимо запаха возникают боли в правом боку, пояснице;Ацетоновый запах держится более двух дней без очевидной причины.

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