Мёд оказался эффективнее многих препаратов для заживления ран

Благодаря антибактериальным, противовоспалительным и иммуностимулирующим качествам, мед способен ускорять заживление как свежих, так и застарелых ран. Данное заключение было представлено в научной работе Симона Матури, доцента фармацевтического факультета Университета МонреаляВ медицине применяют не обычный мед, а стерилизованный продукт, полученный из экологически чистых источников. Особенно выделяется мед манука, производимый пчелами, собирающими нектар с деревьев Leptospermum scoparium в Австралии и Новой Зеландии. Он насыщен метилглиоксалем – веществом с мощным антимикробным действием.Анализ клинических данных показывает, что воздействие меда зависит от состояния раны: он уменьшает избыточное воспаление и стимулирует процессы регенерации при замедленном заживлении, усиливая иммунный ответ и ускоряя восстановление тканей.Медицинский мед уже находит применение в терапии ожогов, пролежней, диабетических и венозных язв, а также хирургических и травматических повреждений. В США одобрено свыше 20 лекарственных средств на основе меда. Однако, по мнению Матури, результаты исследований пока что не всегда однозначны из-за отсутствия единых стандартов в отношении типа меда, дозировки и критериев оценки эффективности.В настоящее время исследователи стремятся точно определить активные компоненты меда для создания стандартизированных и воспроизводимых препаратов, пригодных для широкого использования. Кроме того, разрабатываются биомиметические средства, которые сохраняют полезные свойства меда, но не подвержены его природной нестабильности.

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