Было и прошло: какие продукты теряют свою пользу, когда мы стареем

Происходящие с возрастом в организме изменения определяют то, насколько полезными для нас остаются те или иные продукты.По мере приближения старости наш организм неизменно меняется: в нем замедляется метаболизм, снижается активность ферментов или прекращается их выработка, меняется гормональный фон и потребность в питательных веществах. Поэтому то, что было полезным для нас в 20 лет, может оказаться бесполезным или даже вредным, когда исполняется 50. О том, какие продукты теряют свою питательную ценность, когда мы стареем, рассказал диетолог-нутрициолог Игорь Строков.Молоко и молочные продуктыПочему полезны в детстве:Эти продукты богаты кальцием и витамином D, необходимыми для роста костей и развития детского скелета. Вдобавок они содержат лактозу, которая у детей хорошо усваивается благодаря тому, что их организм активно вырабатывает фермент лактазу.Что делает лактозу (молочный сахар) критически важной для детей:Дает быструю энергию — легко усваивается и поддерживает активный рост;Помогает усвоению кальция, который необходим для развития костей и зубов;Стимулирует полезную микрофлору и поддерживает иммунитет;Способствует развитию мозга — галактоза (компонент лактозы) участвует в формировании нервной ткани.Почему «молочка» может стать вредной после 40-50 лет:В этом возрасте снижается выработка фермента лактазы, который необходим для переваривания молока, что может привести к его непереносимости.Молоко содержит эстрогеноподобные соединения, которые могут влиять на гормональный баланс и вызывать его нежелательные изменения;Казеин (молочный белок) у некоторых людей провоцирует скрытое воспаление.Как употреблять продукты из молока:Перейти на ферментированные продукты (кефир, йогурт, сыр) — в них меньше лактозы, которую организм может перестать усваивать с возрастом.Любителям чая и кофе с молоком стоит присмотреться к его растительным аналогам.Красное мясо (говядина, свинина, баранина)Почему полезно в детстве и молодости:Этот продукт является превосходным источником витаминов группы В, участвующих в ферментативных и обменных процессах. Они нужны для формирования клеток крови в костном мозге и эффективной работы головного мозга. При дефиците данных витаминов у детей наблюдается отставание в росте и развитии, неврологическая симптоматика.Особую пользу мясо приносит молодым женщинам, которых оно обеспечивает железом — его потеря при менструациях ослабляет их и подвергает анемии.Что касается мясного белка, то он критически необходим в детстве и юности, так как обеспечивает рост мышц, костей и всех тканей тела, а также участвует в синтезе гормонов, особенно важных в период полового созревания.Почему мясо может вредить после 40-50 лет:При его регулярном употреблении может повышаться уровень холестерина, а вместе с ним и риск атеросклероза. Кроме того, мясо и продукты из него содержат пурины, к которым наш организм с возрастом становится более чувствительным — их воздействие может провоцировать воспаление и подагру (особенно у мужчин).Также по мере старение становится все более тесной связь между поеданием красного мяса и подверженностью к колоректальному раку.Рекомендации по употреблению мяса после 50 лет:Уменьшить его потребление до 1-2 раз в неделю.Предпочитать постные куски и щадящие способы приготовления (тушение, запекание).Заменить часть мяса на другие источники белка — рыбу, птицу, бобовые.Белый хлеб и простые углеводыПочему допустимы в молодости:С ними организм быстро получает энергию — в детстве и юности, в период активного роста и высокой физической активности, такие продукты хорошо восполняют энергетические затраты тела. При этом метаболизм обычно справляется с резкими скачками сахара, которые возникают после их употребления.Почему вредны после 40 лет:Чем старше мы становимся, тем осторожнее следует употреблять простые углеводы — из-за естественного замедления обменных процессов и ответной выработки инсулина после их поедания такие продукты делает нас склонными к набору веса, ожирению и диабету 2 типа. К тому же они ускоряют внешнее старение (этому способствует гликация — процесс связывания белков кожи с молекулами сахара).Как предпочтительнее употреблять углеводы:Перейти на цельнозерновой хлеб и крупы с низким гликемическим индексом (контролируя их количество);Увеличить в рационе долю клетчатки в виде овощей, зелени, отрубей.КофеПочему полезен в молодости:Благодаря содержащимся антиоксидантам в сочетании со стимулирующим компонентом кофе оказывает положительное влияние на головной мозг, который испытывает повышенную нагрузку из-за учебы, работы, приобретения нового жизненного опыта.Почему может быть вреден после 50 лет:С возрастом кофеин все медленнее выводится организмом, в связи с чем он может оказывать нежелательное действие на сосуды, провоцировать их спазмы и колебания артериального давления. У женщин, вступивших в менопаузу, из-за пристрастия к кофе повышается риск остеопороза, так как любимый напиток активно вымывает кальций. Другой неприятной особенностью кофе, проявляющейся, когда мы стареем, является его способность провоцировать проблемы с повышенным беспокойством и тревогой, а также бессонницу и изжогу.Как лучше пить кофе:Ограничить до 1-2 чашек в день до 14:00.Добавлять молоко для снижения кислотности.Сырые овощи (капуста, редис, грибы)Почему полезны в молодости:Эти растительные продукты очень богаты клетчаткой, которая чаще всего нормально переносится молодым пищеварительным трактом, при этом она улучшает пищеварение и препятствует запорам.Почему могут быть вредны после 50 лет:Насыщенные клетчаткой продукты начинают труднее перевариваются из-за снижения выработки ферментов — по мере нашего старения их употребление все чаще вызывает дискомфорт, вздутие и боли в животе.Как лучше употреблять овощи:Предварительно термически обрабатывать (тушить, запекать);В измельченном, натертом виде.

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