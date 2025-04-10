Морковь, яблоки и креветки больше не здоровая пища: какие продукты могут вызывать рак

Связано это с загрязнением почвы и воды мельчайшими частицами пластика. Вместе с едой они попадают в организм и становятся причиной серьезных заболеваний вплоть до онкологии, а предположительно — и генетических нарушений. Можно ли себя обезопасить?Вероятнее всего, вы уже слышали о проблеме микропластика. Крошечные кусочки пластмассы размером менее пяти миллиметров, то есть меньше чем ноготь на мизинце, присутствуют почти повсеместно: в воздухе, воде, почве… А значит, и в нашей пище. Предполагается, что, проникая в организм, микропластик провоцирует воспаления, вызывает окислительный стресс и нарушает работу иммунной и эндокринной систем. Итог — серьезные заболевания вплоть до онкологии.Некоторые привычные нам продукты содержат особенно много микропластика. Это может быть связано с процессами промышленной переработки, загрязнением окружающей среды. В число опасных продуктов попадают даже такие составляющие здорового рациона, как морковь, яблоки и овощные салаты. И хотя полностью исключить микропластик из рациона невозможно, есть способы сократить его потребление.1. МорковьМорковь богата витамином А — важным нутриентом для зрения, роста, деления клеток, репродукции и работы иммунной системы.Но тесты показывают, что корнеплоды насыщены микропластиком. Растения впитывают микропластик из воды и почвы через корни, и основное количество этих частиц остается именно в корнях растения, лишь незначительная часть идет в листья.Согласно недавнему исследованию, листовые овощи, такие как салаты и капуста, содержат меньше микропластика по сравнению с корнеплодами — морковью, редисом и репой. Поэтому, если хотите сократить потребление микропластика, но получать достаточную дозу витамина А, попробуйте заменить морковь шпинатом или красным, желтым и оранжевым болгарским перцем.2. Яблоки«Одно яблоко в день — и доктор не нужен», — гласит старая поговорка.Однако оказалось, что этот популярный фрукт — один из лидеров по содержанию микро- и нанопластика. Исследование обнаружило в среднем свыше 100 000 частиц на 1 г яблок.Как и в случае с морковью, деревья впитывают микропластик через корни, и он в итоге оказывается в плодах.Если вы ищете более безопасную альтернативу, выбирайте фрукты, содержащие антоцианы — вид антиоксидантов, которые могут защищать организм от вредного действия микропластика. Среди них черника, клюква, гранат и виноград.3. РисРис — полезный источник углеводов, клетчатки и витаминов группы B, а еще почти универсальный гарнир. Но при его употреблении вы также получите дозу микропластика.Исследование показало, что человек съедает 3–4 мг пластика с каждыми 100 г риса. Но особенно вреден рис быстрой варки: эта цифра вырастает до 13 мг на порцию.Рис впитывает пластиковые частицы, которые есть в почве, также они попадают в него с машин, используемых при сборе урожая, в процессе переработки и упаковки.Но есть и хорошая новость: промывайте рис перед варкой — и вы снизите загрязнение микропластиком на 20-40%.4. Бутилированная водаИсследование показало, что в среднем литр бутилированной воды содержит около 240 000 частиц пластика, из которых примерно 90% — нанопластик. Нанопластик в 150 раз меньше человеческого волоса, он настолько мал, что может проникать внутрь клеточных мембран.К счастью, этот источник загрязнения легко исключить: просто пользуйтесь многоразовой бутылкой для воды или фильтром.5. Готовые салатыТрудно точно определить, сколько микропластика содержится в этих готовых легких закусках, поскольку упаковка, состав и объем ингредиентов могут варьироваться.Но, как и в случае с бутилированной водой, микропластик в готовые салаты может поступать из упаковки. Еще один повод готовить салат самостоятельно из свежих, хорошо промытых овощей.6. МорепродуктыНедавнее исследование показало, что количество микропластика в океане удваивалось каждые шесть лет в течение последних сорока лет. Эти частицы попадают во все морепродукты, которые считаются основой здоровых диет — например, средиземноморской или дальневосточной.В мидиях, моллюсках, крабах, креветках и почти во всех видах рыбы содержится большое количество микропластика.По оценкам, те, кто регулярно ест моллюсков, потребляют около 11 000 частиц микропластика в год.К сожалению, полностью безопасной альтернативы морепродуктам нет. Но вы можете сократить потребление микропластика, избегая сильно переработанных вариантов, таких как замороженное рыбное филе и особенно рыбные полуфабрикаты.7. Розовая гималайская сольРозовая гималайская соль — популярный продукт питания у приверженцев ЗОЖ. Считается, что она минимально обработана и содержит больше природных минералов.Но исследования показывают, что меньше всего пластика как раз в обработанной соли. Нерафинированная соль сохраняет пластиковые загрязнения, поступающие в нее с водой морей и соленых озер, а переработка позволяет частично избавиться от этих частиц. Гималайская же соль добывается в шахте, но подвержена загрязнению микропластиком из-за методов добычи, транспортировки и отсутствия глубокой очистки.Поэтому в следующий раз хорошо подумайте, выбирая соль в магазине.8. Обработанные молочные продуктыКроме соли, все продукты, подвергшиеся промышленной переработке, содержат больше микропластика, чем натуральные альтернативы. Не исключение и молочная продукция.Сырный порошок или молоко в порошке содержат гораздо больше микропластика по сравнению со своими фермерскими аналогами.9. Чай в нейлоновых пакетикахЧайные пакетики из нейлоновой сеточки выделяют миллиарды частиц пластика в каждую чашку чая. Одно исследование показало, что при заваривании каждого нейлонового чайного пакетика в воде температурой 93 °C в воду попадает около 11,6 миллиарда частиц микропластика и 3,1 миллиарда нанопластика.Поэтому не ленитесь заваривать рассыпной чай или хотя бы выбирайте бренды, которые фасуют чай в бумажные пакетики. Не так прочно и красиво, зато экологично.10. Морские водорослиКак и прочие морепродукты и соль, продукты из морской капусты и других водорослей подвержены загрязнению микропластиком. Частицы пластика оседают на их поверхности, прилипают к волокнам. Обычного промывания недостаточно для удаления с водорослей всего микропластика.Исследование показало, что в Китае, где водоросли — важная часть рациона, люди получают свыше 17 000 частиц микропластика в год только из них. Это около 13% общего годового потребления микропластика человеком.Поэтому, если вы любитель суши, попробуйте заворачивать их в рисовую бумагу, листья салата или тонко нарезанные огурцы.11. МедУвы, пробы меда по всему миру показали, что и этот продукт питания загрязнен микропластиком. Загрязнение производится не на этапе обработки, а самими пчелами.Те собирают пыльцу в загрязненной среде и приносят частицы пластика в улей — так они попадают в мед. Впрочем, мед, произведенный вблизи крупных городов, содержит гораздо больше микропластика, чем сельский мед из экологически чистых районов.12. Растительные наггетсыЭтот продукт в нашей стране вошел в моду относительно недавно, но теперь продается в любом крупном супермаркете. По вкусу имитирует мясо курицы, популярен у вегетарианцев или в пост.Исследование в США, в котором тестировались разные виды белковых продуктов на загрязнение микропластиком, показало: растительные наггетсы — в числе лидеров по количеству частиц микропластика и даже превосходят куриные. Причем от производителя это не зависит. Это связано с тем, что продукт сильно переработан и часто упакован в пластик.Вместо того чтобы покупать готовые расфасованные растительные наггетсы в магазине, попробуйте готовить их дома из тофу.Кстати, если говорить о белковых продуктах, очень мало микропластика в куриной грудке — традиционном диетическом продукте. Впрочем, и ее специалисты по питанию советуют употреблять без кожи, а при варке сливать первый бульон.Полностью избавиться от микропластика в рационе мы уже не сможем, но можно сократить его количество. Читайте состав, покупайте меньше продуктов глубокой переработки и отдавайте предпочтение свежим продуктам в натуральной упаковке — здоровье бесценно.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки