Сигнал тревоги: о чем говорят разные реакции организма на алкоголь
Когда в организме возникают какие-то сбои или заболевания, он начинает подавать сигналы об этих нарушениях, и «алкогольные» реакции входят в число таких сигналов. На это обратила внимание терапевт Ирина Андреева, объяснив попутно, какие симптомы, возникающие после употребления спиртных напитков, могут быть особенно опасными и требовать проверки у врача.
Покраснение лица и шеи после первой рюмки
Это явление, известное как «азиатский синдром», связано с дефицитом фермента ALDH2, который отвечает за расщепление токсичного ацетальдегида. Когда в организме человека фермент не вырабатывается в нужном количестве, чувствительность к спиртному сильно повышается – сильное воздействие оказывают даже малые дозы. Обычно подобный недостаток фермента является генетической особенностью.
Чем опасна такая реакция:
Так как в организме не хватает фермента, расщепляющего алкоголь, он дольше выводится, а его токсическое действие на ткани увеличивается, что повышает риски следующих патологий:
Рак пищевода;
Артериальная гипертензия
Заболевания печени.
Быстрое и сильное опьянение от малых доз
Такая скорость опьянения является сигналом того, что печень не справляется даже с небольшим количеством алкоголя.
Чем опасна такая реакция:
Замедлять переработку спиртного печенью могут опасные патологии:
Начальная стадия цирроза печени;
Вирусный гепатит (например, гепатит С);
Ожирение печени.
Прием некоторых лекарств.
«При быстро возникающем опьянении имеет смысл проверить состояние печени, особенно при наличии других настораживающих симптомов — например, тяжести в правом подреберье, темной мочи и светлого кала».
Сильная головная боль после вина
Такая реакция на алкоголь может быть сигналом о непереносимости сульфитов — консервантов, содержащихся в вине.
Чем она опасна:
Интенсивную головную боль после вина связывают с проблемами кишечника — например, она может возникать при дисбиозе кишечника или при CРК (синдроме раздраженного кишечника). Выявить их можно только при соответствующем обследовании ЖКТ.
Тошнота и рвота после небольших порций
Такая реакция на алкоголь — это явный сигнал тревоги, поскольку ее вызывают разные заболевания органов ЖКТ:
Обострение гастрита или язвенной болезни;
Хронический панкреатит;
Холецистит и желчнокаменная болезнь.
Как их различить:
Панкреатит: возникает опоясывающая боль, отдающая в спину
Гастрит: возникают изжога, кислая отрыжка, боль в эпигастрии;
Проблемы с желчным пузырем: ощущаются горечь во рту, боль в правом подреберье.
Сильное сердцебиение после приема алкоголя
Данная реакция на спиртное может обуславливаться следующими нарушениями:
Гипертиреоз (повышенной функции щитовидной железы);
Гипертония;
Вегетативная дисфункция;
Дефицит электролитов (магния, калия).
Когда такая реакция особенно опасна:
После выпивки необходимо срочно обратиться к врачу.
Если пульс превышает 100 ударов более часа;
Если появилась аритмия или стали ощущаться перебои в работе сердца;
Если возникло ощущение «замирания» сердца.
Сильные отеки после употребления алкоголя
Они часто возникают в связи с той или иной недостаточностью
Чем опасна такая реакция:
Провоцировать ее могут
Почечная недостаточность;
Сердечная недостаточность;
Нарушение электролитного баланса.
Как определить источник проблемы:
Почечные отеки — появляются на лице (особенно под глазами), мягкие;
Сердечные отеки — локализуются на ногах, плотные на ощупь.
Затяжное похмелье (более суток)
Эта реакция может быть тревожным признаком
Серьезных проблем с печенью;
Скрытого сахарного диабета
Дефицита витаминов группы В.
«Обязательно обратитесь к врачу, если замечаете любые новые и необычные для себя реакции на алкоголь, или если испытываете значительное ухудшение состояния даже при употреблении небольших доз спиртного. Другой потенциально опасный признак — это появление боли в любых органах после употребления того или иного алкогольного напитка».
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