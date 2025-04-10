Neurology: риск болезни Альцгеймера с большей вероятностью наследуют от отца

Наличие отца с болезнью Альцгеймера повышает риск накопления в мозге тау-белка — одного из ключевых признаков заболевания. Особенно часто такая патология прослеживается у женщин. К такому выводу пришли ученые из Университета Макгилла в Канаде.Ранее ученые полагали, что именно материнская история болезни оказывает более сильное влияние на риск развития Альцгеймера. Однако новые данные указывают на возможную важность отцовского фактора. При этом авторы подчеркивают: научная работа не доказывает причинно-следственную связь, а лишь выявляет ассоциацию.В исследовании приняли участие 243 человека в возрасте 68 лет без когнитивных нарушений. У всех участников болезнь Альцгеймера встречалась в семейном анамнезе — у одного или обоих родителей либо у двух и более братьев или сестер. В течение семи лет участники регулярно проходили регулярные тесты на память и мышление, а также сканирование мозга.За время наблюдения у 71 участника развились легкие когнитивные нарушения — возможный предвестник болезни Альцгеймера. При этом наличие отца с этой патологией коррелировало с наибольшей вероятностью появления в мозге скоплений тау-белка. В норме тау-белок участвует в сборке микротрубочек — внутренней арматуры клетки. Но иногда его молекулы склеиваются друг с другом и перестают служить опорой для нейронов.Ученые также обнаружили, что у женщин, независимо от родительского анамнеза, наблюдалось более выраженное накопление этого белка по сравнению с мужчинами.

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