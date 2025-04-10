Пробиотики, пребиотики или метабиотики: как понять, что нужно организму

Пробиотики, пребиотики и метабиотики помогают восстанавливать кишечную микрофлору — со своими нюансами.Одной из самых массовых медицинских проблем сегодня является дисбиоз кишечника, означающий нарушения в его микрофлоре — данное расстройство встречается у 90% жителей мегаполисов, провоцируя проблемы с нерегулярным опорожнением и запоры, плохое пищеварение, вздутие и дискомфорт в животе. Дисбиоз возникает из-за гибели полезных бактерий, а убивают их в первую очередь стресс, бесконтрольный прием лекарств и неправильное питание.Пребиотики, пробиотики и метабиотики способствуют восстановлению кишечного микробиома, но действуют они по-разному — как именно, в разговоре с MedikForum.ru объяснил диетолог-нутрициолог Игорь Строков.Что такое пробиотики, пребиотики и метабиотики?Пробиотики: живые бактерии для заселения кишечникаПробиотиками называют живые микроорганизмы (лакто- и бифидобактерии), аналогичные тем, что должны жить в нашем кишечнике.Как они работают: Заселяют кишечник, вытесняя вредные бактерии. Но есть нюанс — многие штаммы погибают в желудке под действием кислоты.Когда нужны:После курса антибиотиков;При диарее, запорах, вздутии;После пищевых отравлений;При кожных проблемах (акне, экзема).Источники пробиотиков:Поступать в организм они могут из продуктов и препаратов.Пищевые источники пробиотиков:Кисломолочные продукты: натуральный йогурт, кефир, ряженка, айран;Ферментированные продукты: квашеная капуста, кимчи, мисо, чайный гриб;Сыры: гауда, чеддер, моцарелла.Препараты с пробиотиками назначаются врачом, они требуют строгого соблюдения условий хранения. Минус этих средств: пробиотики из них могут не прижиться, если кишечная микрофлора сильно повреждена.Особенность: попадающим в организм пробиотикам необходимо время для адаптации, они начинают действовать в течение 3-7 дней.Пребиотики: «корм» для полезных бактерийК пребиотикам относятся неперевариваемые пищевые волокна (инулин, олигофруктоза, лактулоза), которые служат питанием для дружественных кишечных бактерий.Как они работают: Создают благоприятную среду для роста собственной кишечной микрофлоры.Когда нужны:При хронических запорах;При синдроме раздраженного кишечника;Для укрепления иммунитетаИсточники пребиотиков:Их содержат следующие группы продуктов:Овощи: лук, чеснок, топинамбур, спаржа, артишоки;Фрукты: бананы (зеленые), яблоки, ягоды;Злаки: овсянка, гречка, цельнозерновой хлеб;Другие источники: цикорий, семена льна, какаоТакже пребиотики могут назначаться в виде препаратов.Особенность: чтобы попавшие в организм пребиотики начали оказывать нужный эффект, должно пройти время — от 5 до 14 дней.Метабиотики: продукты жизнедеятельности бактерийМетабиотики — это готовые метаболиты полезных бактерий (не сами бактерии, а то, что они производят).Как они работают: Содержа короткоцепочечные жирные кислоты, бактериоцины, ферменты, они сразу начинают работу по восстановлению микрофлору, не требуя времени на адаптацию.Когда нужны:При тяжелых формах дисбиоза;Если человеку не помогают пробиотики;Для экстренного восстановления микрофлоры;При аутоиммунных заболеваниях.Источники метабиотиков:Ими являются некоторые продукты и напитки:Ферментированные напитки: кефир, комбуча, квас (натуральный);Яблочный уксус (нефильтрованный);Квашеные капуста и огурцы (рассол).Препараты с метабиотиками не погибают в ЖКТ, начинают действовать уже через 20-30 минут и подходят людям с непереносимостью лактозы, которые не могут употреблять кисломолочные продукты и напитки.Что нужно организму в разных обстоятельствахПосле антибиотиков: сначала метабиотики (3-5 дней), затем пробиотики и пребиотики.Хронические запоры: пребиотики (курс 1-2 месяца).Диарея, отравление: метабиотики и пробиотики.Атопический дерматит, акне: пробиотики.Синдром раздраженного кишечника: используется комбинация всех трех типов.Если коротко: Метабиотики используются как средство экстренной помощи при нарушении кишечной микрофлоры, пробиотики — для заселения кишечника хорошими бактериями, пребиотики — для поддержки хорошей работы кишечника и его микрофлоры.Что может пойти не так?На фоне приема пробиотиков, пребиотиков или метабиотиков могут возникать следующие проблемы:Сильное вздутие;Кожная сыпь;Сильные боли.При появлении названных симптомов нужно обязательно обратиться к врачу. Они могут указывать на непереносимость компонентов, СИБР (синдром избыточного бактериального роста); грибковый дисбиоз.

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