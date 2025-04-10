Пробиотики, пребиотики или метабиотики: как понять, что нужно организму
Одной из самых массовых медицинских проблем сегодня является дисбиоз кишечника, означающий нарушения в его микрофлоре — данное расстройство встречается у 90% жителей мегаполисов, провоцируя проблемы с нерегулярным опорожнением и запоры, плохое пищеварение, вздутие и дискомфорт в животе. Дисбиоз возникает из-за гибели полезных бактерий, а убивают их в первую очередь стресс, бесконтрольный прием лекарств и неправильное питание.
Пребиотики, пробиотики и метабиотики способствуют восстановлению кишечного микробиома, но действуют они по-разному — как именно, в разговоре с MedikForum.ru объяснил диетолог-нутрициолог Игорь Строков.
Что такое пробиотики, пребиотики и метабиотики?
Пробиотики: живые бактерии для заселения кишечника
Пробиотиками называют живые микроорганизмы (лакто- и бифидобактерии), аналогичные тем, что должны жить в нашем кишечнике.
Как они работают: Заселяют кишечник, вытесняя вредные бактерии. Но есть нюанс — многие штаммы погибают в желудке под действием кислоты.
Когда нужны:
После курса антибиотиков;
При диарее, запорах, вздутии;
После пищевых отравлений;
При кожных проблемах (акне, экзема).
Источники пробиотиков:
Поступать в организм они могут из продуктов и препаратов.
Пищевые источники пробиотиков:
Кисломолочные продукты: натуральный йогурт, кефир, ряженка, айран;
Ферментированные продукты: квашеная капуста, кимчи, мисо, чайный гриб;
Сыры: гауда, чеддер, моцарелла.
Препараты с пробиотиками назначаются врачом, они требуют строгого соблюдения условий хранения. Минус этих средств: пробиотики из них могут не прижиться, если кишечная микрофлора сильно повреждена.
Особенность: попадающим в организм пробиотикам необходимо время для адаптации, они начинают действовать в течение 3-7 дней.
Пребиотики: «корм» для полезных бактерий
К пребиотикам относятся неперевариваемые пищевые волокна (инулин, олигофруктоза, лактулоза), которые служат питанием для дружественных кишечных бактерий.
Как они работают: Создают благоприятную среду для роста собственной кишечной микрофлоры.
Когда нужны:
При хронических запорах;
При синдроме раздраженного кишечника;
Для укрепления иммунитета
Источники пребиотиков:
Их содержат следующие группы продуктов:
Овощи: лук, чеснок, топинамбур, спаржа, артишоки;
Фрукты: бананы (зеленые), яблоки, ягоды;
Злаки: овсянка, гречка, цельнозерновой хлеб;
Другие источники: цикорий, семена льна, какао
Также пребиотики могут назначаться в виде препаратов.
Особенность: чтобы попавшие в организм пребиотики начали оказывать нужный эффект, должно пройти время — от 5 до 14 дней.
Метабиотики: продукты жизнедеятельности бактерий
Метабиотики — это готовые метаболиты полезных бактерий (не сами бактерии, а то, что они производят).
Как они работают: Содержа короткоцепочечные жирные кислоты, бактериоцины, ферменты, они сразу начинают работу по восстановлению микрофлору, не требуя времени на адаптацию.
Когда нужны:
При тяжелых формах дисбиоза;
Если человеку не помогают пробиотики;
Для экстренного восстановления микрофлоры;
При аутоиммунных заболеваниях.
Источники метабиотиков:
Ими являются некоторые продукты и напитки:
Ферментированные напитки: кефир, комбуча, квас (натуральный);
Яблочный уксус (нефильтрованный);
Квашеные капуста и огурцы (рассол).
Препараты с метабиотиками не погибают в ЖКТ, начинают действовать уже через 20-30 минут и подходят людям с непереносимостью лактозы, которые не могут употреблять кисломолочные продукты и напитки.
Что нужно организму в разных обстоятельствах
После антибиотиков: сначала метабиотики (3-5 дней), затем пробиотики и пребиотики.
Хронические запоры: пребиотики (курс 1-2 месяца).
Диарея, отравление: метабиотики и пробиотики.
Атопический дерматит, акне: пробиотики.
Синдром раздраженного кишечника: используется комбинация всех трех типов.
Если коротко: Метабиотики используются как средство экстренной помощи при нарушении кишечной микрофлоры, пробиотики — для заселения кишечника хорошими бактериями, пребиотики — для поддержки хорошей работы кишечника и его микрофлоры.
Что может пойти не так?
На фоне приема пробиотиков, пребиотиков или метабиотиков могут возникать следующие проблемы:
Сильное вздутие;
Кожная сыпь;
Сильные боли.
При появлении названных симптомов нужно обязательно обратиться к врачу. Они могут указывать на непереносимость компонентов, СИБР (синдром избыточного бактериального роста); грибковый дисбиоз.
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