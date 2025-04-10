Эндокринолог Павлова: Сладкая газировка ведет к развитию депрессии
Китайские исследователи пришли к неутешительным выводам. У людей младше 60 лет вероятность депрессии возрастала на 14% при употреблении напитков с добавлением сахара. А продукты и подсластителями и вовсе повышали это число до 23%. Зато у тех, кто регулярно пил кофе или сок, риск депрессии был на 12 и 19% ниже.
При этом, Зухра Павлова отмечает, что результаты исследования могут указывать еще и на то, что люди с депрессией чаще употребляют напитки с подсластителями. Однако это вовсе не значит, что сладкая газировка не вредит здоровью. Врач напомнила, что именно газировка является главным виновником распространения ожирения во всем мире. Ну а лучшим напитком, по словам специалиста, до сих пор остается обычная вода.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий