Эндокринолог Павлова: Сладкая газировка ведет к развитию депрессии

Газировка влияет не только на физическое, но и на психическое здоровье человека. К такому выводу пришли китайские ученые Медицинского университета Вэньчжоу в Китае, после того как изучили данные почти 200 тысяч человек. О результатах исследования поведала эндокринолог Зухра Павлова.Китайские исследователи пришли к неутешительным выводам. У людей младше 60 лет вероятность депрессии возрастала на 14% при употреблении напитков с добавлением сахара. А продукты и подсластителями и вовсе повышали это число до 23%. Зато у тех, кто регулярно пил кофе или сок, риск депрессии был на 12 и 19% ниже.При этом, Зухра Павлова отмечает, что результаты исследования могут указывать еще и на то, что люди с депрессией чаще употребляют напитки с подсластителями. Однако это вовсе не значит, что сладкая газировка не вредит здоровью. Врач напомнила, что именно газировка является главным виновником распространения ожирения во всем мире. Ну а лучшим напитком, по словам специалиста, до сих пор остается обычная вода.

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