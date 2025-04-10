Потеря слуха может быть предвестником сердечной недостаточности

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Heart, слух у пожилых людей может быть предвестником здоровья сердца. У людей с потерей слуха риск развития сердечной недостаточности на 15–28 % выше. Более того, исследователи обнаружили, что риск сердечной недостаточности увеличивается по мере прогрессирования потери слуха.Исследователи добавили, что ключевую роль в этой связи играет психологический стресс, вызванный потерей слуха.«Поскольку проблемы со слухом могут привести к трудностям в понимании речи и неэффективному участию в социальной деятельности, люди с нарушениями слуха чаще испытывают социальную изоляцию, психологический стресс, тревогу и депрессию, чем люди без нарушений слуха», — пишет исследовательская группа под руководством профессора Сяньхуэй Цинь из Южного медицинского университета в Гуандуне, Китай.Однако исследователи добавили, что эту связь можно объяснить и тем, как проблемы с сердцем могут влиять на слух человека.Для этого исследования ученые проанализировали данные более 164 000 человек, участвующих в UK Biobank, долгосрочном исследовательском проекте в области здравоохранения. Ни у кого из участников изначально не было сердечной недостаточности, но почти 4 400 носили слуховые аппараты.В течение среднего периода наблюдения, который продолжался 11 лет, у 3% участников развилась сердечная недостаточность.Результаты показывают, что у людей с легкой потерей слуха риск сердечной недостаточности был на 15% выше, а у людей с более серьезной потерей слуха риск был на 28%. У людей, которые использовали слуховые аппараты, риск сердечной недостаточности был на 26% выше, добавили исследователи.«Примечательно, что как у участников, использовавших слуховые аппараты, так и у участников с плохим слухом наблюдалось одинаково значительное увеличение риска возникновения сердечной недостаточности, что позволяет предположить, что, хотя слуховые аппараты могут улучшить слуховую функцию, они могут не решать основные сосудистые проблемы, которые способствуют риску сердечной недостаточности», — пишут исследователи.Рассматривая возможные объяснения этой связи, исследователи обнаружили, что психологический стресс среди людей, страдающих потерей слуха, составляет около 17% повышенного риска сердечной недостаточности.Исследователи утверждают, что это расстройство может спровоцировать гормональную реакцию «бей или беги», которая ускоряет затвердение артерий и создает дополнительную нагрузку на сердце.Однако исследователи отметили, что существует также прямая связь между здоровьем сердца и слухом.«Богатое распределение капилляров в… улитке и высокие метаболические потребности внутреннего уха могут сделать эти области более чувствительными к системным сосудистым расстройствам, а не только к местным проблемам кровообращения», — пишут исследователи.«Таким образом, нарушение слуха может отражать состояние сосудов и служить ранним и чувствительным предиктором сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечную недостаточность», — добавила группа исследователей.Исследователи утверждают, что в будущем врачи, возможно, захотят добавить проверку слуха в список методов скрининга, используемых для прогнозирования проблем с сердцем.Кроме того, они добавили, что терапия и консультирование могут принести пользу здоровью сердца людей с нарушениями слуха.

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