Страх темноты: почему он бывает у взрослых людей

Боязнь темноты (никтофобия) бывает не только детской проблемой.Страх темноты бывает даже у взрослых людей: исследованиям, около 10-15% взрослого населения испытывают тревогу в темных помещениях или ночью.«Вполне возможно, что взрослых людей, испытывающих неприятные ощущения из-за темноты, гораздо больше, ведь многие из них не признаются в таком страхе, стесняясь своей слабости. Но это не слабость. Страх темноты у взрослых редко бывает связан с самой темнотой – чаще он отражает глубинные тревоги и психологические проблемы», - поделилась мнением с MedikForum.ru психолог Анастасия Пешкова.Неосознанные детские травмыБоязнь темноты у взрослого человека может быть связана с какими-то тяжелыми или пугающими событиями в темноте, пережитыми в детстве. Такая реакция на отсутствие света может сохраниться на всю жизнь – особенно, если травмирующее событие вызвало сильный стресс, или происходило неоднократно.Повышенная тревожность и стрессЛюди с тревожным расстройством часто проецируют свои страхи на темноту.Почему такое происходит:Темнота символизирует неизвестность, невозможность контролировать пространство, что вызывает настороженность;Она усиливает воображение – в темноте обычные звуки кажутся угрожающими.Чувство незащищенностиТемнота подсознательно ассоциируется с уязвимостью – человек не может видеть потенциальных опасностей, что провоцирует инстинктивный страх перед возможной угрозой. Такие переживания связанны с действием эволюционно закрепившихся механизмов, возникших в те далекие времена, когда первые предки современных людей всячески боролись за выживание.Люди, переживающие кризис (развод, потерю работы), могут начать бояться темноты, так как она усиливает чувство изоляции.Нарушения сна и гормональные сбоиНедостаток мелатонина (гормона сна) или бессонница могут обострять ощущение страха темноты, так как в их случае усиливается выделение стрессовых гормонов, которые обостряют негативные реакции и ухудшают контроль над ними.Что означает такой страх с точки зрения психологии?Страх темноты у взрослых может быть сигналом психики о нерешенных проблемах:Подавление эмоций (человек не может по каким-то причинам открыто выражать свой гнев, обиду, недовольство);Недостаток безопасности (человек не чувствует себя полностью защищенным, опасается за свою сохранность, благополучие);Склонность к катастрофизации (человек находится в напряженном состоянии, не может расслабиться и постоянно ожидает худшего).«Если игнорировать страх темноты, он может перерасти со временем в бессонницу, панические атаки или депрессию – напряжение, которое испытывает человек, найдет такие формы своего выражения».Когда обращаться к специалисту?По словам психолога, многие проблемы психоэмоциональной сферы обостряются из-за того, что психику людей методично разрушает нездоровый образ жизни – малоподвижность, отсутствие спорта и прогулок на свежем воздухе, не налаженный график сна, низкая стрессоустойчивость, плохое питание, ухудшающее микробиом кишечника (психика зависит от его состояния). Коррекция этих проблем делает более крепкими психическое здоровье и нервную систему, что профилактирует страхи и тревогу.Но к специалисту нужно обязательно обратиться, если страхВызывает состояние паники;Мешает нормально жить;Сопровождается паранойей, при которой возникают галлюцинации или ощущение чего-то «присутствия».

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