Ученые создали «цифровые двойники» мозга для исследований в нейронауке
Для обучения модели ученые записали активность мозга настоящих мышей, которые смотрели фильмы. С помощью собранных данных искусственный интеллект (ИИ) смог предсказать реакции десятков тысяч нейронов на новые изображения и видео. Это открытие делает возможным проведение множества экспериментов, что ускоряет процесс научных изысканий.
Модели, созданные в ходе работы, оказались крайне точными благодаря огромным объемам данных, использованных для обучения. Эти «цифровые двойники» могут предсказать местоположение нейронов и их типы, а также связи между ними. Точные результаты были подтверждены с помощью электронного микроскопа.
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