Для продления молодости и защиты от болезней: как получать глутатион

Достаточный уровень глутатиона в организме связан с хорошим здоровьем и долгой моложавостью.Глутатион – это мощный трипептид, состоящий из трех аминокислот: глутамина, цистеина и глицина. Он является одним из самых важных антиоксидантов в организме, защищающим его клетки от окислительного стресса, токсинов и свободных радикалов. Организм способен синтезировать глутатион самостоятельно, но с возрастом, при болезнях или неправильном образе жизни его уровень снижается, об этом в разговоре с MedikForum.ru сообщил диетолог-нутрициолог Игорь Строков.Зачем нужен глутатион?По словам нутрициолога, он выполняет множество функций:Антиоксидантная защитаГлутатион нейтрализует свободные радикалы, предотвращая повреждение клеток и ДНК, что замедляет старение и снижает риск хронических заболеваний.ДетоксикацияОн связывает и выводит токсины, тяжелые металлы (ртуть, свинец) и вредные вещества из печени.Поддержка иммунитетаБлагодаря глутатиону усиливается активность лимфоцитов, помогающих организму бороться с инфекциями и вирусами.Защита печениОн помогает при восстановлении после алкогольного или лекарственного отравления (например, при приеме парацетамола).Улучшение кожиАнтиоксидант уменьшает воспаления (акне, экзему) и повышает эластичность кожи.Профилактика болезнейГлутатион снижает риски нейродегенеративных заболеваний (болезнь Альцгеймера, Паркинсона), диабета и рака.Как глутатион продлевает молодостьВещество способствует замедлению старения на клеточном уровне.Защищает от окислительного стресса. С возрастом в организме растет уровень свободных радикалов, молекул, повреждающих клетки и ускоряющих старение. Глутатион нейтрализует эти молекулы, предотвращая разрушение коллагена, клеточных ДНК и митохондрий.Поддерживает теломеры. Скорость старения зависит от того, насколько быстро укорачиваются теломеры (концы хромосом). Глутатион замедляет этот процесс.Делает более гладкой кожу. Антиоксидант защищает от разрушения коллаген – белок, обеспечивающий коже гладкость и упругость. Кроме того, благодаря свойству глутатиона обезвреживать токсины и предотвращать воспаление кожа становится лучше защищена от разных высыпаний и пигментации, улучшается ее цвет.«Воспаление — одна из главных причин старения. Глутатион подавляет активность ферментов, разрушающих коллаген, а также активность провоспалительных цитокинов, что уменьшает риск развития возрастных заболеваний, например, артрита или атеросклероза».Как получать глутатион?Естественная выработка организмом: чтобы поддерживать синтез глутатиона, нужныСера (содержат чеснок, лук, брокколи, яйца);Селен (бразильские орехи, морепродукты);Витамины C и E (цитрусовые, шпинат, орехи);Альфа-липоевая кислота (шпинат, брокколи, субпродукты).Продукты, богатые глутатионом:в рацион следует включитьАвокадо – один из лучших источников;Спаржа – тоже содержит высокую концентрацию;Шпинат, брокколи, брюссельская капуста – богаты его предшественниками (веществами, которые преобразуются в глутатион в организме);Чеснок и лук – активизируют его выработку организмом;.Мясо и рыба – особенно полезны говядина, курица, лосось.«Глутатион в достаточном количестве необходим организму для поддержания здоровья и способности быстро восстанавливаться, защиты от воспаления. Чтобы его уровень не снижался, важно правильно питаться, избегать токсинов – алкоголь и курение истощают его запасы. Кроме того, его разрушает избыток кортизола, поэтому следует достаточно спать и по возможности избегать стресса, развивать свою стрессоустойчивость. Физическая активность в виде умеренных нагрузок и прогулок на свежем воздухе, в свою очередь, повышают уровень глутатиона».

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