Перечислены симптомы инсульта у молодых людей

Инсульт может случиться и у молодых людей, предупредила невролог Екатерина Демьяновская.Одним из наиболее тревожных симптомов врач назвала внезапную и необычную интенсивную головную боль, не похожую на обычную, которая усиливается при свете и не снимается обезболивающими. Приступ может сопровождаться тошнотой, рвотой и неврологическими нарушениями: проблемами с речью, головокружением, спутанностью сознания, галлюцинациями или судорогами.Кроме того, Демьяновская обратила внимание на то, что симптомами инсульта могут быть внезапная слабость или онемение одной стороны тела — человек может перестать ощущать уколы, потерять чувствительность в конечностях или улыбаться только половиной рта. Насторожить должны и нарушения зрения — двоение в глазах или временная слепота. По словам врача, пациенты молодого возраста склонны обращать на тревожные симптомы меньше внимания и реже обращаться за медицинской помощью, списывая недомогание на стресс или утомление.

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