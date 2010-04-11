День борьбы с болезнью Паркинсона: есть ли перспективы

Это хроническое нейродегенеративное расстройство впервые описал в XVIII веке английский врач Джеймс Паркинсон. Чаще всего от него страдают люди старше 60 лет. Хотя и в молодом возрасте люди могут быть поражены этим недугом.Проявляется болезнь Паркинсона в дрожании конечностей, снижении мышечного тонуса, замедленности движений и нарушении координации. У отдельных пациентов наблюдаются нарушения речи и мимики.В диагностике заболевания помогает МРТ, транскраниальное ультразвуковое сканирование и позитронно-эмиссионная томография. Лечение нацелено на компенсацию дефицита дофамина, улучшение двигательных способностей и качества жизни в целом. Базовым лекарственным средством остается леводопа, стимулирующая выработку дофамина. Но препарат обладает рядом побочных эффектов. Также используются дофаминовые агонисты и ингибиторы МАО-В.Как альтернатива или дополнительная методика рекомендуется нейрохирургическое лечение, в частности, глубокая стимуляция мозга (DBS). Она заключается в имплантации электродов в определенные участки мозга для уменьшения симптомов дрожания и скованности. Важная роль отводится реабилитации, включающей лечебную физкультуру, массаж и психологическую поддержку.Среди перспективных современных методик — генная терапия, применение стволовых клеток для «ремонта» поврежденных нейронов, производство вакцин для борьбы с патологическими белковыми агрегатами в мозге и ряд других инновационных способов лечения.

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