Скрытая угроза: почему так опасны заболевания с очень долгим инкубационным периодом
Инкубационный период — это время, которое проходит между проникновением в организм возбудителя болезни и появлением первых симптомов. У большинства инфекций он длится от нескольких дней до месяца, но некоторые патогены могут «спать» в организме годами и даже десятилетиями, о чем сообщил в разговоре MedikForum.ru врач-эпидемиолог Иван Байтяков. Он объяснил, почему заболевания с длительным инкубационным периодом создают особую угрозу для благополучия людей.
Человек может годами не подозревать о своем заражении, но сам способен быть заразным (например, такое возможно при ВИЧ или гепатите).
Не выявленная и нелеченая болезнь незаметно разрушает организм (например, ВПЧ может привести к возникновению рака через 10–20 лет).
Поскольку симптомы появляются с большим опозданием, эффективно лечить заболевание становится гораздо сложнее или невозможно.
Какие заболевания отличаются долгим инкубационным периодом
ВИЧ/СПИД: длительность периода инкубации составляет до 10–15 лет
Возбудитель: вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).
Как передается: через кровь, половые контакты, от матери к ребенку.
Особенности: без лечения ВИЧ годами подавляет иммунитет, но симптомы (потеря веса, частые инфекции) проявляются лишь на стадии СПИДа.
Проказа (лепра): длительность инкубационного периода до 20 лет
Возбудитель: бактерия Mycobacterium leprae.
Как передается: через длительный контакт с больным (реже — воздушно-капельным путем).
Особенности: в 95% случаев иммунитет подавляет вызывающую проказу бактерию, но у 5% развивается болезнь — в этом случае спустя долгое время после заражения поражается кожа, нервы и слизистые, возникают обезображивающие внешность язвы.
Болезнь Крейтцфельдта-Якоба (прионные болезни): длительность инкубационного периода до 30 лет
Возбудитель: прионы (аномальные белки).
Как передается: через зараженное мясо, медицинские процедуры (редко).
Особенности: при развитии этого заболевания в течение 1–2 лет после появления симптомов происходит разрушение мозга, развивается деменция и наступает смерть.
Вирусные гепатиты B и C: длительность инкубационного периода до 20–30 лет
Возбудитель: вирусы HBV и HCV.
Как передается: через кровь, половые контакты, от матери к ребенку.
Особенности: не выявленные и нелеченые гепатиты могут годами повреждать печень без проявления специфических симптомов, способствовать появлению цирроза или рака.
Туберкулез: латентная форма сохраняется на всю жизнь
Возбудитель: бактерия Mycobacterium tuberculosis.
Как передается: воздушно-капельным путем.
Особенности: в 90% случаев заражения туберкулезом иммунитет «запирает» вызывающую его бактерию в легких, но при ослаблении организма болезнь активируется. Латентный туберкулез не заразен, но требует профилактического лечения.
Рак, вызванный ВПЧ: может возникать спустя 10–30 лет после заражения вирусом
Возбудитель: вирус папилломы человека или ВПЧ (типы 16, 18).
Как передается: половым путем.
Особенности: ВПЧ может вызывать рак шейки матки, горла, ануса.
Почему болезни «ждут» так долго?
Большая продолжительность инкубационного периода обуславливается следующими факторами:
Возбудителю свойственно медленное размножение (например, этим отличается проказа).
Чтобы выжить и не оказаться уничтоженным иммунной системой, возбудитель заболевания усыпляет ее бдительность, маскируясь под собственные клетки организма — это занимает время (например, так происходит при заражении ВИЧ, гепатитом С).
После попадания в организм патогена происходит постепенное накопление вызываемых им повреждений (такой сценарий свойствен прионным болезням, ВПЧ-раку).
При заражении возникает сильный иммунный ответ со стороны организма, и это сдерживает болезнь (туберкулез).
Как защититься?
Для профилактики таких заболеваний важны
Вакцинация (гепатит В, ВПЧ).
Регулярные анализы (ВИЧ, гепатиты, мазок на ВПЧ).
Здоровый образ жизни (поддержка иммунитета).
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