Прожорливые и вредные: какие паразиты могут прятаться в складках постели

Даже если постель выглядит чистой, в ней могут присутствовать многообразные паразиты, способные годами подрывать здоровье спящего в ней человека.Наша постель может быть домом для целой колонии микроскопических вредителей. В ее складках могут прятаться пылевые клещи, постельные клопы, грибки, блохи, вши (и не только). Об этой невидимой угрозе для здоровья побеседовали с дерматологом Григорием Гольдиным.Грибки и бактерииПо словам дерматолога, кровать не случайно привлекает многочисленные патогенные микроорганизмы, ведь в теплой, влажной среде постельного белья они находят идеальные условия для активного размножения. Это в том числе относится к грибкам и бактериям.Плесневые грибки (Aspergillus, Penicillium), которые попадают в постель с воздухом и пылью, при повышенной влажности образуют целые колонии в матрасах и подушках. Эти грибки способны провоцировать аллергии, астму, особенно у людей с некрепким иммунитетом.Дрожжевые грибки (Candida) могут перекочевать на постельное белье с кожи или слизистых человека, особенно страдает от молочницы или дерматитов.Бактерии (Staphylococcus aureus, Escherichia coli) попадают в постель с частичками пота, слюны и кожного сала. Некоторые их штаммы устойчивы к антибиотикам и способны вызывать кожные инфекции, конъюнктивиты.Голубиные клещиТакие клещи, как следует из названия, кусают голубей. Однако если спальня находится в том месте, где раньше обитали птицы, но потом было реконструировано, то риск «познакомиться» с голубиным клещом повышается. При необходимости он впадает в состояние оцепенения и ждет нового хозяина, что может занять несколько лет. Ночью паразиты вылезают из своих темных щелей и могут кусать людей.БлохиБлохи давно обитают рядом с человеком — в Средние века именно они во многом способствовали распространению чумы. Сегодня блохи заводятся в складках постели в основном из-за животных, но также существует вариант принести их домой после прогулки на природе или в саду.«Чаще всего мы имеем дело с кошачьими или собачьими блохами, которые вызывают появление на коже небольших красных пустул, обычно расположенных близко друг к другу и сильно зудящих. Если вы обнаружите их утром у себя на теле, обязательно постирайте постельное белье и одежду при температуре 60 градусов. Еще один способ борьбы с блохами состоит в том, чтобы поместить текстильные изделия на несколько дней в морозилку».ЧешуйницаЭто насекомое чувствует себя комфортно в темных, теплых и влажных местах, включая спальню. Чтобы избежать их появления, достаточно проветривать помещение два раза в день, впуская в него свежий воздух (даже зимой). Чешуйницам это не нравится, так как для того, чтобы чувствовать себя комфортно, им нужна влага, выделяемая в постели человеческим телом. Благодаря проветриванию она испаряется.КлещиПылевые клещи присутствуют в постелях практически всех людей — отсутствовать они могут только при условии, что вы живете в стерильном мире, где нет ни одной пылинки. Чем больше комната захламлена разными вещами, тем больше в ней клещей — они очень любят всякого рода скопления и отсутствие уборки.«В принципе, клещи не представляют проблемы, но если их становится слишком много, это повышает вероятность развития аллергии. Следует следить за тем, чтобы пространство вокруг кровати всегда было чистым и вытертым от пыли».Постельные клопыПостельный клоп не является постоянным гостем, но как только попадает в постель, становится настоящей проблемой. В свою кровать мы можем переселить его из других мест, где ночуем, — обустраиваясь, он обычно прячется в трещинах и складках постельных мест, выползая из своего укрытия по ночам. После его укусов на коже остаются красные зудящие пятна, часто расположенные цепочкой.«У 30% людей нет реакции на укусы, поэтому нужно проверять свою постель — нет ли на белье темных точек или мелких кровавых пятнышек (это видимые следы присутствия клопов). Если возникают следы от их укусов, то обычно на открытых участках тела, под одеждой они обычно не кусают».ВшиПлатяные (бельевые) вши живут в швах одежды и постельного белья, а на тело переходят только для питания. Их укусы можно отличить по множественным красным зудящим точкам на участках, соприкасающихся с одеждой (спина, плечи, поясница, шея). Также на коже могут появиться серо-голубые пятна — реакция на слюну паразита.«В отличие от клопов, платяные вши кусают в любое время суток и оставляют более мелкие следы. Но вшей или их яйца (гниды) можно при внимательном рассмотрении обнаружить в складках белья. Если такие вши кусают человека длительное время, могут возникать серьезные расчесы и гнойнички».Как снизить риск появления паразитов?Стирать постельное белье при температуре 60 градусов: это убивает большинство бактерий и грибков;Менять подушки нужно раз в 2-3 года, так как они способны быстро накапливать споры плесени;Для матрасов и подушек следует использовать гипоаллергенные защитные чехлы, которые можно снимать и стирать;Проветривать матрас на своей постели каждые 3-6 месяцев.

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