Россиянам дали советы по выбору солнцезащитных очков

Ультрафиолетовое излучение вредит зрению и может вызывать серьезные заболевания глаз: дегенерацию сетчатки, ожог роговицы и ускорить развитие возрастной катаракты, поэтому в периоды солнечной активности важно носить солнцезащитные очки, заявила офтальмолог сети оптик «Счастливый взгляд» Мария Копалова. Советы по выбору качественного аксессуара она дала россиянам.Чтобы солнцезащитные очки выполняли свою функцию, необходимо выбирать модели с маркировкой фильтра линз UV400 — с полной защитой от UVA и UVB-излучения, рекомендовала Копалова. Также стоит обратить внимание на коэффициент светопропускания: он обозначен на дужке очков как Cat — для города подойдет категория два или три, для гор и моря — четыре, объяснила она.Врач также посоветовала приобретать очки только в проверенных оптиках, подбирать оправы с удобной посадкой и при необходимости выбирать модели с поляризацией — особенно для вождения или активного отдыха на свежем воздухе.

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