Россиянам дали советы по выбору солнцезащитных очков
Чтобы солнцезащитные очки выполняли свою функцию, необходимо выбирать модели с маркировкой фильтра линз UV400 — с полной защитой от UVA и UVB-излучения, рекомендовала Копалова. Также стоит обратить внимание на коэффициент светопропускания: он обозначен на дужке очков как Cat — для города подойдет категория два или три, для гор и моря — четыре, объяснила она.
Врач также посоветовала приобретать очки только в проверенных оптиках, подбирать оправы с удобной посадкой и при необходимости выбирать модели с поляризацией — особенно для вождения или активного отдыха на свежем воздухе.
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