Обостряется весной: чем опасна невралгия тройничного нерва

Эта патология часто обостряется в межсезонье из-за перепадов температуры, влажности и атмосферного давления.Весной многие люди рискуют пострадать из-за острой невралгии тройничного нерва, которая часто сопровождается сильной болью в области лица.«Тройничный нерв — один из главных нервов лица, отвечающий за чувствительность кожи, слизистых оболочек и двигательные функции жевательных мышц. Проблемы с ним действительно часто обостряются в межсезонье из-за перепадов температуры, влажности и атмосферного давления. Невралгия (или тригеминальная невралгия) — это поражение нерва, вызывающее приступы резкой, стреляющей боли», - об этом в беседе с MedikForum.ru рассказала врач-невролог Александра Алехина.По словам невролога, чаще всего данная проблема возникает у людей старше 50 лет, но может проявиться и в более молодом возрасте. Весной число обострений увеличивается из-за нескольких факторов:Из-за резких перепадов температуры легко и незаметно возникает переохлаждение — оно усугубляет слабость иммунитета, который в это время года бывает особенно уязвим в связи с нехваткой витаминов, тепла и солнца.Снижение иммунитета может усилить подверженность инфекциям, которые затрагивают нервные волокна, провоцируют в них воспаление.В это время года многим недостает витаминов, в том числе витаминов группы B — их нехватка ухудшает состояние нервной системы.Атмосфера весной неустойчива — часто возникают колебания, вместе с которыми «скачет» атмосферное давление (все это влияет на сосуды, которые могут сдавливать тройничный нерв).Как проявляется невралгия тройничного нерваГлавный симптом — внезапная, нестерпимая боль, которую пациенты описывают как удар током или прострел. Приступ длится от нескольких секунд до 2 минут и может повторяться десятки раз в день.Характерные особенности:Боль возникает в одной половине лица (чаще справа).Локализация болевых ощущений — нижняя челюсть, щека, область вокруг носа или лба.Болевой приступ могут спровоцировать легкие прикосновения, жевание, разговор, умывание, сквозняк.Чем опасна невралгия тройничного нерва?Без лечения болезнь прогрессирует, и приступы учащаются. Среди возможных осложнений такого процесса врачи называют:Депрессию и тревожность — из-за постоянной боли ухудшается качество жизни.Потерю веса — страх из-за возможности вызвать боль жеванием заставляет человека отказываться от еды.Когда человек ограничивает приемы пищи, чтобы меньше жевать, может возникать атрофия жевательных мышц, ускоряющая внешнее старение.Может развиться такое поражение нервных волокон, при котором боль станет хронической.«Невралгия тройничного нерва — болезнь, которая может превратить жизнь в мучение, особенно весной, когда погода неустойчива. В ее случае важно вовремя распознать симптомы и обратиться к неврологу. Современные методы лечения позволяют значительно снизить частоту приступов, а профилактика помогает избежать обострений».Профилактика обострений:В это время года важно избегать возможного переохлаждения лица, его необходимо защищать шарфом.Необходимо поддерживать иммунитет — в рационе должны присутствовать витамины, минералы, важные питательные вещества; также важны упражнения и прогулки, достаточный сон, защита от стрессов.Необходимо следить за здоровьем зубов и ЛОР-органов — это имеет особое значение, когда речь заходит о предотвращении невралгии тройничного нерва.

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