Кровотечение из прямой кишки: что его вызывает, если не рак
Как выглядит кровотечение из прямой кишки? Прежде чем разбирать его причины, важно усвоить, что кровотечение может проявляться по-разному:
Алая кровь на туалетной бумаге или поверх кала — это обычно указывает на источник в нижних отделах кишечника (например, на геморрой или анальную трещину).
Темно-красная или бордовая кровь, смешанная с калом, — это обычно говорит о кровотечении в сигмовидной или прямой кишке.
Черный дегтеобразный стул (мелена) — так проявляется кровотечение, возникающее в верхних отделах ЖКТ (желудок, двенадцатиперстная кишка).
Скрытая кровь — обнаружить ее можно только посредством анализа, такое кровотечение возможно при полипах, опухолях, воспалении, сообщил в беседе с MedikForum.ru онколог Андрей Воробьев.
Что чаще всего вызывает кровотечение из прямой кишки
Геморрой (ответствен за 40-50% случаев):
Геморроидальные узлы — это расширенные вены прямой кишки. При натуживании, запорах или длительном сидении они травмируются, что приводит к выделению алой крови.
Каким бывает кровотечение при геморрое:
Кровь не смешивается с калом;
Кровоточивость усиливается после дефекации;
Ощущаются боль, зуд, выпадение узлов.
Анальная трещина:
Такая трещина — это разрыв слизистой оболочки анального канала. При прохождении твердого кала происходит повреждение тканей и возникает небольшое кровотечение.
Каким оно бывает:
Выделяется несколько капель алой крови;
Возникает резкая боль во время и после дефекации;
Ощущаются спазмы сфинктера.
Дивертикулез:
В его случае появляются дивертикулы — выпячивания на стенке кишки. При их воспалении (дивертикулите) или разрыве сосудов возникает кровотечение.
Как оно проявляется при дивертикулезе:
Возникает достаточно обильное, но безболезненное кровотечение;
Может возникать боль в левой нижней части живота.
Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК):
К ним относятся болезн Крона и язвенный колит — они также могут проявляться симптомом в виде кровотечения из прямой кишки. Это происходит из-за того, что патологии провоцируют постоянное воспаление, которое приводит к изъязвлению слизистой, подвергающему ее кровоточивости.
Каким бывает кровотечение:
Кровь смешивается с диарейным стулом;
Возникают кишечные спазмы, потеря веса;
Одновременно могут наблюдаться симптомы артрита, кожная сыпь.
Полипы кишечника:
Полипы являются доброкачественными образованиями, но при травмировании твердым калом или при перерождении в рак могут кровоточить.
Каким бывает кровотечение:
В стуле появляется кровь, хотя никакой боли не ощущается.
Рак толстой кишки:
Колоректальный рак является причиной кровотечения из прямой кишки только в 2-4% случаев. Это происходит при прорастании опухоли в кишечную стенку (она может повреждать сосуды).
Как проявляется кровотечение:
Кровь бывает темной, смешанной со слизью;
Происходит непроизвольная потеря веса;
Меняется привычный для человека режим, ритм дефекации.
Другие возможные причины ректального кровотечения:
Ангиодисплазия — сосудистая патология, которой свойственна повышенная ломкость сосудов.
Инфекции — например, сальмонеллез, шигеллез могут повреждать слизистую.
Ишемический колит — в его случае происходит нарушение кровоснабжения кишки.
Когда при кровотечении нужно срочно обращаться к врачу:
Если вместе с ним возникает необъяснимая потеря веса:
Если из прямой кишки выделяет темная кровь или чернеет кал;
Если оно возникает у человека старше 50 лет (в этом случае повышен риск рака);
Если одновременно возникают симптомы анемии: слабость, бледность.
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