Кровотечение из прямой кишки: что его вызывает, если не рак

Кровотечение из прямой кишки — тревожный симптом, заставляющий многих сразу думать о раке. Врач объясняет, что вызывать его на самом деле могут разные проблемы.

Как выглядит кровотечение из прямой кишки? Прежде чем разбирать его причины, важно усвоить, что кровотечение может проявляться по-разному:

Алая кровь на туалетной бумаге или поверх кала — это обычно указывает на источник в нижних отделах кишечника (например, на геморрой или анальную трещину).
Темно-красная или бордовая кровь, смешанная с калом, — это обычно говорит о кровотечении в сигмовидной или прямой кишке.
Черный дегтеобразный стул (мелена) — так проявляется кровотечение, возникающее в верхних отделах ЖКТ (желудок, двенадцатиперстная кишка).
Скрытая кровь — обнаружить ее можно только посредством анализа, такое кровотечение возможно при полипах, опухолях, воспалении, сообщил в беседе с MedikForum.ru онколог Андрей Воробьев.

Что чаще всего вызывает кровотечение из прямой кишки

Геморрой (ответствен за 40-50% случаев):

Геморроидальные узлы — это расширенные вены прямой кишки. При натуживании, запорах или длительном сидении они травмируются, что приводит к выделению алой крови.

Каким бывает кровотечение при геморрое:

Кровь не смешивается с калом;
Кровоточивость усиливается после дефекации;
Ощущаются боль, зуд, выпадение узлов.

Анальная трещина:

Такая трещина — это разрыв слизистой оболочки анального канала. При прохождении твердого кала происходит повреждение тканей и возникает небольшое кровотечение.

Каким оно бывает:

Выделяется несколько капель алой крови;
Возникает резкая боль во время и после дефекации;
Ощущаются спазмы сфинктера.

Дивертикулез:

В его случае появляются дивертикулы — выпячивания на стенке кишки. При их воспалении (дивертикулите) или разрыве сосудов возникает кровотечение.

Как оно проявляется при дивертикулезе:

Возникает достаточно обильное, но безболезненное кровотечение;
Может возникать боль в левой нижней части живота.

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК):

К ним относятся болезн Крона и язвенный колит — они также могут проявляться симптомом в виде кровотечения из прямой кишки. Это происходит из-за того, что патологии провоцируют постоянное воспаление, которое приводит к изъязвлению слизистой, подвергающему ее кровоточивости.

Каким бывает кровотечение:

Кровь смешивается с диарейным стулом;
Возникают кишечные спазмы, потеря веса;
Одновременно могут наблюдаться симптомы артрита, кожная сыпь.

Полипы кишечника:

Полипы являются доброкачественными образованиями, но при травмировании твердым калом или при перерождении в рак могут кровоточить.

Каким бывает кровотечение:

В стуле появляется кровь, хотя никакой боли не ощущается.

Рак толстой кишки:

Колоректальный рак является причиной кровотечения из прямой кишки только в 2-4% случаев. Это происходит при прорастании опухоли в кишечную стенку (она может повреждать сосуды).

Как проявляется кровотечение:

Кровь бывает темной, смешанной со слизью;
Происходит непроизвольная потеря веса;
Меняется привычный для человека режим, ритм дефекации.

Другие возможные причины ректального кровотечения:

Ангиодисплазия — сосудистая патология, которой свойственна повышенная ломкость сосудов.
Инфекции — например, сальмонеллез, шигеллез могут повреждать слизистую.
Ишемический колит — в его случае происходит нарушение кровоснабжения кишки.

Когда при кровотечении нужно срочно обращаться к врачу:

Если вместе с ним возникает необъяснимая потеря веса:
Если из прямой кишки выделяет темная кровь или чернеет кал;
Если оно возникает у человека старше 50 лет (в этом случае повышен риск рака);
Если одновременно возникают симптомы анемии: слабость, бледность.

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