Кровотечение из прямой кишки: что его вызывает, если не рак

Кровотечение из прямой кишки — тревожный симптом, заставляющий многих сразу думать о раке. Врач объясняет, что вызывать его на самом деле могут разные проблемы.Как выглядит кровотечение из прямой кишки? Прежде чем разбирать его причины, важно усвоить, что кровотечение может проявляться по-разному:Алая кровь на туалетной бумаге или поверх кала — это обычно указывает на источник в нижних отделах кишечника (например, на геморрой или анальную трещину).Темно-красная или бордовая кровь, смешанная с калом, — это обычно говорит о кровотечении в сигмовидной или прямой кишке.Черный дегтеобразный стул (мелена) — так проявляется кровотечение, возникающее в верхних отделах ЖКТ (желудок, двенадцатиперстная кишка).Скрытая кровь — обнаружить ее можно только посредством анализа, такое кровотечение возможно при полипах, опухолях, воспалении, сообщил в беседе с MedikForum.ru онколог Андрей Воробьев.Что чаще всего вызывает кровотечение из прямой кишкиГеморрой (ответствен за 40-50% случаев):Геморроидальные узлы — это расширенные вены прямой кишки. При натуживании, запорах или длительном сидении они травмируются, что приводит к выделению алой крови.Каким бывает кровотечение при геморрое:Кровь не смешивается с калом;Кровоточивость усиливается после дефекации;Ощущаются боль, зуд, выпадение узлов.Анальная трещина:Такая трещина — это разрыв слизистой оболочки анального канала. При прохождении твердого кала происходит повреждение тканей и возникает небольшое кровотечение.Каким оно бывает:Выделяется несколько капель алой крови;Возникает резкая боль во время и после дефекации;Ощущаются спазмы сфинктера.Дивертикулез:В его случае появляются дивертикулы — выпячивания на стенке кишки. При их воспалении (дивертикулите) или разрыве сосудов возникает кровотечение.Как оно проявляется при дивертикулезе:Возникает достаточно обильное, но безболезненное кровотечение;Может возникать боль в левой нижней части живота.Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК):К ним относятся болезн Крона и язвенный колит — они также могут проявляться симптомом в виде кровотечения из прямой кишки. Это происходит из-за того, что патологии провоцируют постоянное воспаление, которое приводит к изъязвлению слизистой, подвергающему ее кровоточивости.Каким бывает кровотечение:Кровь смешивается с диарейным стулом;Возникают кишечные спазмы, потеря веса;Одновременно могут наблюдаться симптомы артрита, кожная сыпь.Полипы кишечника:Полипы являются доброкачественными образованиями, но при травмировании твердым калом или при перерождении в рак могут кровоточить.Каким бывает кровотечение:В стуле появляется кровь, хотя никакой боли не ощущается.Рак толстой кишки:Колоректальный рак является причиной кровотечения из прямой кишки только в 2-4% случаев. Это происходит при прорастании опухоли в кишечную стенку (она может повреждать сосуды).Как проявляется кровотечение:Кровь бывает темной, смешанной со слизью;Происходит непроизвольная потеря веса;Меняется привычный для человека режим, ритм дефекации.Другие возможные причины ректального кровотечения:Ангиодисплазия — сосудистая патология, которой свойственна повышенная ломкость сосудов.Инфекции — например, сальмонеллез, шигеллез могут повреждать слизистую.Ишемический колит — в его случае происходит нарушение кровоснабжения кишки.Когда при кровотечении нужно срочно обращаться к врачу:Если вместе с ним возникает необъяснимая потеря веса:Если из прямой кишки выделяет темная кровь или чернеет кал;Если оно возникает у человека старше 50 лет (в этом случае повышен риск рака);Если одновременно возникают симптомы анемии: слабость, бледность.

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