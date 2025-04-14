Мангольд — сезонный суперпродукт: почему его нужно есть в апреле

В отличие от обычной свеклы, у мангольда в пищу идут листья и черешки, а не корнеплод. Почему именно апрельский мангольд особенно ценен?Мангольд или истовая свекла — одна из первых витаминных культур, которая появляется после зимы. В апреле-мае его листья являются особенно нежными и сочными, а концентрация полезных веществ в них — максимальной. О том, почему этот растительный продукт должен присутствовать в весеннем рационе, в беседе с MedikForum.ru рассказала диетолог Василиса Пономарева.«Употребление мангольда в это время года помогает восполнить нехватку в организме витаминов и минеральных веществ после зимы. В частности, он отличается высокой концентрацией витамина С. а также содержит железо, магний, калий и витамин К».Какие полезные вещества содержит мангольд (и зачем они нужны)Мангольд часто называют витаминно-минеральной «бомбой». Вот ключевые нутриенты, которые он содержит:Витамин К (в 100 граммах – 3 суточные нормы): укрепляет кости и регулирует свертываемость крови.Витамин С (30% дневной нормы в 100 граммах): является мощным антиоксидантом, поддерживающим иммунитет и внешнюю моложавость.Витамин А (в форме бета-каротина): защищает зрение, улучшает состояние слизистых тканей и оболочек.Железо (10-15% нормы в 100 граммах): предотвращает анемию, повышает уровень гемоглобина.Калий (15% нормы): нормализует давление и работу сердца.Магний: снижает стресс, улучшает обмен веществ, сон и мышечную функцию.Клетчатка: способствует очищению кишечника, дает долгое чувство сытости.Антиоксиданты (лютеин, кверцетин, бетаин): они борются с воспалением, замедляют процессы старения.«В мангольде также присутствуют растительный белок и незаменимые аминокислоты, что особенно важно для вегетарианцев. По питательности он превосходит многие весенние овощи».По сравнению со шпинатом и свеклойДиетолог отметила, что мангольд часто сравнивают со шпинатом, но у него есть преимущества:Содержит меньше щавелевой кислоты, что делает его безопаснее для почек;Богаче минералами особенно железом и магнием;Обладает менее травянистым вкусом.Что касается сравнения со свеклой, то мангольд превосходит корнеплод по содержанию витамина С и белка. Вдобавок он богаче аминокислотами.Содержит ли сахар?В мангольде содержатся фруктоза и глюкоза, но сахарозы в нем немного, что позволяет использовать его для диетического или диабетического питания.Полезные свойства мангольдаБлагодаря насыщенности железом и фолиевой кислотой он улучшает кроветворение.Отличаясь высоким содержанием антиоксиданта лютеина, поддерживает работу органов зрения, улучшает его качество.Содержа калий в сочетании с магнием, положительно влияет на артериальное давление, способствует его балансу.Как источник витамина К поддерживает здоровье костей.Какой мангольд вкуснее: красный, желтый или зеленый?Существует несколько сортов, отличающихся цветом черешков и вкусом:Красно-стеблевый — самый сладкий, хорош для салатов;Желто-оранжевый — нежный, подходит для тушения.Зеленый — нейтральный, универсален в готовке.Совет: молодые листья мангольда можно есть сырыми, а зрелые — тушат или варят, как капусту.«Выбирая мангольд, нужно обращать внимание на листья — они должны быть яркими, без желтизны; на черешки — упругие, не вялые. Хранить его можно (в пакете с дырками) в холодильнике до трех дней».Кому нельзя есть мангольдНесмотря на пользу, в некоторых случаях мангольд может вредить:При мочекаменной болезни (содержит оксалаты).При приеме антикоагулянтов (витамин К влияет на свертываемость).При обострении гастрита или панкреатита (грубая клетчатка раздражает ЖКТ).

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