CMAJ: разработаны рекомендации по лечению ожирения у детей

Ученые из Канады разработали новые клинические рекомендации по лечению детей и подростков с ожирением.В Канаде избыточный вес или ожирение имеют около 25% детей младше 11 лет и треть подростков от 12 до 17 лет. Международные исследования также фиксируют рост тяжелых форм ожирения среди молодежи.Новый подход ориентирован на пациента и подчеркивает важность психологической поддержки, направленной на улучшение качества жизни, психического здоровья и предотвращение сопутствующих рисков, таких как сердечно-сосудистые заболевания.«Мы разработали прозрачную систему оценки научных данных, чтобы поддерживать совместное принятие клинических решений, опираясь на результаты, которые действительно важны для детей и их семей», — отметила доктор Брэдли Джонстон, сопредседатель комитета по разработке рекомендаций.Документ содержит 10 основных рекомендаций и 9 практических утверждений. Он охватывает аспекты питания, физической активности, психологической поддержки, применения технологий, а также медикаментозного и хирургического вмешательства. Авторы подчеркивают, что для эффективного результата следует комбинировать не менее двух подходов.«Успех в лечении детского ожирения возможен, если семья получает доступ к реальным стратегиям изменений поведения и дополнительным методам, включая медикаменты и хирургическое лечение при необходимости», — отметил доктор Санджив Сокалингам, научный директор Obesity Canada.По словам Лизы Шаффер, исполнительного директора Obesity Canada, откладывание лечения на более поздний возраст только увеличивает риск осложнений. Поэтому разработка методов лечения заболевания в детстве может помочь тысячам пациентов избежать опасных последствий.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки