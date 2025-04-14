Гиперактивность ребенка может быть наследственной: что говорит об СДВГ у взрослых людей

Имеющийся у взрослых людей синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) часто остается нераспознанным.Расстройство, известное как СДВГ, во многих случаях имеет наследственную природу. Исследования показывают, что если у ребенка диагностирован СДВГ, вероятность наличия этого расстройства у одного из родителей составляет 30–50 процентов. Хотя люди, у которых растут гиперактивные дети, часто не осознают, что проблема имеется и у них самих, тем более что проявления данного нарушения с возрастом могут меняться, — об этом рассказала врач-невролог Александра Алехина.Как проявляется СДВГ у взрослыхВ отличие от детей, у взрослых гиперактивность может быть менее заметной. Тем не менее, ключевые проблемы сохраняются:НевнимательностьЛюдям с СДВГ крайне трудно концентрироваться на рутинных задачах, и они не справляются с работой, требующей внимания и концентрации.Вот их характерные проблемы из-за невнимательности:Прокрастинация, неспособность завершить начатое;Рассеянность (потеря ключей и вещей, забывание о важных встречах, датах, сроках).ИмпульсивностьЕще одна особенность синдрома дефицита внимания и гиперактивности — неспособность контролировать свои реакции. Вот что бывает свойственно взрослым людям с этим расстройством:Перебивание других в разговоре;Вспыльчивость, эмоциональная неустойчивость.Чрезмерная активностьПри имеющемся СДВГ человек может неосознанно испытывать повышенное беспокойство — оно, например, может выражаться в невозможности долго сидеть на месте (особенно не двигаясь). Также люди с этим расстройством часто меняют работу, увлечения, тяготеют к поездкам — они ощущают постоянную потребность в какой-то активности, деятельности. Нередко при этом они испытывают внутреннее напряжение, чувство перегруженности, невозможности расслабиться.Дополнительные симптомы СДВГ у взрослых:Им трудно что-то организовывать, планировать — необходимость заниматься этим вызывает негативные реакции;Развивается хроническая забывчивость;Возникают сложности в управлении финансами (импульсивные траты);Низкая стрессоустойчивость, острые реакции на рутинные проблемы.Чем опасен недиагностированный СДВГ у взрослых людейБез коррекции расстройство может серьезно влиять на качество жизни.«Люди с этой проблемой испытывают сложности с дисциплиной, что обычно негативно воспринимается окружением — это создает барьеры для успешной учебы или профессиональной карьеры. В результате возникают трудности с самоорганизацией, а нереализованный потенциал бьет по самооценке, становится фактором переживаний. Кроме того, СДВГ может оказывать разрушительное влияние на личную жизнь, способствовать эмоциональным всплескам, импульсивным ссорам. Взрослый человек с этим синдромом может тяготеть к образу жизни, который будет казаться другим абсолютно неупорядоченным, хаотичным, а его забывчивость будет восприниматься как безразличие, — что точно не помогает укреплять отношения в семье».Помимо этого, для гиперактивных людей повышаются риски сопутствующих расстройств, включая тревожность и депрессию, выгорание, алкоголизм. Подозревая у себя СДВГ, важно обратиться к специалисту (психиатру, неврологу), ведь это — не просто «забывчивость» или «несобранность», а реальное расстройство, влияющее на все сферы жизни. Врач может принять решение о медикаментозной терапии, позволяющей справиться с особенно неприятными симптомами нарушения

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