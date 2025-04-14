Болезненное мочеиспускание: когда нужно обязательно идти к врачу
Болезненное мочеиспускание (дизурия) — одна из самых частых причин обращения к урологам и гинекологам. По статистике, с этой проблемой хотя бы раз в жизни сталкивается каждый третий взрослый человек, причем женщины — в 5 раз чаще мужчин (из-за особенностей анатомии). Примерно 60% пациентов, столкнувшись с болезненным мочеиспусканием, предпринимают попытки лечиться самостоятельно, и такое нежелание обращаться к врачу может иметь опасные последствия — в каждом пятом случае дизурия оказывается симптомом серьезных патологий, от мочекаменной болезни до венерических инфекций и опухолей.
«Болезненное мочеиспускание который может указывать на широкий спектр заболеваний: от цистита до гораздо более серьезных патологий мочеполовой системы. Игнорировать его нельзя, поскольку некоторые состояния требуют срочного лечения», - отметил в комментарии для MedikForum.ru уролог Руслан Гасанов.
Почему возникает боль при мочеиспускании?
Вот основные причины нарушения:
Инфекции мочевыводящих путей
По словам уролога, чаще всего провокаторами дизурии становятся бактериальные инфекции:
Цистит (воспаление мочевого пузыря): его характеризуют боль, возникающая в конце мочеиспускания, частые позывы, мутная моча.
Уретрит (воспаление мочеиспускательного канала): для него свойственны жжение в уретре, выделения.
Пиелонефрит (воспаление почек) : у пострадавшего возникают боль в пояснице, повышенная температура, тошнота.
«У женщин инфекции мочевыводящих путей встречаются чаще из-за короткой уретры. У мужчин уретрит часто бывает связан с ЗППП, например, гонореей или хламидиозом».
Заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП)
Гонорея, хламидиоз, трихомониаз — эти заболевания сопровождаются гнойными выделениями, резью при мочеиспускании.
Генитальный герпес — его отличает появление на слизистых болезненных язвочек и жжение.
Мочекаменная болезнь
В мочевые пути могут проникать песок или камни, травмирующие их. В результате повреждений возникают
Режущая боль при мочеиспускании;
Кровь в моче (гематурия);
Приступы почечной колики (с острой болью в пояснице).
Простатит и аденома простаты (у мужчин)
Они также могут быть причиной болезненного мочеиспускания.
Особенности патологий:
Простатит — ему свойственна боль в промежности, затрудненное мочеиспускание.
Аденома предстательной железы — в ее случае возникает слабая струя мочи, чувство неполного опорожнения.
Неинфекционные причины
Дизурия может появиться как последствие раздражения уретры (например, от мытья с мылом, или от давления тесного белья).
Опухоли мочевого пузыря или простаты — еще одна возможная причина такой проблемы.
Когда нужно срочно к врачу
О том, что при болезненном мочеиспускании нужно обязательно идти к врачу, не тратя времени на самолечение и разговоры с фармацевтами в аптеках, говорят определенные симптомы. Например, его продолжительность (если болезненность держится дольше двух дней, нужно обращаться за медицинской помощью).
Следующие признаки, сопровождающие дизурию, являются очень тревожными:
Кровь в моче — сигнал, что возможны камни, опухоль или тяжелое воспаление.
Высокая температура (38 градусов и выше) — говорит о вероятном пиелонефрите или абсцессе;
Боль в пояснице или животе — так проявляется поражение почек;
Гнойные или необычные выделения — можно заподозрить ЗППП;
Задержка мочеиспускания (невозможность помочиться) — такое нарушение требует срочного вмешательства.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил gorizont в категорию Урология
Добавить комментарий