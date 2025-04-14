Болезненное мочеиспускание: когда нужно обязательно идти к врачу

Одним из самых опасных сопутствующих симптомов у данной проблемы является появление крови в моче.Болезненное мочеиспускание (дизурия) — одна из самых частых причин обращения к урологам и гинекологам. По статистике, с этой проблемой хотя бы раз в жизни сталкивается каждый третий взрослый человек, причем женщины — в 5 раз чаще мужчин (из-за особенностей анатомии). Примерно 60% пациентов, столкнувшись с болезненным мочеиспусканием, предпринимают попытки лечиться самостоятельно, и такое нежелание обращаться к врачу может иметь опасные последствия — в каждом пятом случае дизурия оказывается симптомом серьезных патологий, от мочекаменной болезни до венерических инфекций и опухолей.«Болезненное мочеиспускание который может указывать на широкий спектр заболеваний: от цистита до гораздо более серьезных патологий мочеполовой системы. Игнорировать его нельзя, поскольку некоторые состояния требуют срочного лечения», - отметил в комментарии для MedikForum.ru уролог Руслан Гасанов.Почему возникает боль при мочеиспускании?Вот основные причины нарушения:Инфекции мочевыводящих путейПо словам уролога, чаще всего провокаторами дизурии становятся бактериальные инфекции:Цистит (воспаление мочевого пузыря): его характеризуют боль, возникающая в конце мочеиспускания, частые позывы, мутная моча.Уретрит (воспаление мочеиспускательного канала): для него свойственны жжение в уретре, выделения.Пиелонефрит (воспаление почек) : у пострадавшего возникают боль в пояснице, повышенная температура, тошнота.«У женщин инфекции мочевыводящих путей встречаются чаще из-за короткой уретры. У мужчин уретрит часто бывает связан с ЗППП, например, гонореей или хламидиозом».Заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП)Гонорея, хламидиоз, трихомониаз — эти заболевания сопровождаются гнойными выделениями, резью при мочеиспускании.Генитальный герпес — его отличает появление на слизистых болезненных язвочек и жжение.Мочекаменная болезньВ мочевые пути могут проникать песок или камни, травмирующие их. В результате повреждений возникаютРежущая боль при мочеиспускании;Кровь в моче (гематурия);Приступы почечной колики (с острой болью в пояснице).Простатит и аденома простаты (у мужчин)Они также могут быть причиной болезненного мочеиспускания.Особенности патологий:Простатит — ему свойственна боль в промежности, затрудненное мочеиспускание.Аденома предстательной железы — в ее случае возникает слабая струя мочи, чувство неполного опорожнения.Неинфекционные причиныДизурия может появиться как последствие раздражения уретры (например, от мытья с мылом, или от давления тесного белья).Опухоли мочевого пузыря или простаты — еще одна возможная причина такой проблемы.Когда нужно срочно к врачуО том, что при болезненном мочеиспускании нужно обязательно идти к врачу, не тратя времени на самолечение и разговоры с фармацевтами в аптеках, говорят определенные симптомы. Например, его продолжительность (если болезненность держится дольше двух дней, нужно обращаться за медицинской помощью).Следующие признаки, сопровождающие дизурию, являются очень тревожными:Кровь в моче — сигнал, что возможны камни, опухоль или тяжелое воспаление.Высокая температура (38 градусов и выше) — говорит о вероятном пиелонефрите или абсцессе;Боль в пояснице или животе — так проявляется поражение почек;Гнойные или необычные выделения — можно заподозрить ЗППП;Задержка мочеиспускания (невозможность помочиться) — такое нарушение требует срочного вмешательства.

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